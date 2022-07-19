Жоден таємний документ МВС не потрапив до рук російських окупантів, - Єнін

Жоден із матеріальних носіїв інформації, жодна база даних МВС не дісталися ворогу, а число зрадників фактично є мізерним.

Про це повідомив заступник глави МВС Євген Єнін в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"У 2014 році ми зіткнулися з тим, що під контроль росії чи так званої днр/лнр переходили цілі гарнізони як міліціонерів, так і пожежників. Сьогодні, на щастя, ми спостерігаємо відносно незначну кількість тих, хто спокусився працювати на стороні ворога. Ми дійсно нарахували не більше декількох сотень зрадників лише в більш, ніж 130-тисячному колективі Національної поліції України", - сказав заступник міністра.

За словами Єніна, МВС та ДБР працюють над тим, щоб забезпечити притягнення до кримінальної відповідальності всіх і кожного, хто став на бік колаборантства, хто зрадив присязі або допустив злочинну недбалість.

"Ми пишаємося тим, що жоден з матеріальних носіїв інформації, жодна база даних, розпорядником яких є Міністерство внутрішніх справ, чи її окремі елементи не дісталася ворогу. Ані єдиний реєстр, ані демографічний реєстр, жодна база, розпорядником якої є Національна поліція України, жоден таємний документ не потрапив до рук ворога", - наголосив він.

Водночас, додав Єнін, фактично кількість таких зрадників у системі МВС є мізерною.

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