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Дніпро (545) українська мова (829) Філатов (462)

Філатов оголосив в Дніпрі "лагідну українізацію"

филатов

Наступного місяця на сесії міськради розглянуть програму сприяння впровадженню української мови у місті. Це стане початком "лагідної українізації".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє повідомляє сайт "Наше Місто" з посиланням на пресслужбу міськради. 

"Настав час згадати, що громадяни країни, які живуть за своєю Конституцією, повинні керуватися нею у всіх випадках", - зауважив він.

Як відомо, над розробкою програми працюватимуть постійна комісія з питань освіти, культури та спорту спільно з департаментами гуманітарної політики міської ради та національно-патріотичного виховання міськради.

Програма сприяння стане початком "лагідної українізації", яка захищатиме мову та об'єднуватиме українців, але при цьому враховуватиме специфіку Дніпра як мультинаціонального міста.

Також у Дніпрі триває дерусифікація. У місті перейменували вже понад 70 топонімів, чиї назви були пов’язані з країною-агресором Росією.

Читайте також: Молдовський суспільний мовник запустив дві передачі українською мовою

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Топ коментарі
+36
Поясніть хтось Філатову, що не може бути в Україні будь якої "українізації", тільки дерусифікація! При тому тотальна
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20.07.2022 14:00
+30
у нас 30 років була лагідна, боялися не образити - прийшла пора давати просто по іпалу
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20.07.2022 14:01
+25
Давно пора
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20.07.2022 13:50
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Давно пора
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20.07.2022 13:50 Відповісти
Хай почне з себе, нарцис галасливий.
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20.07.2022 15:19 Відповісти
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20.07.2022 13:52 Відповісти
"Что не доделал русский штык, доделает русский чиновник, русская школа и русский поп".
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20.07.2022 13:56 Відповісти
верной дорогой идете, товарищи...
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20.07.2022 13:54 Відповісти
Все по плану: чумадан, вакзал, раіся.
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20.07.2022 14:39 Відповісти
Ну це вже чиста бендерівщина... Жаххх!
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20.07.2022 13:55 Відповісти
Поясніть хтось Філатову, що не може бути в Україні будь якої "українізації", тільки дерусифікація! При тому тотальна
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20.07.2022 14:00 Відповісти
Знов, блд, "мультинаціональне" місто?! Україна - держава мононаціональна. Про етноси - окрема розмова. Без політичних спекуляцій - ніяк.
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20.07.2022 14:01 Відповісти
Могу послать во Львов - поцеловать Фарион куда хочешь! А грек, у которого предки до третьего колена родились в Украине имеет право петь греческие народные песни после второй бутылки водки.
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20.07.2022 14:05 Відповісти
Пардоньте!!! Только горилка, и закусывая при этом салом и цибулей!!! Вот тогда может, и то... в пол голоса!!!
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20.07.2022 14:14 Відповісти
можна і без горілки
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20.07.2022 14:29 Відповісти
Можу в їбло послати на москвобадську кільцеву бурятів обслуговувати нацмен їбучий.
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20.07.2022 14:35 Відповісти
А після третьої такий "ґрєк" починає вимагати другу державну мову. І це зовсім не грецька...
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20.07.2022 15:14 Відповісти
Вона ваша, тому цілуйте її куди хочете самі.

Україна, як і Польща чи Литва, є моноетнічною державою, а представники інших етносів є у будь-якій ******** державі.
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20.07.2022 16:04 Відповісти
Берите пример с США. Там национальностей со всего мира, там даже москалей навалом, все разговаривают по своему, но гос.язык - инглыш и все его знают, иначе никак
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20.07.2022 14:27 Відповісти
А москали на оккупированых территориях сразу же ввезли язычные учебники, завозят учителей с орды, укр учебники сожгли. Про "лагидну" не заморачиваются.
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20.07.2022 14:34 Відповісти
у нас 30 років була лагідна, боялися не образити - прийшла пора давати просто по іпалу
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20.07.2022 14:01 Відповісти
Треба було рвати все кацапське ще в 1991-му
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20.07.2022 14:17 Відповісти
прокинся, яка лагідна? час був наданий - пройшов. Хто з мацькворотих не навчився - най промовляють до себе. Виконуйте закон України. Слава Нації...
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20.07.2022 14:12 Відповісти
Жаль шо тільки зараз почали розуміти це...
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20.07.2022 14:16 Відповісти
Обожаю пана Филатова, чисто мой мер!!! Борис свет Альбертович, удумал новую схему немножечко как бы да, раздеребанить государственных денег под шумок!!!
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20.07.2022 14:17 Відповісти
Все нормально, але не українізація має бути, а дерусифікація.
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20.07.2022 14:42 Відповісти
https://www.facebook.com/100003477463628/posts/pfbid0EjLrgqpLDUuTdCjii98oK3XQS5vLCnf5XPuewidmAHkj9NhJ93kwfjaeiMCTLA2ul/
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20.07.2022 14:43 Відповісти
Не пройшло і півроку війни. Скільки ще треба воювати, щоб пройшла повна українізація? 100 років? Ну так і буде....
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20.07.2022 14:50 Відповісти
Щось у вас з арифметиокю...
Війна триває з 2014 року.
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20.07.2022 15:22 Відповісти
Потрібно кацапам назавжди "лагідно" пояснити куди вони мають іти і де їх місце
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20.07.2022 15:03 Відповісти
Яка ще лагідна українізація? Пан Філатов тільки-но прокинувся, він не знає, що 16 липня запрацювали нові норми мовного закону, передбачені штрафи. З 16 липня Уповноважений зможе накладати штраф на посадових осіб-порушників.
Кремінь наголосив: «В умовах війни недотримання мовного законодавства - це гра на руку ворогові. Створення кращих умов для опанування мови та її розвитку, контроль за застосуванням у відповідних сферах, захист прав громадян на отримання інформації та послуг державною - наш пріоритет».
В офісі мовного омбудсмена щодо https://lb.ua/tag/445_shtrafi.html штрафів пояснили - за результатами складеного протоколу про адміністративне правопорушення можливе рішення про стягнення у вигляді попередження або штрафу від 3400 до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше, а штраф за повторне протягом року порушення - від 8500 до 11900 грн.
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20.07.2022 15:20 Відповісти
Пан філатов звичайнісінький піараст, самозакоханий хамидло.
Згадайте його наїзди на Вятровича і полум'яні спічі на захист буніна пушкіна етс.
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20.07.2022 15:24 Відповісти
Ой не смішіть мене. Он до Львова всі хто понаїхав, ніхто і не збирався по українськи говорити. Мовлять кацапською, голосно і чітко. Роблю зауваження, посилають на уй, махають кулаками.
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20.07.2022 15:21 Відповісти
Та ні, сувора українізація, яку ввів Орест лютий ще задовго до цього вторгнення звучить краще!

Із своїм північним «братом»
Розмовляю тільки матом!
Вибачай, «родной народ»,-
Зає#али, х#й вам в рот!

Орест Лютий
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20.07.2022 15:26 Відповісти
Лагідна це-не насилуй меня,не заставляй нето отвернусь вопреки,я еще на операцию челюсти не накопил ....
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20.07.2022 15:57 Відповісти
Пан Філатов, сподіваюсь, що це щиро, а не вот це

"За 4 місяці повномасштабної війни РФ проти України міськрада Дніпра витратила на піар майже 27 мільйонів гривень."
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20.07.2022 15:59 Відповісти
Филатов лучший мэр Украины
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20.07.2022 16:01 Відповісти
спочтаку вирубайте радянськi зiрки на майже кожному монументу в парках. Позорища совковi
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20.07.2022 16:06 Відповісти
Яка лагідна!!!
Борисе, почни з себе, покажи, як треба українському меру вести себе в інфопросторі - українською мовою і без грубощів і матюків!!!
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20.07.2022 16:34 Відповісти
Не лагідно треба, а жорстко.
І почати з самого простого - познімати всі московітські вивіски.
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20.07.2022 16:37 Відповісти
Лагідна паспортизація потрібна щоб відділити вату від українців і обмежити це бидло в правах - виборних, освітніх, підприємницьких
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20.07.2022 16:44 Відповісти
 
 