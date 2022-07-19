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викрадення (803) Енергоатом (1609) Запорізька АЕС (1355)

Російські окупанти викрали ще двох працівників Запорізької АЕС, - "Енергоатом"

заес

Вчора, 18 липня, російські окупанти викрали двох працівників Запорзької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому", інформує Цензор.НЕТ.

"І знову з керівного персоналу. Цього разу - заступника начальника цеху дезактивації з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами Сергія Пихтіна та майстра цеху дезактивації Олену Рябцеву.

Наразі місцезнаходження викрадених невідоме. І це чергова спроба загарбників дестабілізувати роботу найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, яка з березня перебуває під російською окупацією", - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" нагадали, що напередодні, 17 липня, окупанти викрали начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС Ігоря Квашніна. Де він та в якому стані - теж досі не відомо.

Також читайте: Рашисти захопили їдальню на Запорізькій АЕС, погрожували працівникам станції та винесли касові апарати, - "Енергоатом"

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Асвабадітєлі. Чогось мені вважається, що кацапи просто так не підуть зі станції.
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19.07.2022 17:00 Відповісти
Не дай Боже утечка , эти дебилы будут и дальше копать себе окопы-могилы .
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19.07.2022 19:33 Відповісти
 
 