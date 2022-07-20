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Зеленський (22429) нагорода (1233)

Зеленський відзначив держнагородами 185 військовослужбовців, 5 з них - посмертно

зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 185 військовослужбовців.

Про це Глава держави сказав у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 185 військовослужбовців відзначені державними нагородами, пʼять з них – посмертно", - сказав Президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З початку російського вторгнення 23 тис. українських воїнів отримали нагороди, з них понад 3,5 тис. посмертно, - Зеленський

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"На братских могилах не ставят крестов - но разве от этого легче?.." (В.Высоцкий)
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20.07.2022 03:04 Відповісти
Держава Україна,відзначила державними нагородами військовослужбовців ЗСУ,а президент вручив.
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20.07.2022 07:51 Відповісти
 
 