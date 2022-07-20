За програмою релокації в безпечні регіони переміщено 678 підприємств, - Шмигаль

Станом на 15 липня за програмою релокації у безпечні регіони переміщено 678 підприємств.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

Уряд виплатив 37 млн грн роботодавцям, які наймали працівників із числа внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 19 липня.

"Ми допомагаємо бізнесу не просто фізично переїхати, але і швидко вирішити всі бюрократичні та операційні питання, пов’язані з його запуском на новому місці. Надаємо можливість фактично безкоштовної оренди майна для розміщення", - зазначив прем’єр-міністр.

Як відзначив Шмигаль, Уряд також очікує на голосування у Верховній Раді за законопроект, який має суттєво прискорити приватизацію державного майна та державних підприємств.

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"Це пришвидшення малої приватизації та усунення зайвих бюрократичних норм. Це нові можливості для бізнесу – купити об’єкт і вдихнути в нього нове життя, особливо під час релокації", - підкреслив очільник Уряду.