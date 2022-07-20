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За програмою релокації в безпечні регіони переміщено 678 підприємств, - Шмигаль

релокація

Станом на 15 липня за програмою релокації у безпечні регіони переміщено 678 підприємств.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

Уряд виплатив 37 млн грн роботодавцям, які наймали працівників із числа внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 19 липня.

"Ми допомагаємо бізнесу не просто фізично переїхати, але і швидко вирішити всі бюрократичні та операційні питання, пов’язані з його запуском на новому місці. Надаємо можливість фактично безкоштовної оренди майна для розміщення", - зазначив прем’єр-міністр.

Як відзначив  Шмигаль, Уряд також очікує на голосування у Верховній Раді за законопроект, який має суттєво прискорити приватизацію державного майна та державних підприємств.

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"Це пришвидшення малої приватизації та усунення зайвих бюрократичних норм. Це нові можливості для бізнесу – купити об’єкт і вдихнути в нього нове життя, особливо під час релокації", - підкреслив очільник Уряду.

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Невже клоун зібрався великобудувати ракети?
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20.07.2022 12:38 Відповісти
хрін там...мабудь свічні заводики..хотілось б повний перелік підприємств..що там за такі очуєнні виробноцтва, що навіть дотації дають і персонал аж знахидиться
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20.07.2022 13:43 Відповісти
релокація в піццерії та....

сади та теплиці
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20.07.2022 15:53 Відповісти
танкові та авіаційні заводи будуть переміщені за Карпати,
заводи по виробництву набоїв та снарядів - в Галичину і т.д.
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20.07.2022 12:39 Відповісти
в нас немає патронних заводів..то проект будівництва тільки як перспектива на прикинці січня обговорювалось
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20.07.2022 13:47 Відповісти
А де в Україні є "безпечні райони"????
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20.07.2022 13:05 Відповісти
Після повідомлення про релоксацію вже немає
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20.07.2022 14:17 Відповісти
 
 