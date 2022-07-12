Россия разворачивает пункты вербовки на войну с Украиной, - Скибицкий

Россия использует много способов рекрутирования на войну с Украиной – через частные военные компании, создание патриотических батальонов.

Об этом в эфире телемарафона единых новостей сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день РФ использует разные способы наемничества, рекрутирования. Очень активно в последнее время начали привлекать частную военную компанию, та же "Вагнер", "Лига", развернули пункты вербовки по всей Российской Федерации. Начали такой новый механизм, как создание так называемых патриотических национальных батальонов, причем по всей территории Российской Федерации. В той же самой Костроме, Оренбурге, где формируются эти стрелковые батальоны и направляются на нашу территорию.Таким образом ресурсы истощаются и приходит понимание, что рано или поздно придется объявлять мобилизацию для того, чтобы поддерживать тот темп наступления, которое сейчас хочет сохранить Российская Федерация", - сказал Скибицкий.

По его словам, сейчас, несмотря на попытки российских властей скрыть потери в войне с Украиной, информация об этом распространяется, количество возвращающихся в Российскую Федерацию погибших и раненых возрастает.

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Кроме этого, существует дефицит военных специалистов по разным направлениям, таким как механики, артиллеристы, водители, и качество сформированных подразделений низкое.

"Информация распространяется, они это понимают, в очень многих случаях сейчас эти подразделения, которые формируются, они совсем другого сорта, потому что, во первых, не хватает специальностей, наиболее дефицитных - механики, водители, наводчики, артиллеристы. И во вторых, они понимают, что деньги, которые им обещали, это сейчас не главное. Потому что во многих случаях те выплаты, которые им обещались, не выплачиваются. Таким образом, постепенно до сознания российских военнослужащих доходит тот факт, что это война и можно погибнуть", – сказал Скибицкий.

Он также частично подтвердил информацию, что в ЧВК "Вагнер" вербуют заключенных. "Прежде всего, подтверждается, что проходит рекрутирование в подразделения Вооруженных сил Российской Федерации со всех регионов и со всех возможных мест, в том числе и из мест лишения свободы. Но необходимо отметить, что это не просто так: формируются подразделения, и во многих случаях они направляются в самые горячие точки, и это уже просчитывается российским командованием, что большинство из них будет уничтожено. И соответственно никакой ответственности государство, а тем более Министерство обороны Российской Федерации за их смерть нести не будет", - сказал Скибицкий.

Также, по его словам, за таких наемников не будут выплачиваться компенсации. То есть, они будут обычным пушечным мясом, которое используют для продолжения войны.