Рашисти двічі обстрілювали Дніпропетровщину, обійшлося без жертв, - ОВА

Російські окупанти впродовж доби двічі обстрілювали територію Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

Рашисти вдарили по двох районах - Нікопольському та Криворізькому.

"У Нікополі російська армія поцілила з "Градів" по базі відпочинку. На щастя, людей не зачепило. У Зеленодольській громаді обстріляли зі ствольної артилерії тракторну бригаду. Там пошкоджені приміщення та сільгосптехніка. Ніхто не постраждав", - зазначив глава ОВА.

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