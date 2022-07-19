Загарбники викрадають освітян на Херсонщині, – ОВА

Освітян на Херсонщині примушують до співпраці, викрадаючи просто з дому.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу повідомив т.в.о. керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

"Посилили терор, пресинг на наших громадян. Учора у Херсоні вони (російські загарбники - ред.) обшукували гаражі, просто на вулицях зупиняють людей, чоловіків змушують роздягатися, обшукують автомобілі", - зазначив Бутрій.

За його словами, наразі дуже страждають від терору освітяни, яких ворог примушує до співпраці – до них загарбники приїжджають додому, викрадають.

Гуманітарну ситуацію в регіоні він назвав критичною, офіційних зелених коридорів немає від початку захоплення.

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Також Бутрій підкреслив, що ЗСУ влучно стріляють у склади боєприпасів військових РФ, скупчення їх живої сили.