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Ексгумацію в Маріуполі повністю зупинено, у місті зростають стихійні кладовища, - Андрющенко

поховання,маріуполь

Окупанти повністю зупинили ексгумацію у Маріуполі. Тепер її проводять лише за гроші. У місті зростають стихійні кладовища.

Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Ексгумацію повністю зупинено. Тепер не соромлячись окупанти прямо кажуть, що ексгумація лише за гроші. Все вирішення проблем маріупольців мразота перетворює на бізнес, а імпровізовані кладовища зростають", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий рівень "зачисток": окупанти ексгумують тіла маріупольців, поховані у дворах житлових будинків, - міськрада

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20.07.2022 11:25 Відповісти
 
 