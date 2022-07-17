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Множественное гражданство для украинцев: Госмиграция подготовила ряд проектов, - Енин

паспорт

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отмечает, что Государственная миграционная служба и МВД наработали целый ряд проектов, нормирующих вопросы множественного гражданства для украинцев.

Об этом Енин рассказал в интервью "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"По поручению президента Государственная миграционная служба совместно с МВД наработала целый ряд проектов нормативно-правовых актов, нормирующих, в том числе и вопросы множественного гражданства.

Исходим из четкого обеспечения баланса между интересами нашего государства, особенно в условиях полномасштабной агрессии РФ, с одной стороны, а с другой стороны, необходимости привлечения того потенциала, которым обладает зарубежная украинская община в странах Европейского Союза, в Канаде, в Соединенных Штатах Америки, поскольку решение этого вопроса обещал целый ряд предыдущих президентов Украины", — добавил он.

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Енин заверил, что Владимир Зеленский придает приоритетное значение реализации этой инициативы, которую ожидают миллионы украинцев.

гражданство (1314) МВД (9318) двойное гражданство (161) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+54
Никто этого не хочет, кроме Зеленского. Не надо на украинцев кивать.
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17.07.2022 17:04
+45
Зелені покидьки, не простягайте руки до конституції України. Там в ст.4 , 25 все написано. Українське громадянство є єдиним .
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17.07.2022 17:16
+37
Закон просто ну ****** как критечески "нужен". Лучше б разобрались с САП. Меня больше это волнует.
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17.07.2022 17:16
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Да. Да. Да.
Самое время!
Про однополые браки ещё не забудьте срочно принять.
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17.07.2022 19:17 Ответить
Кстати про браки , почему бы и не принять ?
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17.07.2022 19:43 Ответить
Спроба в воєнний час змінити Конституцію України - недопустимо.
Конституція України визначає, що в Україні існує єдине громадянство - тільки громадянство України.
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17.07.2022 19:42 Ответить
Під час війни Конституцію змінювати не можна. Норма Конституції.
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17.07.2022 20:05 Ответить
👎👎👎
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17.07.2022 20:17 Ответить
А можете мені будь ласка дати вийти з українського громадянства без зайобів? Бо ***** людей хотіли б але ніт, з українського громадянства хєр вийдеш.
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17.07.2022 20:56 Ответить
Ми громадяни України, яки чверть століття проживаємо за кордоном. Маємо бажання отримати громадянство в країні проживання. але не бажаємо втрачати громадянство України. Отримавши громадянство в країні проживання надасть нам більше прав в данній країні. Підтримуємо вимогу не надавати громадянства українцям проживаючим в країні агрессора - росії. Вірю, що ніякої шкоди для України отримання двойного громадянства нами не буде, а тільки користь . багато українців мігрантів чекають на цей закон.
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17.07.2022 21:08 Ответить
А налоги готовы платить в стране проживания и в Украине? Для этого делают, а не для того, чтобы Вам было удобно. Готовы подчиняться дебильным зелёным законам? Зачем было уезжать и опять лезть в те же сани? Я бы вообще везде в мире отменила двойное гражданство. Выберете страну проживания и одно гражданство. Мне кажется так будет честно.
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18.07.2022 05:15 Ответить
+10
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18.07.2022 18:54 Ответить
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