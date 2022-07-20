Комісія по контролю за озброєнням запрацює як додатковий парламентський інструмент, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості створення парламентської комісії з контролю за іноземним озброєнням.
"Дуже важливо, що Верховна Рада України сьогодні реалізувала ініціативу керівника Офісу президента Андрія Єрмака щодо створення спеціальної комісії з контролю за використанням озброєння, яке надають наші партнери", - сказав він у відеозверненні 19 липня, передає Цензор.НЕТ.
"До складу комісії увійшли представники всіх фракцій та груп парламенту. Я хочу наголосити: жодного ґрунту для будь-яких претензій нашій державі щодо цього не було і немає. Наші партнери абсолютно поінформовані про те, як ми використовуємо цю зброю. Але щоб зняти будь-які маніпуляції російських пропагандистів і тих, хто їм допомагає в Україні чи ще десь там, запрацює такий додатковий парламентський інструмент контролю", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=m2boPddbmRE&lc=Ugz7rYphOv9xpJL7Bgl4AaABAg.9dfy-U5zHK49dgocXzF6_o
вова пісюнограй,знову створюєш різноманітні комісії,щоб перешкоди нові робити!
Чого політикам лізти в Армію?
Ніби хтось з наших ділків заникав був 3600 систем NLaw на складі у Яворові.
Частина зброі від неправильного зберігання стала непридатною.
Але головне те, що зброю приховували декілька тижнів у той час, коли ЗСУ не могли допроситись іх навіть для гарячих точок (а де тепер не гарячі).
Так виглядає, що ділки зробили собі заначку, щоб потім загнати зброю за кордон, яким небудь арабам.
ну , видно слова конгресвумен - на які так гнала білявладна тусовка - не пропали !
Ну чесно повірити , що хтось вкраде щось серйозне стріляюче та протащить крізь границі - трудно...
А як на рахунок створення спеціальної комісії з контролю за використанням коштів , які надають наші партнери
Ссылка на Юрия Шаеца, выпуск № 274, он все прекрасно объясняет.