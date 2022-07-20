Ожидаю от Жолнович активного разъяснения людям нюансов социальной политики, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский ожидает от нового министра социальной политики Оксаны Жолнович большей активности в разъяснении людям всех нюансов государственной социальной политики.
Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Назначен и новый министр социальной политики Украины - Оксана Жолнович. Ожидаю от нее большей активности в разъяснении людям всех нюансов государственной социальной политики - конкретных прав людей, механизмов выплат и других возможностей, которые предоставляет государство. Также нужно ускорить осовременивание нормативной базы для социальной политики, и роль министра в этом должна быть значимой", - сказал Зеленский.
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скоро пенсії і соцдопомогу будуть металобрухтом видавать - отим, шо кацапи при дорозі лишили.
Цікаво інше. Як таке можливе після всього - "Платформа за життя та мир" - 15? І це паскудство допущене владою і всіма колегами (чорт їм колега) депутатами. Половину України розбомблено, а колаборантська шушара Медведчука в парламенті, як сир в маслі. Чортівня якась.
"За" призначення Жолнович проголосували 282 депутати:
"Слуга народу" дала 209 голосів;
Європейська солідарність - 0;
"Батьківщина" - 0;
"Платформа за життя та мир" - 15;
"За майбутнє" - 13
"Голос" - 7;
"Довіра" - 17;
"Відновлення України" - 11;
Позафракційні - 10.
Ось правда - якого хріну ти бездар видаєш з себе розумника?
Кожен твій крок вів країну до катастрофи, асфальтовий ти виродок
На думку Зеленського, Міністр СоцПолітики повинен НЕ робити СоцПолітику, НЕ проводити її реформу, НЕ робити прозорішою,
А повинен розказувати людям, та запевняти їх, що поточна СоцПолітика "дуже добра"!
Він типіл, чи прикидається?!