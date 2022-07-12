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Новости Война
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Россия разворачивает пункты вербовки на войну с Украиной, - Скибицкий

рф

Россия использует много способов рекрутирования на войну с Украиной – через частные военные компании, создание патриотических батальонов.

Об этом в эфире телемарафона единых новостей сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день РФ использует разные способы наемничества, рекрутирования. Очень активно в последнее время начали привлекать частную военную компанию, та же "Вагнер", "Лига", развернули пункты вербовки по всей Российской Федерации. Начали такой новый механизм, как создание так называемых патриотических национальных батальонов, причем по всей территории Российской Федерации. В той же самой Костроме, Оренбурге, где формируются эти стрелковые батальоны и направляются на нашу территорию.Таким образом ресурсы истощаются и приходит понимание, что рано или поздно придется объявлять мобилизацию для того, чтобы поддерживать тот темп наступления, которое сейчас хочет сохранить Российская Федерация", - сказал Скибицкий.

По его словам, сейчас, несмотря на попытки российских властей скрыть потери в войне с Украиной, информация об этом распространяется, количество возвращающихся в Российскую Федерацию погибших и раненых возрастает.

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Кроме этого, существует дефицит военных специалистов по разным направлениям, таким как механики, артиллеристы, водители, и качество сформированных подразделений низкое.

"Информация распространяется, они это понимают, в очень многих случаях сейчас эти подразделения, которые формируются, они совсем другого сорта, потому что, во первых, не хватает специальностей, наиболее дефицитных - механики, водители, наводчики, артиллеристы. И во вторых, они понимают, что деньги, которые им обещали, это сейчас не главное. Потому что во многих случаях те выплаты, которые им обещались, не выплачиваются. Таким образом, постепенно до сознания российских военнослужащих доходит тот факт, что это война и можно погибнуть", – сказал Скибицкий.

Он также частично подтвердил информацию, что в ЧВК "Вагнер" вербуют заключенных. "Прежде всего, подтверждается, что проходит рекрутирование в подразделения Вооруженных сил Российской Федерации со всех регионов и со всех возможных мест, в том числе и из мест лишения свободы. Но необходимо отметить, что это не просто так: формируются подразделения, и во многих случаях они направляются в самые горячие точки, и это уже просчитывается российским командованием, что большинство из них будет уничтожено. И соответственно никакой ответственности государство, а тем более Министерство обороны Российской Федерации за их смерть нести не будет", - сказал Скибицкий.

Также, по его словам, за таких наемников не будут выплачиваться компенсации. То есть, они будут обычным пушечным мясом, которое используют для продолжения войны.

Автор: 

армия РФ (19106) разведка (4170) россия (95402) вербовка (261) Скибицкий Вадим (290)


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Топ комментарии
+7
у Кремля осталась последняя надежда на самых упОротых дебилов
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12.07.2022 19:05
+5
наша країна перетворюеться на одну велику промислову машину по утилізації вати.......
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12.07.2022 19:03
+5
в обоих случаях нанимателем и заказчиком является государство.

во случае с чвк, однако, договор заключается не напрямую с государством, а с частным лицом - главой компании, который, в свою очередь, регулирует отношения с государством.

такая схема позволяет, во-первых, уменьшить ответственность государства перед нанимаемым и, во-вторых, ответственность государства за действия нанимаемого ("нас там нет", и прочее).
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12.07.2022 19:07
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Правила форума Совет форумчан
неужели найдется много желающих сдохнуть не самой приятной смертью ни за хер ?
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12.07.2022 18:43 Ответить
З зони вийти знайдуться, не загроза, але біди накоять.
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12.07.2022 20:10 Ответить
Розʼясніть, будь ласка, чим відрізняються контрактники з ВС РФ та найманці з ПВК Вагнера?
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12.07.2022 18:43 Ответить
в обоих случаях нанимателем и заказчиком является государство.

во случае с чвк, однако, договор заключается не напрямую с государством, а с частным лицом - главой компании, который, в свою очередь, регулирует отношения с государством.

такая схема позволяет, во-первых, уменьшить ответственность государства перед нанимаемым и, во-вторых, ответственность государства за действия нанимаемого ("нас там нет", и прочее).
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12.07.2022 19:07 Ответить
І що в цьому новина? І що з спецами мають спільного вбивці.....як не назви організацію ,розуму і вміння не прибавиться
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12.07.2022 18:44 Ответить
Росія розгортає пункти вербування

...і примовляє: не я б'ю, верба б'є!
)))
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12.07.2022 18:46 Ответить
створення нацбатів, а не "патріоичних" баталонів
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12.07.2022 18:47 Ответить
Ага... Шо, ********, при-приїхали ??? " Толи ещё будет....................
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12.07.2022 18:49 Ответить
Так вони всі приходять на ноль и потім звонять мамкам та курвам своїм заберіть нас.Це мясо .
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12.07.2022 18:49 Ответить
Виправна колонія РФ, увʼязнених агітують їхати в Україну

https://www.youtube.com/watch?v=7NF98s2LXZ8
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12.07.2022 18:54 Ответить
наша країна перетворюеться на одну велику промислову машину по утилізації вати.......
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12.07.2022 19:03 Ответить
у Кремля осталась последняя надежда на самых упОротых дебилов
показать весь комментарий
12.07.2022 19:05 Ответить
Бумеранг возвращается: "Чем больше мы их тут убьём, тем меньше придётся их в Сибирь везти", так вроде Жуков о нас говорил перед Днепром? А мы даже город переименовали, так случилось, может и потому, чтоб на дальних подступах уработать нахер это свинособачье отродье!
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12.07.2022 19:29 Ответить
у ВР зареєстрували проєкт постанови про визнання державного суверенітету Чеченської Республіки Ічкерія https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39993
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12.07.2022 19:33 Ответить
чем больше жареного кацапского мяса, тем меньше желающих - это закон самосохранения и демотивации
-----
к сожалению, в последнее время, по сравнению с началом войны, значительно уменьшилось количество наглядного материала на данную тему
а жаль. выкладывайте и распостраняйте на вражеских сайтах
они должны видеть, что их ждет в Украине не сафари, а отбивная в собственном соку
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12.07.2022 19:34 Ответить
Наёмники похоже не подозревают, что в 21 веке, кроме "калашникова" и танка, существует ещё натовское вооружение типа джавелинов, хаймерсов, "трёх топориков" и ему подобное, колотящее очень точно по дурной башке.
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12.07.2022 19:44 Ответить
Вся беда что в пидороссии чуханов обиженных жизнью очень много.Ижелеза трухлого.Сложно воевать с большим количеством.Но правда на нашей стороне!!!
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12.07.2022 20:13 Ответить
В Приморском крае сформирован батальон "Тигр". Всем бояцца! Это просто звери!

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12.07.2022 21:31 Ответить
В Китае, при Мао Цзедуне, такие «страшные» войска противников КНР назывались «бумажные тигры». Всем бояться!!!! Смешные эти кацапы, шо только не придумают!!! Снарядам 155мм гаубиц глубоко по *** кто там перед ними - тигры, пантеры или слоны….
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12.07.2022 22:46 Ответить
В минувшие выходные в селе Крылово Пермского края прошел чемпионат по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк». Корреспондент ЕАН побывал на мероприятии.

Фестиваль «Веселый коровяк» проходит на день села Крылово. В 2022 году соревнования проходили уже в 12-й раз. Швырнуть лепешку приезжают сотни людей из разных регионов России. У многих есть своя специальная техника броска. Рекорд 2022 года - 48,5 м.



Богатыри!
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12.07.2022 21:45 Ответить
Говномёты! А ещё кацапы из такого говна бюсты плешивого ***** лепят!!!
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12.07.2022 22:48 Ответить
Назріла необхідність утилізації доступними засобами біосміття прямо в Кацапії.
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12.07.2022 22:44 Ответить
бомжи и зеки, остальные ищут способы уклониться
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12.07.2022 23:18 Ответить
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13.07.2022 00:28 Ответить
 
 