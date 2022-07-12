Росія розгортає пункти вербування на війну з Україною, - Скібіцький
Росія використовує багато способів рекрутування на війну з Україною - через приватні військові компанії, створення патріотичних батальйонів.
Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"На сьогодні РФ використовує різні способи найманства, рекрутування. Дуже активно останнім часом почали залучати приватну військову компанію, та ж сама "Вагнер", "Ліга", розгорнули пункти вербування по всій Російській Федерації. Почали такий новий механізм, як створення так званих патріотичних національних батальонів, при чому по всій території Російської Федерації. В тій же самій Костромі, Оренбурзі, де формуються ці стрілецькі батальйони та направляються на нашу територію. Таким чином ресурси виснажуються і приходить розуміння, що рано чи пізно доведеться оголошувати мобілізацію, для того, щоб підтримувати той темп наступу, який зараз хоче зберегти Російська Федерація", - сказав Скібіцький.
За його словами, зараз попри намагання російської влади приховати втрати у війні з Україною, інформація про це поширюється, кількість загиблих та поранених, які повертаються в Російську Федерацію, зростає.
Окрім цього, існує дефіцит військових спеціалістів по різних напрямках, таких як механіки, артилеристи, водії, і якість сформованих підрозділів низька.
"Інформація шириться, вони це розуміють, в дуже багатьох випадках зараз ці підрозділи , які формуються, вони зовсім іншого гатунку, тому що, по перше, не вистачає спеціальностей, які найбільш дефіцитні - механіки, водії, навідники, артилеристи. І по друге, вони розуміють, що гроші, які їм обіцяли, це зараз не головне. Тому що в багатьох випадках ті виплати, які їм обіцялися, не виплачуються. Таким чином поступово до свідомості російських військовослужбовців доходить той факт, що це війна, і можна загинути", - сказав Скібіцький.
Він також частково підтвердив інформацію, що в ПВК "Вагнер" вербують ув'язненних. "Насамперед підтверджується, що проходить рекрутування в підрозділи збройних сил Російської Федерації з усіх регіонів і з усіх можливих місць, в тому числі і з місць позбавлення волі. Але необхідно відзначити, що це не просто так: формуються підрозділи, і в багатьох випадках вони направляються в найгарячіші точки, і це вже прораховується російським командуванням, що більшість з них буде знищена. І відповідно, ніякої відповідальності держава, а тим паче міністерство оборони Російської Федерації за їх смерть нести не буде", - сказав Скібіцький.
Також, за його словами, за таких найманців не виплачуватимуть і компенсації. Тобто вони будуть звичайним гарматним м'ясом, яке використовують для продовження війни.
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во случае с чвк, однако, договор заключается не напрямую с государством, а с частным лицом - главой компании, который, в свою очередь, регулирует отношения с государством.
такая схема позволяет, во-первых, уменьшить ответственность государства перед нанимаемым и, во-вторых, ответственность государства за действия нанимаемого ("нас там нет", и прочее).
...і примовляє: не я б'ю, верба б'є!
)))
https://www.youtube.com/watch?v=7NF98s2LXZ8
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к сожалению, в последнее время, по сравнению с началом войны, значительно уменьшилось количество наглядного материала на данную тему
а жаль. выкладывайте и распостраняйте на вражеских сайтах
они должны видеть, что их ждет в Украине не сафари, а отбивная в собственном соку
Фестиваль «Веселый коровяк» проходит на день села Крылово. В 2022 году соревнования проходили уже в 12-й раз. Швырнуть лепешку приезжают сотни людей из разных регионов России. У многих есть своя специальная техника броска. Рекорд 2022 года - 48,5 м.
Богатыри!