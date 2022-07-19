Вандалы в Польше осквернили муралы в поддержку Украины. ФОТОрепортаж
Четверо молодых людей оставили оскорбительные надписи на муралах в поддержку Украины в Гданьске.
Об этом сообщила Поморская железная дорога, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание RMF24.
Вандалы осквернили три мурала, созданные в рамках компании "Солидарность с Украиной", которую Поморская железная дорога проводит совместно с художниками Троймяста и Академией изобразительного искусства в Гданьске. Среди них – работы художника из Гданьска, широко известного как Tuse.
"Было уничтожено два мурала Петра "TUSE" Яворского. Это муралы, фотографии которых облетели весь мир, и поэтому их можно рассматривать как произведения искусства большой ценности, и это также повлияет на размер ущерба, причиненного вандалами, и штрафов после их поимки", - сказал Томаш Конопацкий, пресс-секретарь Поморской железной дороги.
Рядом на стене вандалы оставили антиукраинские надписи. Их уже закрасили сотрудники железной дороги.
Железнодорожники обратились в полицию Гданьска. На видео с камер наблюдения хорошо видно лицо всех четырех вандалов.
"Все защищенные доказательства вместе с отчетом, конечно, будут переданы в Поморскую полицию, и если кто-то из вас имеет какую-либо информацию об этом... (к сожалению, мы не можем прямо написать то, что думаем по этому поводу), пожалуйста, свяжитесь с нами", - говорится в сообщении железной дороги в фейсбуке.
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моравецький сказонув - пацанва побігла.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
Вважаю, що ніякі виправні роботи там вже нічого не виправлять, там вже безповоротно пошкоджений мозок.
Завтра об этом скажет ормянская проститутка или другой соловьев: комментарий будет примерно такой: "Поляки выступают против Украинцам" , ваши же прорусские добавят свои комментарии( которые вижу тоже здесь ) и "сложится мнение " у Шольцов, Макронов и подобных евро проституток, что не все так однозначно и можно попроститучничать как 80 лет тому назад с Гитлером и Vichy..