Очікую від Жолнович активного роз'яснення людям нюансів соціальної політики, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський очікує від новопризначеної міністерки соціальної політики Оксани Жолнович більшої активності в розʼясненні людям усіх нюансів державної соціальної політики.
Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Призначено й нового міністра соціальної політики України – Оксану Жолнович. Очікую від неї більшої активності в розʼясненні людям усіх нюансів державної соціальної політики – конкретних прав людей, механізмів виплат та інших можливостей, які надає держава. Також потрібно прискорити осучаснення нормативної бази для соціальної політики, і роль міністра в цьому має бути вагомою", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
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+10 Брат Єрмака
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+10 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар20.07.2022 00:17
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Будь ласка, зачекайте...
скоро пенсії і соцдопомогу будуть металобрухтом видавать - отим, шо кацапи при дорозі лишили.
Цікаво інше. Як таке можливе після всього - "Платформа за життя та мир" - 15? І це паскудство допущене владою і всіма колегами (чорт їм колега) депутатами. Половину України розбомблено, а колаборантська шушара Медведчука в парламенті, як сир в маслі. Чортівня якась.
"За" призначення Жолнович проголосували 282 депутати:
"Слуга народу" дала 209 голосів;
Європейська солідарність - 0;
"Батьківщина" - 0;
"Платформа за життя та мир" - 15;
"За майбутнє" - 13
"Голос" - 7;
"Довіра" - 17;
"Відновлення України" - 11;
Позафракційні - 10.
Ось правда - якого хріну ти бездар видаєш з себе розумника?
Кожен твій крок вів країну до катастрофи, асфальтовий ти виродок
На думку Зеленського, Міністр СоцПолітики повинен НЕ робити СоцПолітику, НЕ проводити її реформу, НЕ робити прозорішою,
А повинен розказувати людям, та запевняти їх, що поточна СоцПолітика "дуже добра"!
Він типіл, чи прикидається?!