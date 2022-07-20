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Зеленський (22429) Жолнович Оксана (60)

Очікую від Жолнович активного роз'яснення людям нюансів соціальної політики, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський очікує від новопризначеної міністерки соціальної політики Оксани Жолнович більшої активності в розʼясненні людям усіх нюансів державної соціальної політики.

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Призначено й нового міністра соціальної політики України – Оксану Жолнович. Очікую від неї більшої активності в розʼясненні людям усіх нюансів державної соціальної політики – конкретних прав людей, механізмів виплат та інших можливостей, які надає держава. Також потрібно прискорити осучаснення нормативної бази для соціальної політики, і роль міністра в цьому має бути вагомою", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі
+11
Вже дванадцята ночі, а йому все не спиться. Лєнка ж у Байдена. Сходи на горшок і в люлю.
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20.07.2022 00:08
+10
Слуги+жопа - нова "конструкція" влади в Україні
Цікаво інше. Як таке можливе після всього - "Платформа за життя та мир" - 15? І це паскудство допущене владою і всіма колегами (чорт їм колега) депутатами. Половину України розбомблено, а колаборантська шушара Медведчука в парламенті, як сир в маслі. Чортівня якась.

"За" призначення Жолнович проголосували 282 депутати:
"Слуга народу" дала 209 голосів;
Європейська солідарність - 0;
"Батьківщина" - 0;
"Платформа за життя та мир" - 15;
"За майбутнє" - 13
"Голос" - 7;
"Довіра" - 17;
"Відновлення України" - 11;
Позафракційні - 10.
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20.07.2022 00:15
+10
а нам яка справа до того, що ти там собі чекаєш?

Ось правда - якого хріну ти бездар видаєш з себе розумника?

Кожен твій крок вів країну до катастрофи, асфальтовий ти виродок
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20.07.2022 00:17
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пінчук призначив свою цьоцю ксюшу жолнович на посаду вошдя сосальної політики.
скоро пенсії і соцдопомогу будуть металобрухтом видавать - отим, шо кацапи при дорозі лишили.
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20.07.2022 00:08 Відповісти
Вже дванадцята ночі, а йому все не спиться. Лєнка ж у Байдена. Сходи на горшок і в люлю.
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20.07.2022 00:08 Відповісти
ну й зараз почнуть гендерною дурнею дітям голови морочити, ще й грантожерів нагодують, ну як, їм же теж треба жерти, не здивуюся якщо лещенко знову вилізе. А права? та вже видно як за права людей у вр надриваються, спішаться під шумок останнє забрати. Чим бідніше люди, тим легше ними керувати, бо вони залежні. А у нас так багато людей фактично на вулиці залишилося, будуть тепер залежати від подачок багатих олігархів, кожному працодавцю дупу облизувати, і голосувати як треба, щоб без пояснень на вулиці не опинитися. Так само як в рашці, що логічно, ну бо іншого совкодрочери можуть придумати?
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20.07.2022 00:11 Відповісти
Ми від тебе очікуем теж ньюансу- коли ти вже свалиш? Ленку спровадив ні лікування, бо пудра вже останні мізку зїла, сам остався с Ермаком - що ви там виробляєте? Піклуетесь за нашу країну?
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20.07.2022 00:12 Відповісти
'єрмакъ со своми подельниками крепко клоуна за бейцы держит. оно слабовольное ,в перерывах между истериками подписвает очередные "рiшення". уже и на "второй срок" наподписывал.
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20.07.2022 00:13 Відповісти
Слуги+жопа - нова "конструкція" влади в Україні
Цікаво інше. Як таке можливе після всього - "Платформа за життя та мир" - 15? І це паскудство допущене владою і всіма колегами (чорт їм колега) депутатами. Половину України розбомблено, а колаборантська шушара Медведчука в парламенті, як сир в маслі. Чортівня якась.

"За" призначення Жолнович проголосували 282 депутати:
"Слуга народу" дала 209 голосів;
Європейська солідарність - 0;
"Батьківщина" - 0;
"Платформа за життя та мир" - 15;
"За майбутнє" - 13
"Голос" - 7;
"Довіра" - 17;
"Відновлення України" - 11;
Позафракційні - 10.
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20.07.2022 00:15 Відповісти
Подивіться на ОП, де керують тільки бувші "риги" антимайданівці і бандити- єрмак, татаров, демченко, смірнов та інші. Негласним керівником був і є портнов. Всі суди, прокуратури, ДБР, поліція вичещені і на високі посади також призначені бувші "риги"... З самого початку команда малороса спиралася і зараз спирається на тих, хто за дружбу з московитами, хто знищував Майдан, просто на якийсь час стали "патріотами", одягли військові однострої ЗСУ, бо вітер туди подув. А душонки в них явних русскомирцев і малоросів.
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20.07.2022 08:54 Відповісти
Як розуміти той фотон свіьомості? 😲 Міністерка соцполітики мяє бути таким собі сурдоперекладачем на пальцях того чого нема? Вона не повинна сама творити соцполітику, а лише активно роз'яснювати? 😲
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20.07.2022 00:15 Відповісти
а нам яка справа до того, що ти там собі чекаєш?

Ось правда - якого хріну ти бездар видаєш з себе розумника?

Кожен твій крок вів країну до катастрофи, асфальтовий ти виродок
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20.07.2022 00:17 Відповісти
Обьяснение в двух словах - социальная политика у нас похоронена уже давно. 90% пенсионеров и нетрудоспособных у нас за чертой бедности. О какой социальной политике можно говорить?.................
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20.07.2022 00:20 Відповісти
Прелєсть почнеться,коли за холобів почнеться мор від голоду,холоду й відсутності ліків, медиків. Оце,й будуть :- нюанси соціальної політики
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20.07.2022 00:34 Відповісти
Очікую від клована уй@бування у відставку.
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20.07.2022 00:22 Відповісти
Яке,ж,воно йо...онуте...! Нащо таке буває
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20.07.2022 00:36 Відповісти
Действительно,очень хочется услышать разъяснения о социальной политике,а ещё лучше - пошаговой инструкции,как с пенсии в 2400гр.(за 40 лет стажа) заплатить коммуналку,купить необходимые лекарства,а на оставшиеся деньги продукты на месяц!
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20.07.2022 00:51 Відповісти
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує обов'язок роботодавців виплачувати середню заробітну плату на час призову в особливий період працівникам, призваними на службу під час мобілізації.
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20.07.2022 01:12 Відповісти
Таким чином:
На думку Зеленського, Міністр СоцПолітики повинен НЕ робити СоцПолітику, НЕ проводити її реформу, НЕ робити прозорішою,
А повинен розказувати людям, та запевняти їх, що поточна СоцПолітика "дуже добра"!
Він типіл, чи прикидається?!
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20.07.2022 01:13 Відповісти
Я не знаю цю Оксану Жолнович , но читаю іі призвіще - Жопнович. Мабудь з таким призвіщем не треба іі було робити міністром . Но якщо Ермак агент раши, то він це зробив по указці хремля
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20.07.2022 01:41 Відповісти
это хорошо что она будет РОЗЪЯСНЯТЬ социальную политику. а ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ она будет?
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20.07.2022 02:04 Відповісти
Пусть разъяснит сколько американской и европейской помощи получает бесчисленная армия офисных госчиновников,а сколько пенсионеры и инвалиды.
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20.07.2022 06:14 Відповісти
Ключове слово НЮАНСИ....
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20.07.2022 07:10 Відповісти
Отже, Жолнович буде роз'яснювати те чого немає насправді, а саме про соціальну політику яку набудували клоуни-мародери.
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20.07.2022 07:14 Відповісти
Так він же все сам розповів у предвиборчій програмі - тарифи знизить в 2 рази, вчителям зарплпта 5000$, пенсіонерам достойна пенсія, дітям правительственние дачі, чиновники разом з президентом на вілосипеди і бла бла бла бла
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20.07.2022 07:33 Відповісти
Що можна очікувати від людини з партії Смешка? Який практичний досвід у цій сфері вона має?
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20.07.2022 07:47 Відповісти
как всегда гений боневтік
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20.07.2022 08:19 Відповісти
Нюанси, мабудь, наступні: дєнєг нєт, но ви дєржитєсь, здоровья вам, счастья.
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20.07.2022 08:19 Відповісти
Яка соц. і політика? Політична влада в країні майже захоплена агентами ФСБ. Все тримається на активній патріотичній частині суспільства і на ЗСУ.
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20.07.2022 08:21 Відповісти
Ось яка головна задача, не робити людям блага, а засирати мізки зеленим лайном, що все добре робить Найвєлічайший.
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20.07.2022 08:22 Відповісти
Всі засоби масової інформації чомусь мовчать.Президент Зеленський підписав указ 7251. Про невиплату середньої заробітної плати мобілізованим.Петиція 22/148488еп. Підтримаємо військових! Не дамо олігархам, депутатам, знов зрадити захисників.
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20.07.2022 11:00 Відповісти
У нього зародилась надія, що хоч хтось з зельоних знає, що таке "соціальна політика".
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20.07.2022 13:51 Відповісти
 
 