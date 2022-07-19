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Вандалы в Польше осквернили муралы в поддержку Украины. ФОТОрепортаж

Четверо молодых людей оставили оскорбительные надписи на муралах в поддержку Украины в Гданьске.

Об этом сообщила Поморская железная дорога, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание RMF24.

Вандалы осквернили три мурала, созданные в рамках компании "Солидарность с Украиной", которую Поморская железная дорога проводит совместно с художниками Троймяста и Академией изобразительного искусства в Гданьске. Среди них – работы художника из Гданьска, широко известного как Tuse.

"Было уничтожено два мурала Петра "TUSE" Яворского. Это муралы, фотографии которых облетели весь мир, и поэтому их можно рассматривать как произведения искусства большой ценности, и это также повлияет на размер ущерба, причиненного вандалами, и штрафов после их поимки", - сказал Томаш Конопацкий, пресс-секретарь Поморской железной дороги.

Рядом на стене вандалы оставили антиукраинские надписи. Их уже закрасили сотрудники железной дороги.

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Железнодорожники обратились в полицию Гданьска. На видео с камер наблюдения хорошо видно лицо всех четырех вандалов.

"Все защищенные доказательства вместе с отчетом, конечно, будут переданы в Поморскую полицию, и если кто-то из вас имеет какую-либо информацию об этом... (к сожалению, мы не можем прямо написать то, что думаем по этому поводу), пожалуйста, свяжитесь с нами", - говорится в сообщении железной дороги в фейсбуке.

Вандалы в Польше осквернили муралы в поддержку Украины 01
Вандалы в Польше осквернили муралы в поддержку Украины 02
Вандалы в Польше осквернили муралы в поддержку Украины 03
Вандалы в Польше осквернили муралы в поддержку Украины 04

граффити (34) железная дорога (1412) Польша (8428) вандализм (604)


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Топ комментарии
+32
Кацапські смердючі свині продовжують срати по усьому світу...
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19.07.2022 09:19
+19
Любітелі руськага міра дали цим наркошам на ширку, вони й раді стараться
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19.07.2022 09:20
+17
Стопудово є присутність воні кацапсячих лаптєй...
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19.07.2022 09:26
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Кацапські смердючі свині продовжують срати по усьому світу...
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19.07.2022 09:19 Ответить
насправді є і такі поляки
моравецький сказонув - пацанва побігла.
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19.07.2022 09:22 Ответить
Моравецький?
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19.07.2022 10:09 Ответить
https://novynarnia.com/2022/07/12/moraveczkyj-nazvav-putina-spadkoyemczem-upa-vyatrovych-vidreaguvav/ "Україна бачить, куди веде націоналізм та імперіалізм, і що спадкоємець українських націоналістичних організацій та УПА - Путін, який намагається принести руський мир"


Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
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19.07.2022 10:30 Ответить
Він ще пілсудського забув. Але свій це герой а чужий це бандит. Чисто каццапська логіка
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07.09.2022 08:15 Ответить
Пацанва "побігла" не от Моравецкого, а от банальных пенендз врученных им от кокого-нибудь агента ФСБ. Схеме-1000 лет.
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19.07.2022 10:40 Ответить
Любітелі руськага міра дали цим наркошам на ширку, вони й раді стараться
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19.07.2022 09:20 Ответить
То не вандали, то ще гірше, то москалі.
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19.07.2022 09:23 Ответить
Есть не мало поляков, которые западную Украину своей землёй считают.
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19.07.2022 10:10 Ответить
а сколько кацапов Кенинсберг тоже своим - как и остальные Земли-территории кацапо-пЭдерации...
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19.07.2022 10:16 Ответить
Школоті тупо заплатили,дати по дупі та заставити прибирати вулиці,нехай краще так зрозуміють як гроші заробляти
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19.07.2022 09:25 Ответить
Стопудово є присутність воні кацапсячих лаптєй...
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19.07.2022 09:26 Ответить
То кацапські діти
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19.07.2022 09:26 Ответить
Кацапня сере де тільки може і ні разу не палиться.
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19.07.2022 09:30 Ответить
Эти малолетние гопники не понимают что если бы пала Украина - они на очереди...
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19.07.2022 09:42 Ответить
Та то мабудь дітки зайвохромосомних, які переїхали в Польщу, але страдають за совком.

Вважаю, що ніякі виправні роботи там вже нічого не виправлять, там вже безповоротно пошкоджений мозок.
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19.07.2022 09:47 Ответить
можливо,що із наших "біженців"!там багатенько так,подібних персонажів
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19.07.2022 09:59 Ответить
Golovne scho v trenikas.. hiba polyaky tak hodyat'? Gadav scho tze moskalsko-gopnikovs'kyi trend
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19.07.2022 11:14 Ответить
Кенігсберг поруч
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19.07.2022 12:19 Ответить
Друзья поляки говорят, что из-за поведения беженцев у остальных поляков уже складывается мнение что все украинцы наглые, и не уважают людей. По лицу мажоров в золоте. Я помню как в феврале через мой город уезжяли тысячи автомобилей, и из города убегали только самые зажиточные, которые и раньше людей не во что не ставили.
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24.07.2022 14:40 Ответить
Не обращать внимания. Милионы ваших близких сейчас у нас и не встретилось хотя бы с одним плохим словом, хотя люди бывают разные: в том нацики и зомбированные дебилы. Тот факт, что инцидент с какими то говнюками вытаскивается в Украине,именно на массовую публику- плохо пахнет, ведь точно также можно писать о том ,что к каком то одном с тысячи польских кабаков, подрались пяные наши с вашими , и вытащить это на уровень ЦТВ .
Завтра об этом скажет ормянская проститутка или другой соловьев: комментарий будет примерно такой: "Поляки выступают против Украинцам" , ваши же прорусские добавят свои комментарии( которые вижу тоже здесь ) и "сложится мнение " у Шольцов, Макронов и подобных евро проституток, что не все так однозначно и можно попроститучничать как 80 лет тому назад с Гитлером и Vichy..
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27.12.2022 04:07 Ответить
 
 