Ексгумацію в Маріуполі повністю зупинено, у місті зростають стихійні кладовища, - Андрющенко
Окупанти повністю зупинили ексгумацію у Маріуполі. Тепер її проводять лише за гроші. У місті зростають стихійні кладовища.
Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Ексгумацію повністю зупинено. Тепер не соромлячись окупанти прямо кажуть, що ексгумація лише за гроші. Все вирішення проблем маріупольців мразота перетворює на бізнес, а імпровізовані кладовища зростають", - повідомив він.
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Voc Vox
показати весь коментар20.07.2022 11:25 Відповісти Мені подобається 1
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