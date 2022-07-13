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Новини
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ВООЗ закликає повернути масковий режим через COVID

маска,карантин,коронавирус

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала уряди всіх країн повернути масковий режим, кількість смертей від коронавірусу продовжує зростати.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Хоча уряди багатьох багатих країн практично відмовилися від COVID-обмежень після успішного впровадження вакцин, генеральний директор організації наголосив, що пандемія "ще не закінчилася".

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що суб-варіанти "Омікрона" продовжують викликати нові хвилі захворювань, госпіталізацій і смертей по всьому світу.

Також читайте: МОЗ дозволило одночасну вакцинацію проти COVID-19 та інших хвороб

"Я стурбований тим, що кількість випадків захворювання COVID-19 продовжує зростати, надаючи додатковий тиск на напружені системи охорони здоров'я та медичних працівників. Мене також турбує тенденція до збільшення числа смертей", - заявив він.

Автор: 

ООН (3342) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) маски (118)


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Топ коментарі
+35
як ця потворна воз вже заї..ла
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13.07.2022 15:34
+28
Хіба ви всі ще нне зрозумвлм, що з ковідом були великі маніпуляції?
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13.07.2022 15:44
+22
Вдягніть терміново маску в окопє 🤣
Кончене ВООЗ - тут під 50 тисяч маріупольців загинуло і ВООЗ було насрати, але
маску зараз вдягніть. Кончені виродки.
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13.07.2022 15:45
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як ця потворна воз вже заї..ла
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13.07.2022 15:34 Відповісти
Тож ласкаво просимо до лікарень за таким ж, як .., серунами лайно виносити. Волонтерити.
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13.07.2022 19:55 Відповісти
Я вам поверну, я вам так поверну, зубів не зберете Розстріляв би цей моз бандитський!
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13.07.2022 15:34 Відповісти
ОДЕНЬТЕ МАСКУ И ВЫ ПРИКРЫЛИСЬ ОТ ПРИЛЕТА РАКЕТЫ...
хотите хохму это чмо ВООЗ предлагает ввести иншу стать (пол) человека?????????????????!!!!!!!!!!!! мол мужской и (или) женский пол не являются исчерпывающими...вот *** до чего ********** дошла...
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13.07.2022 15:39 Відповісти
Підарасні в тому ЕС дійсно повно, не зрозуміти взагалі, хто такі. UNKNOWN. Хай для таких окремий острів насипають в океані. Хай в самі в тих масках і лазять. Війна, ковід, та коли вже рагнарок станеться і накриє цю біомассу?
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13.07.2022 15:47 Відповісти
не згоден з вами, хай називають себе як хочуть (їх діло), але чисто біологічно вони ч чи ж, але такі "нововведення" лобіюються вже давно, з цим нічого не зробити
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13.07.2022 16:59 Відповісти
Маска від ковіду защищає, а не від ракети. Від ракети тільки мізки захищають, але це не ваш випадок.
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13.07.2022 19:43 Відповісти
Так проти расєї страшно, сирло. А проти мирних лікарів - піздєть перед підлітками так херой.
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13.07.2022 19:50 Відповісти
А австріяки не скасовували масочний режим зовсім . Приїжджають до Братислави , ходять по магазинам в масках , а іноді і в перчатках
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13.07.2022 15:41 Відповісти
Эту организацию скоро ликвидируют, Больше её не будет , и платить ей деньги за ее существование не будут.инфо. ':Белый Дракон ''
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13.07.2022 15:42 Відповісти
Цей ефіоп великий покидьок. Забулися, які висловлювання, про нас були?
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13.07.2022 15:42 Відповісти
Хіба ви всі ще нне зрозумвлм, що з ковідом були великі маніпуляції?
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13.07.2022 15:44 Відповісти
это как на последних выборах. Доходило туговато
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13.07.2022 15:47 Відповісти
Вдягніть терміново маску в окопє 🤣
Кончене ВООЗ - тут під 50 тисяч маріупольців загинуло і ВООЗ було насрати, але
маску зараз вдягніть. Кончені виродки.
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13.07.2022 15:45 Відповісти
Ви можете не вдягати маску та здохнути самі, чи прискорити смерть батьків, хворих діток - ваше право! Маріуполь свій вибір теж зробили, коли голосували за партію кончених регіонів, ОПЗЖ, виродка Шарія...
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13.07.2022 19:33 Відповісти
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13.07.2022 19:41 Відповісти
Скільки прививок вам від ковід ще потрібно зробити щоб ви від людей відчипились?
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13.07.2022 22:12 Відповісти
Мы согласны. По 200 Евро в месяц и будем конечно же натягивать. А по другому идите нах
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13.07.2022 15:45 Відповісти
Я так розумію, ви згідні здохнути самі, а перед цим газ рідних та близьких. Та вам не 200, а цілих 201 щохвилини треба, біднесенька та винахідлива
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13.07.2022 19:37 Відповісти
Я так розумію що ви людям життя не дасте.
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13.07.2022 22:14 Відповісти
а почему удалил? Мне можно сдыхать а тебе нет? Сдохнешь от стерильности, короношиназутые и продажные. И опять чистят, не так ли? Бот или оплачено ВОЗом, цензор?))
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13.07.2022 23:35 Відповісти
Згідно статистики в межах однієї пересічної київської лікарні, 23 лютого її відділення були переповнені хворими на ковід. 24 лютого, в зв'язку із початком війни й кількістю поранених, всі ці хворі з ковідом мали б опинитися на ліжках поза лікарнею. Хтось бачив хоч одне ліжко, яке б стояло на вулиці? Куди ділися всі ці хворі
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13.07.2022 15:47 Відповісти
після 24 лютого ковід був знищений війною
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13.07.2022 15:52 Відповісти
Другими словами
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13.07.2022 15:48 Відповісти
Нам не до масок, нам рашистів треба знищувати.
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13.07.2022 15:55 Відповісти
у нас смертность от войны так что ВОЗ-ПШН
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13.07.2022 15:56 Відповісти
А не пошли бы вы вслед за русским кораблем вместе с масками. Задрали со своими играми, по которым вирус включается и выключается согласно указаний вооз и ляшко. Пандемия? Границы закройте во всем мире для передвижения всем, в том числе и политикам. А если нет, то идите на йух
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13.07.2022 15:57 Відповісти
Атож, атож!
Така страшна фороба той цовід! Стіко смертей від нев - страхи!

Певен, кожен має вдавити нах хоч одного цовідника.
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13.07.2022 16:00 Відповісти
На масочках добре заробляти. Брендові в Європімкоштували 20-50 євро. А деякі з діодиками і під 100.Зараз їх ніхто не купляє,то потрібно повернути якось заробітки.
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13.07.2022 16:01 Відповісти
400 миллионов в ближайший год-два могут умереть от голода, зато в масках.
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13.07.2022 16:09 Відповісти
Пашли нахер
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13.07.2022 16:10 Відповісти
А те що в Україні Війна і люди гинуть МОЗ не хвилюе???
Бо на цьому не заробиш...
От БараноВірус інша справа.
Крім непристойних слів в голові нічого не з'являеться
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13.07.2022 16:10 Відповісти
Мы потеряли дом и квартиру в Мариуполе, не получили за 3 месяца ни гроша от государства, скитаемся по всей стране с детьми, один из которых инвалид. Осталось ещё маску одеть. Как то незаметно эти твари довели людей до того, что они уже и жить не хотят.
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13.07.2022 16:21 Відповісти
Там ще проект "абизянья оспа" на підході. Передається через усе що можна. Власники заводів ОЗК збагатяться))
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13.07.2022 16:36 Відповісти
На війні всі засоби гарні - так, мавпа? До речі, наш МОЗ теж прокинувся і вирішив таки ввести електронні рецепти на а/б.
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13.07.2022 16:49 Відповісти
Это давно планировали. До войны. А что, по-вашему любой дурачок пускай при каждом чихе антибиотик бежит покупать?
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13.07.2022 20:09 Відповісти
Я ж і кажу, що наш МОЗ жив і живе окремим життям від країни: і до нападу з сіл дістатися лікаря було практично нереально, бо транспорт ходив 2-3 рази на тиждень під вихідні, а зараз, наприклад, в моєму районі нема педіатра, і транспорту до найближчого нема, і містом пересуватись небезпечно. Сюди ж додай незручності з лабораторіями. І нагадаю, що додому лікаря не докличешся. Тому спочатку перемога, розв'язування цих проблем, а вже потім а/б за рецептом. Чи в нас всі багачі з автівками і коштами на таксі, і мешкають в відносно безпечних районах, чи ти не з України?
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14.07.2022 07:04 Відповісти
Особиста зброя зберігає життя набагато ефективніше, ніж маска.
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13.07.2022 20:26 Відповісти
 
 