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Последствия обстрела Никополя российскими оккупантами. ФОТОрепортаж

В результате обстрела Никополя российскими оккупантами разрушены дома, ракеты рашистов попали в порт и предприятия.

Об этом в Telegram сообщил глава облсовета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"Никополь после ночных обстрелов. Последствия "работы" российских оккупационных войск", – отметил он.

По словам Лукашука, в Никопольском районе тревога продолжается со вчерашнего дня. Около 19 часов, такого, добавил он, еще не было никогда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг выпустил по Никополю до 40 реактивных снарядов, Зеленодольская громада обстреляна из артиллерии, - Резниченко

Последствия обстрела Никополя российскими оккупантами 01
Последствия обстрела Никополя российскими оккупантами 02
Последствия обстрела Никополя российскими оккупантами 03

обстрел (27312) Никополь (1032) Днепропетровская область (3987)


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рашисты ....нелюди !
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19.07.2022 11:08 Ответить
На кацапіі немає ні людей , ні президента ,
а є дикі істоти , якими править ху@ ло
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19.07.2022 11:15 Ответить
проклята орда.
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19.07.2022 11:26 Ответить
Дві минулі доби підряд рашистські виродки здійснювали черговий акт ядерного тероризму. Вони, прикриваючись блоками ЗАЕС, прямо із площадки атомної електростанції здійснювали установками залпового вогню обстріл міста Нікополь, розташованого на протилежному боці водосховища. Ситуація для терористів виглядала безпрограшною, а для містян патовою. Знищувати ракетні комплекси поряд з атомними блоками ніхто б не відважився.

Але щось у московитів пішло не так. Учора в другій половині дня до місцевої лікарні доставили 9 рашистських терористів (попередньо ніби з так званої охорони окупованого об'єкта) ще якась невстановлена кількість відправилася годувати черв'яків. На станції в орків стан паніки. Що відбулося, поки повідомлень не бачив. Це могли бути високоточні удари артилерією не по самих установках з ракетами, що призвело б до ризику для АЕС, а по місцю розташування орків на території. А може попрацювали ССО. Скоро взнаємо. Але вже пора вражині запам'ятати, що нічого безкарно їм з рук не зійде.

https://t.me/Chornovil_official/7204
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19.07.2022 11:47 Ответить
Між не окупованим містом Запоріжжя і Василівкою трохи меньше 60км, між Василівкою і Енергодаром трохи більше 60км! Якого ***** біса за 5 місяців жодних просувань і тому напрямку???? Альо, Залужний як діла??? З Енергодару легко зруйнувати майже половину виробничих потужностей всієї Дніпропетровської області! Але вочевидь ЗеЗрадникам економіка України нахєр не впала!
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19.07.2022 14:09 Ответить
 
 