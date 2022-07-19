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Рашисти двічі обстрілювали Дніпропетровщину, обійшлося без жертв, - ОВА

дніпропетровщина,нікополь

Російські окупанти впродовж доби двічі обстрілювали територію Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

Рашисти вдарили по двох районах - Нікопольському та Криворізькому.

"У Нікополі російська армія поцілила з "Градів" по базі відпочинку. На щастя, людей не зачепило. У Зеленодольській громаді обстріляли зі ствольної артилерії тракторну бригаду. Там пошкоджені приміщення та сільгосптехніка. Ніхто не постраждав", - зазначив глава ОВА.

Читайте: Наслідки обстрілу Нікополя російськими окупантами. ФОТОрепортаж

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Прикро, але Нікополь орки будуть обстрілювати як і Миколаїв. Пора вже вструтитися спецпідрозділу "95 кварталу", яким нарід замінив спецпідрозділ "95 десантної бригади". Я впевнений, що нікопольчани і миколаївці так і проголосували. Це їх вибір. Вони себе і нас зробили разом! Бо були б у нас "Нептуни", "Грім 2", "Вільха М" та САУ "Богдана" ворог навіть і не рипнувся в бік України своєю ормадою, щтовхавсяби там біля Донецька і кричав би "нас там нет", заствляючи Володю відводити війська і дурити нарід, що продовдення війни бажає виключно Порошенко. Забулися?
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19.07.2022 21:12 Відповісти
 
 