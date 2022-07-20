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Кабмін (13943) МВС (3470) відставка (1455) Монастирський (392)

Про відставку Монастирського в МВС не думають, - радник міністра Смірнов

монастирський

Наразі про можливу відставку міністра внутрішніх справ Дениса Минастирського з посади керівника в Міністерстві внутрішніх справ не думають.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр працює, як і працював, 24/7. У нього, повірте, надзвичайно великий фронт робіт. Я не буду наразі усього перераховувати, і міністру точно є чим зайнятися. Ми точно про це (можливу відставку Монастирського, – ред.) не думаємо, - ми робимо те, що можемо робити, все від нас залежне наразі для того, щоб наша країна почувалася у безпеці й у захисті", - пояснив Смірнов.

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Топ коментарі
+4
Звісно НЕ думають!
Як завжди і за все!
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20.07.2022 12:49
+3
значить думають
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20.07.2022 12:45
+3
Баканова та Венедиктову звільнили типа за "велику кількість колаборантів" у відомствах.
А у Монастирського типа мало колаборантів у відомстві, його звільняти не на часі.
Суцільна БРЕХНЯ від Зеленського!
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20.07.2022 13:14
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значить думають
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20.07.2022 12:45 Відповісти
Так,так,це підготовка до речі
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20.07.2022 12:49 Відповісти
Думаю, що напевне лише про це і думають, і напевне точно знімуть. Також думаю що зрадників поліцейських більше ніж прокурорів та СБУшників разом взятих)))
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20.07.2022 12:59 Відповісти
скільки там зрадників нема жодного значення)
коли твій підлеглий зненацька в в'ю каже що Вони (тобто влада, тобто і він як підлеглий) не думають про звільнення його начальника то власне.... якби не думали ніхто б не казав би про це, тим більше підлеглий міністра)
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20.07.2022 13:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YnHZEGU_NJU&ab_channel=LEXA%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%92%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%A1
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20.07.2022 13:15 Відповісти
а хто може думать в МВС про можливу відставку міністра МВС?????
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20.07.2022 17:41 Відповісти
Звісно НЕ думають!
Як завжди і за все!
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20.07.2022 12:49 Відповісти
Цікаво. Цю кандидатуру перестали погоджувати з москвою, чи все по старому?
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20.07.2022 13:53 Відповісти
ой, та ви брешете постійно. зранку звільняють, звечора вже не звільняють, а відсторонюють. сьогодні багато зрадників у відомстві, а завтра того, хто зрадників допустив, послом призначають. сьогодні указ, а завтра виявляється, що це не презедент рішає, а ВРУ.
всі притомні країни дивляться на це ******** шапіто, і офігівають.
ви ж казали, що і Баканова не звільняють, а тоді звільнили відсторонили кудись там призначили.
ганьбище.
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20.07.2022 12:50 Відповісти
Нічого не зробив, ще до війни, як і попередники, про перерахунок пенсій згідно Закону пенсіонерам МВС. Той вали.
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20.07.2022 12:52 Відповісти
Ніяких пенсій взагалі!
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20.07.2022 13:10 Відповісти
це нелюдяно..там Лабезна попіднімала - он ту і мінімальну й отримують
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20.07.2022 13:39 Відповісти
Що бубочка казав стосовно звільнення лейтенанта баканова, ще два тижні тому?
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20.07.2022 12:54 Відповісти
Диму без вогню не буває.
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20.07.2022 12:55 Відповісти
Радник міністра не думає про відставку міністра.
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20.07.2022 12:57 Відповісти
звільнять..чи звільниться...а потім вспливе десь за кордоном ...дивні звільнення наразі стали й призначення
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20.07.2022 13:01 Відповісти
😊 Серед поліції зрадників і колаборантів не виявилося ніфіга, правда? Еге ж? Та саме поліцаїв серед зрадників найбільше і виявилося! Я так розумію, що Венедиктову і Баканова звільнили саме за низькі показники переходу на бік ворога у очолюваних ними структурах. Нє?
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20.07.2022 13:01 Відповісти
нехай пропихне вже закон про зброю, і це вже буде велике досягнення їх всіх разом взятих !
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20.07.2022 13:03 Відповісти
А даремно.....
"Потом сюльпліз буде"
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20.07.2022 13:05 Відповісти
А те, що на тимчасово окупованих територіях деякі відділи поліції в повному складі перейшли на бік рашистів, це міністра не стосується?!
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20.07.2022 13:05 Відповісти
Серед лягавих процент зрадників захмарний.
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20.07.2022 13:06 Відповісти
Монастирського, клименка з нафталіновим є@алом, антоніну ригащенка і решту радників і заступників потрібно гнати з МВС ще вчора...Поліція перетворилась в ОЗУ, все "нареХформував" Сабаков все продовжує діяти, нічого не змінилось. Вже мусора дійшли до того що комбайнерів які їдуть на жнива тероризують. Зато Дениска хизується в Празі знищеною техникою яку знищили ЗСУ. Зайдіть в любий оайвідділ і побачите хамське відношення, відгодовані морди, покривання злочинів і правопорушень своїх співробітників. Патрульна поліція це взагалі окрема тема. ЗСУ не вистачає авто а ці з відгодованими мордами їздять в тилу на новеньких і займаються здирництвом на дорогах.
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20.07.2022 13:11 Відповісти
он тихо пересидит в лесу.
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20.07.2022 13:11 Відповісти
А обличчя патрульної поліції
https://www.youtube.com/watch?v=YnHZEGU_NJU&ab_channel=LEXA%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%92%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%A1
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20.07.2022 13:13 Відповісти
Баканова та Венедиктову звільнили типа за "велику кількість колаборантів" у відомствах.
А у Монастирського типа мало колаборантів у відомстві, його звільняти не на часі.
Суцільна БРЕХНЯ від Зеленського!
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20.07.2022 13:14 Відповісти
Людською мовою кажучи: "Та пакуємо коробки з фотками, палимо документи, вивозимо вночі зелений кеш із сейфів"

єрмак дав --- єрмак взяв!
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20.07.2022 13:16 Відповісти
понабирали лєвих в поліцію от вони і чкурнули до раші
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20.07.2022 13:21 Відповісти
"ЄС" про розслідування ДТП з Трухіним: Керівники МВС та ДБР мають піти у відставку, а Рада - саморозпуститисяДжерело: 02/02/22
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20.07.2022 13:38 Відповісти
Звідки їм знати плани сірого презедента. Їх навіть Найвеличніше не знає.
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20.07.2022 13:40 Відповісти
А час би!
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20.07.2022 14:58 Відповісти
Ось і до монастирського прилетів чорний лебідь!
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20.07.2022 15:08 Відповісти
З 3% довіри, дійсно, "неначасі". Служили оркам, після звільнення ніхто не покараний, знов штрафують стареньких за торгівлю городиною. ЗП 60-90 у тилу, мухи не кусають.
Навіть, обмінники можна на лехусах грабувати і лохів вбивати. Не життя, а казка.
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20.07.2022 16:06 Відповісти
дуже всім рекомендую відео про СБУ. Баканова треба реально судити і може навіть розстріляти
https://youtu.be/CTpqutH-xS8
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20.07.2022 20:17 Відповісти
 
 