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Новини Війна
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Росія розгортає пункти вербування на війну з Україною, - Скібіцький

рф

Росія використовує багато способів рекрутування на війну з Україною - через приватні військові компанії, створення патріотичних батальйонів.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні РФ використовує різні способи найманства, рекрутування. Дуже активно останнім часом почали залучати приватну військову компанію, та ж сама "Вагнер", "Ліга", розгорнули пункти вербування по всій Російській Федерації. Почали такий новий механізм, як створення так званих патріотичних національних батальонів, при чому по всій території Російської Федерації. В тій же самій Костромі, Оренбурзі, де формуються ці стрілецькі батальйони та направляються на нашу територію. Таким чином ресурси виснажуються і приходить розуміння, що рано чи пізно доведеться оголошувати мобілізацію, для того, щоб підтримувати той темп наступу, який зараз хоче зберегти Російська Федерація", - сказав Скібіцький.

За його словами, зараз попри намагання російської влади приховати втрати у війні з Україною, інформація про це поширюється, кількість загиблих та поранених, які повертаються в Російську Федерацію, зростає.

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Окрім цього, існує дефіцит військових спеціалістів по різних напрямках, таких як механіки, артилеристи, водії, і якість сформованих підрозділів низька.

"Інформація шириться, вони це розуміють, в дуже багатьох випадках зараз ці підрозділи , які формуються, вони зовсім іншого гатунку, тому що, по перше, не вистачає спеціальностей, які найбільш дефіцитні - механіки, водії, навідники, артилеристи. І по друге, вони розуміють, що гроші, які їм обіцяли, це зараз не головне. Тому що в багатьох випадках ті виплати, які їм обіцялися, не виплачуються. Таким чином поступово до свідомості російських військовослужбовців доходить той факт, що це війна, і можна загинути", - сказав Скібіцький.

Він також частково підтвердив інформацію, що в ПВК "Вагнер" вербують ув'язненних. "Насамперед підтверджується, що проходить рекрутування в підрозділи збройних сил Російської Федерації з усіх регіонів і з усіх можливих місць, в тому числі і з місць позбавлення волі. Але необхідно відзначити, що це не просто так: формуються підрозділи, і в багатьох випадках вони направляються в найгарячіші точки, і це вже прораховується російським командуванням, що більшість з них буде знищена. І відповідно, ніякої відповідальності держава, а тим паче міністерство оборони Російської Федерації за їх смерть нести не буде", - сказав Скібіцький.

Також, за його словами, за таких найманців не виплачуватимуть і компенсації. Тобто вони будуть звичайним гарматним м'ясом, яке використовують для продовження війни.

Автор: 

армія рф (17255) розвідка (3856) росія (64984) вербування (242) Скібіцький Вадим (293)


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Топ коментарі
+7
у Кремля осталась последняя надежда на самых упОротых дебилов
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12.07.2022 19:05
+5
наша країна перетворюеться на одну велику промислову машину по утилізації вати.......
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12.07.2022 19:03
+5
в обоих случаях нанимателем и заказчиком является государство.

во случае с чвк, однако, договор заключается не напрямую с государством, а с частным лицом - главой компании, который, в свою очередь, регулирует отношения с государством.

такая схема позволяет, во-первых, уменьшить ответственность государства перед нанимаемым и, во-вторых, ответственность государства за действия нанимаемого ("нас там нет", и прочее).
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12.07.2022 19:07
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неужели найдется много желающих сдохнуть не самой приятной смертью ни за хер ?
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12.07.2022 18:43 Відповісти
З зони вийти знайдуться, не загроза, але біди накоять.
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12.07.2022 20:10 Відповісти
Розʼясніть, будь ласка, чим відрізняються контрактники з ВС РФ та найманці з ПВК Вагнера?
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12.07.2022 18:43 Відповісти
в обоих случаях нанимателем и заказчиком является государство.

во случае с чвк, однако, договор заключается не напрямую с государством, а с частным лицом - главой компании, который, в свою очередь, регулирует отношения с государством.

такая схема позволяет, во-первых, уменьшить ответственность государства перед нанимаемым и, во-вторых, ответственность государства за действия нанимаемого ("нас там нет", и прочее).
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12.07.2022 19:07 Відповісти
І що в цьому новина? І що з спецами мають спільного вбивці.....як не назви організацію ,розуму і вміння не прибавиться
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12.07.2022 18:44 Відповісти
Росія розгортає пункти вербування

...і примовляє: не я б'ю, верба б'є!
)))
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12.07.2022 18:46 Відповісти
створення нацбатів, а не "патріоичних" баталонів
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12.07.2022 18:47 Відповісти
Ага... Шо, ********, при-приїхали ??? " Толи ещё будет....................
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12.07.2022 18:49 Відповісти
Так вони всі приходять на ноль и потім звонять мамкам та курвам своїм заберіть нас.Це мясо .
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12.07.2022 18:49 Відповісти
Виправна колонія РФ, увʼязнених агітують їхати в Україну

https://www.youtube.com/watch?v=7NF98s2LXZ8
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12.07.2022 18:54 Відповісти
наша країна перетворюеться на одну велику промислову машину по утилізації вати.......
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12.07.2022 19:03 Відповісти
у Кремля осталась последняя надежда на самых упОротых дебилов
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12.07.2022 19:05 Відповісти
Бумеранг возвращается: "Чем больше мы их тут убьём, тем меньше придётся их в Сибирь везти", так вроде Жуков о нас говорил перед Днепром? А мы даже город переименовали, так случилось, может и потому, чтоб на дальних подступах уработать нахер это свинособачье отродье!
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12.07.2022 19:29 Відповісти
у ВР зареєстрували проєкт постанови про визнання державного суверенітету Чеченської Республіки Ічкерія https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39993
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12.07.2022 19:33 Відповісти
чем больше жареного кацапского мяса, тем меньше желающих - это закон самосохранения и демотивации
-----
к сожалению, в последнее время, по сравнению с началом войны, значительно уменьшилось количество наглядного материала на данную тему
а жаль. выкладывайте и распостраняйте на вражеских сайтах
они должны видеть, что их ждет в Украине не сафари, а отбивная в собственном соку
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12.07.2022 19:34 Відповісти
Наёмники похоже не подозревают, что в 21 веке, кроме "калашникова" и танка, существует ещё натовское вооружение типа джавелинов, хаймерсов, "трёх топориков" и ему подобное, колотящее очень точно по дурной башке.
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12.07.2022 19:44 Відповісти
Вся беда что в пидороссии чуханов обиженных жизнью очень много.Ижелеза трухлого.Сложно воевать с большим количеством.Но правда на нашей стороне!!!
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12.07.2022 20:13 Відповісти
В Приморском крае сформирован батальон "Тигр". Всем бояцца! Это просто звери!

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12.07.2022 21:31 Відповісти
В Китае, при Мао Цзедуне, такие «страшные» войска противников КНР назывались «бумажные тигры». Всем бояться!!!! Смешные эти кацапы, шо только не придумают!!! Снарядам 155мм гаубиц глубоко по *** кто там перед ними - тигры, пантеры или слоны….
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12.07.2022 22:46 Відповісти
В минувшие выходные в селе Крылово Пермского края прошел чемпионат по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк». Корреспондент ЕАН побывал на мероприятии.

Фестиваль «Веселый коровяк» проходит на день села Крылово. В 2022 году соревнования проходили уже в 12-й раз. Швырнуть лепешку приезжают сотни людей из разных регионов России. У многих есть своя специальная техника броска. Рекорд 2022 года - 48,5 м.



Богатыри!
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12.07.2022 21:45 Відповісти
Говномёты! А ещё кацапы из такого говна бюсты плешивого ***** лепят!!!
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12.07.2022 22:48 Відповісти
Назріла необхідність утилізації доступними засобами біосміття прямо в Кацапії.
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12.07.2022 22:44 Відповісти
бомжи и зеки, остальные ищут способы уклониться
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12.07.2022 23:18 Відповісти
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13.07.2022 00:28 Відповісти
 
 