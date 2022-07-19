Последствия обстрела Никополя российскими оккупантами. ФОТОрепортаж

В результате обстрела Никополя российскими оккупантами разрушены дома, ракеты рашистов попали в порт и предприятия.

Об этом в Telegram сообщил глава облсовета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"Никополь после ночных обстрелов. Последствия "работы" российских оккупационных войск", – отметил он.

По словам Лукашука, в Никопольском районе тревога продолжается со вчерашнего дня. Около 19 часов, такого, добавил он, еще не было никогда.

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