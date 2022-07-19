Вандалы в Польше осквернили муралы в поддержку Украины. ФОТОрепортаж

Четверо молодых людей оставили оскорбительные надписи на муралах в поддержку Украины в Гданьске.

Об этом сообщила Поморская железная дорога, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание RMF24.

Вандалы осквернили три мурала, созданные в рамках компании "Солидарность с Украиной", которую Поморская железная дорога проводит совместно с художниками Троймяста и Академией изобразительного искусства в Гданьске. Среди них – работы художника из Гданьска, широко известного как Tuse.

"Было уничтожено два мурала Петра "TUSE" Яворского. Это муралы, фотографии которых облетели весь мир, и поэтому их можно рассматривать как произведения искусства большой ценности, и это также повлияет на размер ущерба, причиненного вандалами, и штрафов после их поимки", - сказал Томаш Конопацкий, пресс-секретарь Поморской железной дороги.

Рядом на стене вандалы оставили антиукраинские надписи. Их уже закрасили сотрудники железной дороги.

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Железнодорожники обратились в полицию Гданьска. На видео с камер наблюдения хорошо видно лицо всех четырех вандалов.

"Все защищенные доказательства вместе с отчетом, конечно, будут переданы в Поморскую полицию, и если кто-то из вас имеет какую-либо информацию об этом... (к сожалению, мы не можем прямо написать то, что думаем по этому поводу), пожалуйста, свяжитесь с нами", - говорится в сообщении железной дороги в фейсбуке.







