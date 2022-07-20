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банки (7609) НБУ (10162)

Кожне десяте відділення банків закрилося від початку великого вторгнення

ощадбанк

Станом на 1 липня 2022 року в Україні налічувалося 5989 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їх число скоротилося на 696 (на 10,4%).

Про це свідчать дані Національного банку України, інформує Цензор.НЕТ.

За даними НБУ, в Україні було 69 діючих банків, і їх кількість скоротилася з початку року на три (Ощадбанк, Промінвестбанк і Мегабанк).

Найбільше відділень у державному ПриватБанку - 1452. Вперше в історії банк зайняв перше місце, хоча і скоротив 45 відділень.

У державному Ощадбанку залишилося 1305 відділень (-297), і він опустився на друге місце.

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Далі з великим відривом йде банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк (415), державний Укргазбанк (261). Замикає п'ятірку приватний ПУМБ (253).

Нагадаємо, станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 6 685 діючих структурних підрозділів банків. За рік їх число скоротилося на 449 (на 6,3%).

Кожне десяте відділення банків закрилося від початку великого вторгнення 01

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А коломойский "реструктизацией" обокрал страну на 150 млрд долл и что?
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20.07.2022 11:12 Відповісти
Українською мовою може слово"велике" має декілька інше значення. Але все ж таки журналіста треба запросити у кабінет слідчого і попросити надати відповіді: Як давно він співпрацює з фсб рф, хто безпосередній куратор, хто ще задіяний в розповсюдженні ворожої пропаганди, тощо.
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20.07.2022 11:17 Відповісти
 
 