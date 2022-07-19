Наслідки обстрілу Нікополя російськими окупантами. ФОТОрепортаж
Внаслідок обстрілу Нікополя російськими окупантами зруйновано будинки, ракети рашистів поцілили в порт та підприємства.
Про це у Telegram повідомив глава облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.
"Нікополь після нічних обстрілів. Наслідки "роботи" російських окупаційних військ", - зазначив він.
За словами Лукашука, у Нікопольському районі тривога триває відучора. Близько 19 годин, такого, додав він, ще не було ніколи.
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а є дикі істоти , якими править ху@ ло
Але щось у московитів пішло не так. Учора в другій половині дня до місцевої лікарні доставили 9 рашистських терористів (попередньо ніби з так званої охорони окупованого об'єкта) ще якась невстановлена кількість відправилася годувати черв'яків. На станції в орків стан паніки. Що відбулося, поки повідомлень не бачив. Це могли бути високоточні удари артилерією не по самих установках з ракетами, що призвело б до ризику для АЕС, а по місцю розташування орків на території. А може попрацювали ССО. Скоро взнаємо. Але вже пора вражині запам'ятати, що нічого безкарно їм з рук не зійде.
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