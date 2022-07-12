Росія розгортає пункти вербування на війну з Україною, - Скібіцький

Росія використовує багато способів рекрутування на війну з Україною - через приватні військові компанії, створення патріотичних батальйонів.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні РФ використовує різні способи найманства, рекрутування. Дуже активно останнім часом почали залучати приватну військову компанію, та ж сама "Вагнер", "Ліга", розгорнули пункти вербування по всій Російській Федерації. Почали такий новий механізм, як створення так званих патріотичних національних батальонів, при чому по всій території Російської Федерації. В тій же самій Костромі, Оренбурзі, де формуються ці стрілецькі батальйони та направляються на нашу територію. Таким чином ресурси виснажуються і приходить розуміння, що рано чи пізно доведеться оголошувати мобілізацію, для того, щоб підтримувати той темп наступу, який зараз хоче зберегти Російська Федерація", - сказав Скібіцький.

За його словами, зараз попри намагання російської влади приховати втрати у війні з Україною, інформація про це поширюється, кількість загиблих та поранених, які повертаються в Російську Федерацію, зростає.

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Окрім цього, існує дефіцит військових спеціалістів по різних напрямках, таких як механіки, артилеристи, водії, і якість сформованих підрозділів низька.

"Інформація шириться, вони це розуміють, в дуже багатьох випадках зараз ці підрозділи , які формуються, вони зовсім іншого гатунку, тому що, по перше, не вистачає спеціальностей, які найбільш дефіцитні - механіки, водії, навідники, артилеристи. І по друге, вони розуміють, що гроші, які їм обіцяли, це зараз не головне. Тому що в багатьох випадках ті виплати, які їм обіцялися, не виплачуються. Таким чином поступово до свідомості російських військовослужбовців доходить той факт, що це війна, і можна загинути", - сказав Скібіцький.

Він також частково підтвердив інформацію, що в ПВК "Вагнер" вербують ув'язненних. "Насамперед підтверджується, що проходить рекрутування в підрозділи збройних сил Російської Федерації з усіх регіонів і з усіх можливих місць, в тому числі і з місць позбавлення волі. Але необхідно відзначити, що це не просто так: формуються підрозділи, і в багатьох випадках вони направляються в найгарячіші точки, і це вже прораховується російським командуванням, що більшість з них буде знищена. І відповідно, ніякої відповідальності держава, а тим паче міністерство оборони Російської Федерації за їх смерть нести не буде", - сказав Скібіцький.

Також, за його словами, за таких найманців не виплачуватимуть і компенсації. Тобто вони будуть звичайним гарматним м'ясом, яке використовують для продовження війни.