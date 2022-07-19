Последствия обстрела Никополя российскими оккупантами. ФОТОрепортаж
В результате обстрела Никополя российскими оккупантами разрушены дома, ракеты рашистов попали в порт и предприятия.
Об этом в Telegram сообщил глава облсовета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.
"Никополь после ночных обстрелов. Последствия "работы" российских оккупационных войск", – отметил он.
По словам Лукашука, в Никопольском районе тревога продолжается со вчерашнего дня. Около 19 часов, такого, добавил он, еще не было никогда.
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а є дикі істоти , якими править ху@ ло
Але щось у московитів пішло не так. Учора в другій половині дня до місцевої лікарні доставили 9 рашистських терористів (попередньо ніби з так званої охорони окупованого об'єкта) ще якась невстановлена кількість відправилася годувати черв'яків. На станції в орків стан паніки. Що відбулося, поки повідомлень не бачив. Це могли бути високоточні удари артилерією не по самих установках з ракетами, що призвело б до ризику для АЕС, а по місцю розташування орків на території. А може попрацювали ССО. Скоро взнаємо. Але вже пора вражині запам'ятати, що нічого безкарно їм з рук не зійде.
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