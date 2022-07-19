Наслідки обстрілу Нікополя російськими окупантами. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Нікополя російськими окупантами зруйновано будинки, ракети рашистів поцілили в порт та підприємства.

Про це у Telegram повідомив глава облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Нікополь після нічних обстрілів. Наслідки "роботи" російських окупаційних військ", - зазначив він.

За словами Лукашука, у Нікопольському районі тривога триває відучора. Близько 19 годин, такого, додав він, ще не було ніколи.

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