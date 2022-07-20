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СБУ (12510) вербування (226)

СБУ знешкодила російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Бахмуту

сбу

Правоохоронці провели контрдиверсійну операцію та знешкодили чотирьох ворожих агентів, які коригували ракетні удари по Бахмуту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.

"Служба безпеки провела контрдиверсійну операцію, в ході якої знешкоджено та затримано чотирьох ворожих агентів. Вони були завербовані спецслужбами РФ для розвідувально-підривної діяльності проти України. Зокрема, зловмисники встановлювали координати об’єктів міської інфраструктури, збирали інформацію щодо дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, агенти також намагалися отримати установчі дані українських захисників, у тому числі співробітників Служби безпеки.

Ці відомості агресор планував використати для здійснення серії ракетних обстрілів по Бахмуту та диверсій проти Сил оборони поблизу східного фронту.

Для комунікації з російськими "кураторами" агенти використовували спеціально створені телеграм-канали.

У зловмисників вилучено засоби зв’язку з доказами злочинних дій, а в одного – автомат АК-74. Затриманим повідомлено про підозру.

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Топ коментарі
+10
І навіщо кричати? Тихенько в обіг і нехай коригують вже по нашому, а підерашисти нехай луплять.
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20.07.2022 12:37
+8
Знешкоджено повинно бути в прямому сенсі слова
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20.07.2022 12:39
+4
Не той рівень кваліфікації був у літінанта. Він більше спеціалізувався по музеях та ганявся за бабцями з сємками.
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20.07.2022 13:03
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І навіщо кричати? Тихенько в обіг і нехай коригують вже по нашому, а підерашисти нехай луплять.
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20.07.2022 12:37 Відповісти
Не той рівень кваліфікації був у літінанта. Він більше спеціалізувався по музеях та ганявся за бабцями з сємками.
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20.07.2022 13:03 Відповісти
Можливо на цьому можна навідь технологію розробити, щоб гатили по місцям які ми скажемо. Сподіваюсь у наших вистачає клепки в голові як це зробити, щоб на public тут не розповсюджуватись...
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20.07.2022 13:06 Відповісти
Знешкоджено повинно бути в прямому сенсі слова
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20.07.2022 12:39 Відповісти
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20.07.2022 12:41 Відповісти
а до обстрелов нельзя было провести операцию
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20.07.2022 12:47 Відповісти
Як "стараються " ,не минуло і трьох років !!! Напевно тому ,що приїхали американські ревізори ?!!!
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20.07.2022 12:48 Відповісти
Самий кращий варіант, вішати цих ******* на першому ліпшому стовпі!
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20.07.2022 13:03 Відповісти
Ще треба передавати координати, та прив'язувати диверсантів у тому ж місці. І гуманно, тому що не самі вбиваємо, і корисно, не витрачаємо на них набої.
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20.07.2022 14:10 Відповісти
Як зазначається, агенти також намагалися отримати установчі дані українських захисників, у тому числі співробітників Служби безпеки.

Ці відомості агресор планував використати для здійснення серії ракетних обстрілів по Бахмуту...тобто рашист вже ракетами збирався шмаляти по окремих співробітниках СБУ ,
дані котрих збирали рашистські коригувальники???
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20.07.2022 13:40 Відповісти
 
 