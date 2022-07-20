Про відставку Монастирського в МВС не думають, - радник міністра Смірнов
Наразі про можливу відставку міністра внутрішніх справ Дениса Минастирського з посади керівника в Міністерстві внутрішніх справ не думають.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Міністр працює, як і працював, 24/7. У нього, повірте, надзвичайно великий фронт робіт. Я не буду наразі усього перераховувати, і міністру точно є чим зайнятися. Ми точно про це (можливу відставку Монастирського, – ред.) не думаємо, - ми робимо те, що можемо робити, все від нас залежне наразі для того, щоб наша країна почувалася у безпеці й у захисті", - пояснив Смірнов.
Топ коментарі
+4 Aleks Wav
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+3 Виталий Головченко
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+3 Small Jerboa
показати весь коментар20.07.2022 13:14
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Будь ласка, зачекайте...
коли твій підлеглий зненацька в в'ю каже що Вони (тобто влада, тобто і він як підлеглий) не думають про звільнення його начальника то власне.... якби не думали ніхто б не казав би про це, тим більше підлеглий міністра)
Як завжди і за все!
всі притомні країни дивляться на це ******** шапіто, і офігівають.
ви ж казали, що і Баканова не звільняють, а тоді
звільнили відсторониликудись там призначили.
ганьбище.
"Потом сюльпліз буде"
https://www.youtube.com/watch?v=YnHZEGU_NJU&ab_channel=LEXA%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%92%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%A1
А у Монастирського типа мало колаборантів у відомстві, його звільняти не на часі.
Суцільна БРЕХНЯ від Зеленського!
єрмак дав --- єрмак взяв!
Навіть, обмінники можна на лехусах грабувати і лохів вбивати. Не життя, а казка.
https://youtu.be/CTpqutH-xS8