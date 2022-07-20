Філатов оголосив в Дніпрі "лагідну українізацію"
Наступного місяця на сесії міськради розглянуть програму сприяння впровадженню української мови у місті. Це стане початком "лагідної українізації".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє повідомляє сайт "Наше Місто" з посиланням на пресслужбу міськради.
"Настав час згадати, що громадяни країни, які живуть за своєю Конституцією, повинні керуватися нею у всіх випадках", - зауважив він.
Як відомо, над розробкою програми працюватимуть постійна комісія з питань освіти, культури та спорту спільно з департаментами гуманітарної політики міської ради та національно-патріотичного виховання міськради.
Програма сприяння стане початком "лагідної українізації", яка захищатиме мову та об'єднуватиме українців, але при цьому враховуватиме специфіку Дніпра як мультинаціонального міста.
Також у Дніпрі триває дерусифікація. У місті перейменували вже понад 70 топонімів, чиї назви були пов’язані з країною-агресором Росією.
Будь ласка, зачекайте...
Україна, як і Польща чи Литва, є моноетнічною державою, а представники інших етносів є у будь-якій ******** державі.
Війна триває з 2014 року.
Кремінь наголосив: «В умовах війни недотримання мовного законодавства - це гра на руку ворогові. Створення кращих умов для опанування мови та її розвитку, контроль за застосуванням у відповідних сферах, захист прав громадян на отримання інформації та послуг державною - наш пріоритет».
В офісі мовного омбудсмена щодо https://lb.ua/tag/445_shtrafi.html штрафів пояснили - за результатами складеного протоколу про адміністративне правопорушення можливе рішення про стягнення у вигляді попередження або штрафу від 3400 до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше, а штраф за повторне протягом року порушення - від 8500 до 11900 грн.
Згадайте його наїзди на Вятровича і полум'яні спічі на захист буніна пушкіна етс.
Із своїм північним «братом»
Розмовляю тільки матом!
Вибачай, «родной народ»,-
Зає#али, х#й вам в рот!
Орест Лютий
"За 4 місяці повномасштабної війни РФ проти України міськрада Дніпра витратила на піар майже 27 мільйонів гривень."
Борисе, почни з себе, покажи, як треба українському меру вести себе в інфопросторі - українською мовою і без грубощів і матюків!!!
І почати з самого простого - познімати всі московітські вивіски.