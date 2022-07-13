ВООЗ закликає повернути масковий режим через COVID
Всесвітня організація охорони здоров'я закликала уряди всіх країн повернути масковий режим, кількість смертей від коронавірусу продовжує зростати.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
Хоча уряди багатьох багатих країн практично відмовилися від COVID-обмежень після успішного впровадження вакцин, генеральний директор організації наголосив, що пандемія "ще не закінчилася".
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що суб-варіанти "Омікрона" продовжують викликати нові хвилі захворювань, госпіталізацій і смертей по всьому світу.
"Я стурбований тим, що кількість випадків захворювання COVID-19 продовжує зростати, надаючи додатковий тиск на напружені системи охорони здоров'я та медичних працівників. Мене також турбує тенденція до збільшення числа смертей", - заявив він.
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хотите хохму это чмо ВООЗ предлагает ввести иншу стать (пол) человека?????????????????!!!!!!!!!!!! мол мужской и (или) женский пол не являются исчерпывающими...вот *** до чего ********** дошла...
Кончене ВООЗ - тут під 50 тисяч маріупольців загинуло і ВООЗ було насрати, але
маску зараз вдягніть. Кончені виродки.
Така страшна фороба той цовід! Стіко смертей від нев - страхи!
Певен, кожен має вдавити нах хоч одного цовідника.
Бо на цьому не заробиш...
От БараноВірус інша справа.
Крім непристойних слів в голові нічого не з'являеться