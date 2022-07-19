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Наслідки обстрілу Нікополя російськими окупантами. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Нікополя російськими окупантами зруйновано будинки, ракети рашистів поцілили в порт та підприємства.

Про це у Telegram повідомив глава облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Нікополь після нічних обстрілів. Наслідки "роботи" російських окупаційних військ", - зазначив він.

За словами Лукашука, у Нікопольському районі тривога триває відучора. Близько 19 годин, такого, додав він, ще не було ніколи.

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Наслідки обстрілу Нікополя російськими окупантами 01
Наслідки обстрілу Нікополя російськими окупантами 02
Наслідки обстрілу Нікополя російськими окупантами 03

Автор: 

обстріл (28648) Нікополь (1201) Дніпропетровська область (3763)


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рашисты ....нелюди !
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19.07.2022 11:08 Відповісти
На кацапіі немає ні людей , ні президента ,
а є дикі істоти , якими править ху@ ло
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19.07.2022 11:15 Відповісти
проклята орда.
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19.07.2022 11:26 Відповісти
Дві минулі доби підряд рашистські виродки здійснювали черговий акт ядерного тероризму. Вони, прикриваючись блоками ЗАЕС, прямо із площадки атомної електростанції здійснювали установками залпового вогню обстріл міста Нікополь, розташованого на протилежному боці водосховища. Ситуація для терористів виглядала безпрограшною, а для містян патовою. Знищувати ракетні комплекси поряд з атомними блоками ніхто б не відважився.

Але щось у московитів пішло не так. Учора в другій половині дня до місцевої лікарні доставили 9 рашистських терористів (попередньо ніби з так званої охорони окупованого об'єкта) ще якась невстановлена кількість відправилася годувати черв'яків. На станції в орків стан паніки. Що відбулося, поки повідомлень не бачив. Це могли бути високоточні удари артилерією не по самих установках з ракетами, що призвело б до ризику для АЕС, а по місцю розташування орків на території. А може попрацювали ССО. Скоро взнаємо. Але вже пора вражині запам'ятати, що нічого безкарно їм з рук не зійде.

https://t.me/Chornovil_official/7204
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19.07.2022 11:47 Відповісти
Між не окупованим містом Запоріжжя і Василівкою трохи меньше 60км, між Василівкою і Енергодаром трохи більше 60км! Якого ***** біса за 5 місяців жодних просувань і тому напрямку???? Альо, Залужний як діла??? З Енергодару легко зруйнувати майже половину виробничих потужностей всієї Дніпропетровської області! Але вочевидь ЗеЗрадникам економіка України нахєр не впала!
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19.07.2022 14:09 Відповісти
 
 