Комісія по контролю за озброєнням запрацює як додатковий парламентський інструмент, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості створення парламентської комісії з контролю за іноземним озброєнням.

"Дуже важливо, що Верховна Рада України сьогодні реалізувала ініціативу керівника Офісу президента Андрія Єрмака щодо створення спеціальної комісії з контролю за використанням озброєння, яке надають наші партнери", - сказав він у відеозверненні 19 липня, передає Цензор.НЕТ.

"До складу комісії увійшли представники всіх фракцій та груп парламенту. Я хочу наголосити: жодного ґрунту для будь-яких претензій нашій державі щодо цього не було і немає. Наші партнери абсолютно поінформовані про те, як ми використовуємо цю зброю. Але щоб зняти будь-які маніпуляції російських пропагандистів і тих, хто їм допомагає в Україні чи ще десь там, запрацює такий додатковий парламентський інструмент контролю", - сказав Зеленський.

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