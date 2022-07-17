УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12185 відвідувачів онлайн
Новини
12 740 111

Множинне громадянство для українців: Держміграція підготувала низку проєктів, - Єнін

паспорт

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін зазначає, що Державна міграційна служба та МВС напрацювали цілу низку проєктів, які б унормовували питання множинного громадянства для українців.

Про це Єнін розповів в інтерв'ю "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"За дорученням президента Державна міграційна служба спільно з МВС напрацювала цілу низку проєктів нормативно-правових актів, які б унормовували в тому числі й питання множинного громадянства.

Виходимо з чіткого забезпечення балансу між безпековими інтересами нашої держави, особливо в умовах повномасштабної агресії РФ, з одного боку, а з іншого боку, необхідності залучення того потенціалу, яким володіє закордонна українська громада в країнах Європейського Союзу, в Канаді, в Сполучених Штатах Америки, оскільки вирішення цього питання обіцяла ціла низка попередніх президентів України", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 99 нардепів звернулись до КС щодо можливості подвійного громадянства в Україні, - Совгиря

Єнін запевнив, що Володимир Зеленський надає пріоритетного значення реалізації цієї ініціативи, на яку очікують мільйони українців.

Автор: 

громадянство (1073) МВС (3501) подвійне громадянство (152) Єнін Євген (348)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+54
Никто этого не хочет, кроме Зеленского. Не надо на украинцев кивать.
показати весь коментар
17.07.2022 17:04
+45
Зелені покидьки, не простягайте руки до конституції України. Там в ст.4 , 25 все написано. Українське громадянство є єдиним .
показати весь коментар
17.07.2022 17:16
+37
Закон просто ну ****** как критечески "нужен". Лучше б разобрались с САП. Меня больше это волнует.
показати весь коментар
17.07.2022 17:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Да. Да. Да.
Самое время!
Про однополые браки ещё не забудьте срочно принять.
показати весь коментар
17.07.2022 19:17 Відповісти
Кстати про браки , почему бы и не принять ?
показати весь коментар
17.07.2022 19:43 Відповісти
Спроба в воєнний час змінити Конституцію України - недопустимо.
Конституція України визначає, що в Україні існує єдине громадянство - тільки громадянство України.
показати весь коментар
17.07.2022 19:42 Відповісти
Під час війни Конституцію змінювати не можна. Норма Конституції.
показати весь коментар
17.07.2022 20:05 Відповісти
👎👎👎
показати весь коментар
17.07.2022 20:17 Відповісти
А можете мені будь ласка дати вийти з українського громадянства без зайобів? Бо ***** людей хотіли б але ніт, з українського громадянства хєр вийдеш.
показати весь коментар
17.07.2022 20:56 Відповісти
Ми громадяни України, яки чверть століття проживаємо за кордоном. Маємо бажання отримати громадянство в країні проживання. але не бажаємо втрачати громадянство України. Отримавши громадянство в країні проживання надасть нам більше прав в данній країні. Підтримуємо вимогу не надавати громадянства українцям проживаючим в країні агрессора - росії. Вірю, що ніякої шкоди для України отримання двойного громадянства нами не буде, а тільки користь . багато українців мігрантів чекають на цей закон.
показати весь коментар
17.07.2022 21:08 Відповісти
А налоги готовы платить в стране проживания и в Украине? Для этого делают, а не для того, чтобы Вам было удобно. Готовы подчиняться дебильным зелёным законам? Зачем было уезжать и опять лезть в те же сани? Я бы вообще везде в мире отменила двойное гражданство. Выберете страну проживания и одно гражданство. Мне кажется так будет честно.
показати весь коментар
18.07.2022 05:15 Відповісти
+10
показати весь коментар
18.07.2022 18:54 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 