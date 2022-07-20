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МОЗ дозволило робити друге бустерне щеплення проти СOVID-19

вакцина,ляшко,шмигаль,кабмін,стефанішина,лазебна

В Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти COVID-19 усім людям віком від 60 років, а також людям 18-59 років із хронічними хворобами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку  Міністерства охороги здоров'я України, відповідні рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики № 16-06/2022 були затверджені наказом МОЗ № 1249 від 19 липня 2022 року.

У МОЗ зазначають:

"Для другої бустерної дози застосовуватимуть мРНК-вакцину (наразі в Україні це Pfizer) з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.

Другий бустер можуть отримати:

МОЗ дозволило робити друге бустерне щеплення проти СOVID-19 02 люди віком понад 60 років

МОЗ дозволило робити друге бустерне щеплення проти СOVID-19 02 люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми

МОЗ дозволило робити друге бустерне щеплення проти СOVID-19 02 люди з інвалідністю

МОЗ дозволило робити друге бустерне щеплення проти СOVID-19 02 люди з імуносупресією

МОЗ дозволило робити друге бустерне щеплення проти СOVID-19 02 люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19 (перелік станів – https://bit.ly/NTHEI_16_06_2022)

МОЗ дозволило робити друге бустерне щеплення проти СOVID-19 02 люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями".

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Як відомо, другу бустерну дозу вже застосовують в Ізраїлі, США, Канаді, Великій Британії, Японії, її рекомендували вводити в країнах ЄС.

Нагадаємо, що щепитися від COVID-19 в Україні можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації. Перелік пунктів за посиланням – https://bit.ly/vaccinationpoints або за телефоном 16-77.

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Топ коментарі
+4
Ну і що??? В Німеччині також під 100 тис щоденно і що?? Мене дерьмак і татаров більше лякають у керма держави
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20.07.2022 16:27
+4
А как нащщот пойти нахер?
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20.07.2022 16:58
+3
Цензор, не позорься
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20.07.2022 16:04
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А якшо я вже три зробив?
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20.07.2022 16:00 Відповісти
зробите друге)))
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20.07.2022 16:01 Відповісти
Цензор, не позорься
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20.07.2022 16:04 Відповісти
ура!!заживем) Але "хворим" які йдуть і роблять постійно цю заразу, вже ніякі ліки не допоможуть. Ідіотизм не лікується.
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20.07.2022 16:13 Відповісти
В Южной Корее суточный прирост заболевших Ковид - 70 000
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20.07.2022 16:15 Відповісти
Ну і що??? В Німеччині також під 100 тис щоденно і що?? Мене дерьмак і татаров більше лякають у керма держави
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20.07.2022 16:27 Відповісти
Делают очевидным тот факт, что бустерочки и масачки до попочки.

С остальным согласен конечно.
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20.07.2022 17:02 Відповісти
Їб@нутим нема спокою....
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20.07.2022 16:21 Відповісти
Гарна новина. Бо це тільки здається, що ковід зник, восени він вирине, буду сподіватися, що в легшому варіанті
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20.07.2022 16:32 Відповісти
Та вынырнул вынырнул, в переполненных поездах, автобусах, подвалах и бомбоубежищах. Что ты гонишь за тупизм?
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20.07.2022 16:50 Відповісти
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20.07.2022 17:43 Відповісти
свій ковід вихаркав рік тому, думав, реально, здохну.. навіть записав на відео заповіт.. не знаю наскільки він дійсний в умовах "правової" України, але бажання, сил та грошей ходити по дороговалютним нотаріусам геть не було.. натепер той ковід, як сезонний пльОвий грип, особливо після стресу 24 лютого та напівзруйнованої орками під Пущею хати.. я вже дуУУже заборгував кацапам.. схоже на увесь останок свого нікчемного, простого життя та життя своих загиблих батьків
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20.07.2022 16:56 Відповісти
А как нащщот пойти нахер?
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20.07.2022 16:58 Відповісти
Керівництву Міністерству охорони здоров'я України
і особисто міністру Ляшку таки немає чим занятися. Вони будуть цю бочку качати поки заміст ковіду щось інше з'явиться
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20.07.2022 20:37 Відповісти
 
 