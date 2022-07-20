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Зеленський (22429) контроль (208) зброя (7279)

Комісія по контролю за озброєнням запрацює як додатковий парламентський інструмент, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості створення парламентської комісії з контролю за іноземним озброєнням.

"Дуже важливо, що Верховна Рада України сьогодні реалізувала ініціативу керівника Офісу президента Андрія Єрмака щодо створення спеціальної комісії з контролю за використанням озброєння, яке надають наші партнери", - сказав він у відеозверненні 19 липня, передає Цензор.НЕТ. 

"До складу комісії увійшли представники всіх фракцій та груп парламенту. Я хочу наголосити: жодного ґрунту для будь-яких претензій нашій державі щодо цього не було і немає. Наші партнери абсолютно поінформовані про те, як ми використовуємо цю зброю. Але щоб зняти будь-які маніпуляції російських пропагандистів і тих, хто їм допомагає в Україні чи ще десь там, запрацює такий додатковий парламентський інструмент контролю", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спартц: У Конгресі США треба створити спільну робочу групу для контролю над допомогою, яка йде в Україну

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Топ коментарі
+22
Єрмака і Татарова - у відставку і негайно 😠!!!
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20.07.2022 01:44
+16
А на чолі всій комісій признач найчеснішу бемозглу. Тю--найогиднішу,найпродажнішу,найтупішу.
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20.07.2022 01:40
+13
Щури з москальськими паспортами у Раді почеплять на гармати gps і контролюватимуть їхнє пересування. Дешевше і безпечніше їх одразу пристрелити разом з ОПою.
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20.07.2022 01:57
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возьмут всех вас за жабры.... и тогда ты будешь улыбаться беззубыми деснами.....
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20.07.2022 01:39 Відповісти
Схоже ця комісія створена щоб поховати зусилля американців розшукати зброю, бо це функція зелених - тирити тихенько і в ліс. А от скільки зброї пішло за кордон під виглядом залишків під час війни - це питання відкрите до зебанди. Хто це буде розслідувати, теж зелені?
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20.07.2022 09:16 Відповісти
А на чолі всій комісій признач найчеснішу бемозглу. Тю--найогиднішу,найпродажнішу,найтупішу.
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20.07.2022 01:40 Відповісти
Єрмака і Татарова - у відставку і негайно 😠!!!
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20.07.2022 01:44 Відповісти
В отставку - этого мало. Слушайте последний выпуск Юрия Швеца: из десятков тысяч джавелинов нашлось только около двух тысяч. Остальные ПРОДАНЫ! Наверное, Вова просто НЕ ЗНАЛ ((

https://www.youtube.com/watch?v=m2boPddbmRE&lc=Ugz7rYphOv9xpJL7Bgl4AaABAg.9dfy-U5zHK49dgocXzF6_o
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20.07.2022 10:08 Відповісти
Щури з москальськими паспортами у Раді почеплять на гармати gps і контролюватимуть їхнє пересування. Дешевше і безпечніше їх одразу пристрелити разом з ОПою.
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20.07.2022 01:57 Відповісти
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20.07.2022 02:18 Відповісти
Яке воно кончене!
вова пісюнограй,знову створюєш різноманітні комісії,щоб перешкоди нові робити!
Чого політикам лізти в Армію?
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20.07.2022 03:44 Відповісти
Комісії повинен створювати той, хто дає зброю !!!!!
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20.07.2022 03:56 Відповісти
Американські інспектори по використанню наданої нам зброї вже пару днів тому прибули до Києва у Міністерство оборони України. Очевидно у відповідь від України і була створена парламентська комісія по контролю за зброєю. Поки що у американців є непідтверджена підозра, що частину джавелінів і стінгерів українська мафія таки ******** і продала наліво. Поки що це тільки їх підозра! Ну і по наданих коштах у інспекторів є питання до української влади. Тому почекаємо результатів роботи американців у Києві.
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20.07.2022 09:05 Відповісти
Последнее видео Ю. Швеца.
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20.07.2022 10:42 Відповісти
Ці падали будуть ставати ворогу місцезнаходження збро
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20.07.2022 05:10 Відповісти
Цікавий факт наводить Швець у Ютюбі.

Ніби хтось з наших ділків заникав був 3600 систем NLaw на складі у Яворові.
Частина зброі від неправильного зберігання стала непридатною.

Але головне те, що зброю приховували декілька тижнів у той час, коли ЗСУ не могли допроситись іх навіть для гарячих точок (а де тепер не гарячі).
Так виглядає, що ділки зробили собі заначку, щоб потім загнати зброю за кордон, яким небудь арабам.
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20.07.2022 05:22 Відповісти
про це ще тоді одна блогерка писала.
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20.07.2022 09:36 Відповісти
А ще московіти маніпулюють що хтось з наркотиками грається. Ми ж все знаємо, але треба комісію теж зробити.
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20.07.2022 05:39 Відповісти
створення спеціальної комісії з контролю за використанням озброєння, яке надають наші партнери Джерело:

ну , видно слова конгресвумен - на які так гнала білявладна тусовка - не пропали !
Ну чесно повірити , що хтось вкраде щось серйозне стріляюче та протащить крізь границі - трудно...

А як на рахунок створення спеціальної комісії з контролю за використанням коштів , які надають наші партнери
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20.07.2022 06:19 Відповісти
Але ж ти й **** хитрожопа, валодя...
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20.07.2022 06:23 Відповісти
Вот сюда ещё ваши парламентарии не влазили ! Да этих коллаборантов к таким делам и близко подпускать нельзя . Кто же тебе такую гениальную мысль подсунл ?
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20.07.2022 06:30 Відповісти
подсунул
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20.07.2022 06:31 Відповісти
Гуантанамо по вас плаче,схематозники!Чекаємо результатів перевірок інспекторів із Пентагону.Це вам не печерський суд і не парламентська комісія!
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20.07.2022 06:38 Відповісти
У ермака буде скоро підгорати.
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20.07.2022 07:10 Відповісти
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20.07.2022 07:11 Відповісти
бубочка проявил такую инициативу для прикрытия тухеса Дерьмаку и его банде ФСБешных агентов по очень простому поводу. Из Пентагона уже приехали инспектора по поводу продажи американского оружия типа ракет к Девелинам и Стингерам, которых было поставлено, по словам чиновников Пентагона ДЕСЯТКИ тысяч. Для ЗЕбанутых идиотов объясняю, Джевелин и Стингер - это многоразовые пусковые установки для своих ракет, которых, повторяю, поставлено десятки тысяч. А ЗЕбанутые барыги зарабатывают миллионы на крови наших воинов, кукарекая, что этих ракет всего 2 тысячи, а остальное они продали, при этом кукарекают на каждом углу, что штаты дают мало оружия.
Ссылка на Юрия Шаеца, выпуск № 274, он все прекрасно объясняет.
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20.07.2022 07:33 Відповісти
Вова ничево не знал!
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20.07.2022 10:44 Відповісти
Краще б зстворили комісію по виплаті зарплати в ЗСУ! Вже два місяці сидимо без грошей! Якщо 36 бригаді в Миколаїв не зґвиплатят і за цей місяць зарплату, то про звільнення Херсону і контрнаступ можете забути!
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20.07.2022 07:50 Відповісти
...Юрия Швеца, выпуск № 274
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20.07.2022 07:54 Відповісти
Вова тільки у тій комісії немає бути ЖОДНОГО Українця. Тільки громодяни Британії, Польщі, Америки, Канади та іньших країн хто надає зброю. Усе іньше "шапіто" від балагану 95 Вовчік.
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20.07.2022 09:22 Відповісти
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20.07.2022 09:34 Відповісти
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20.07.2022 17:59 Відповісти
 
 