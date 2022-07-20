Зеленський відзначив держнагородами 185 військовослужбовців, 5 з них - посмертно
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 185 військовослужбовців.
Про це Глава держави сказав у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 185 військовослужбовців відзначені державними нагородами, пʼять з них – посмертно", - сказав Президент.
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Конотопець Виталий
показати весь коментар20.07.2022 03:04 Відповісти Мені подобається 0
Анатолий Точ
показати весь коментар20.07.2022 07:51 Відповісти Мені подобається 0
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