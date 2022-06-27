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МОЗ дозволило одночасну вакцинацію проти COVID-19 та інших хвороб

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

вакцина

В Україні дозволили одночасно вакцинуватися проти COVID-19 та інших інфекційних хвороб дітям від 12 років та дорослим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я, відповідне рішення затверджено наказом відомства №1067 від 20 червня 2022 року. Відтепер за один візит до медичного закладу можна буде щепитися одразу від кількох небезпечних хвороб.

"Практика одночасного введення вакцин від кількох хвороб є безпечною та не може "перевантажити" імунну систему. Якщо цього вимагають обставини, це дозволено як в Україні, так і у світі", - наголошує Федір Лапій, дитячий лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинація від COVID-19 триває в усіх регіонах України, за винятком Донецької та Луганської областей, - Кузін

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+14
Пішли нахер зі своїм ковідлом, задрали людей винищувати! Труять, грабують і вбивають.!
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27.06.2022 17:28
+9
Иди на йух ВОЗ !!!
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27.06.2022 17:30
+6
Їбонутим нема спокою....
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27.06.2022 17:40
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Пішли нахер зі своїм ковідлом, задрали людей винищувати! Труять, грабують і вбивають.!
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27.06.2022 17:28 Відповісти
То вакцинуйте одразу від нервів. Бо кажуть то від них всі хороби.
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27.06.2022 17:28 Відповісти
Иди на йух ВОЗ !!!
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27.06.2022 17:30 Відповісти
Їбонутим нема спокою....
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27.06.2022 17:40 Відповісти
Нi,це цiлеспрямоване знищення людства.
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27.06.2022 19:53 Відповісти
Ого! Одна вакцина від усіх болячок! І ковід, і спід, і рак! Хто цей мудрий винахідник?
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27.06.2022 17:43 Відповісти
мавроді)))
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27.06.2022 21:20 Відповісти
Ось один iз них.

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27.06.2022 22:35 Відповісти
Ось ще подивиться.
https://www.facebook.com/100070548763065/videos/732251088225866/
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30.06.2022 21:59 Відповісти
Все одно здохните, так що коліться всім
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27.06.2022 17:54 Відповісти
О!
"Свідки цовіду" знов свої слабкі головоньки піднімають - війна-бо завадила повною мірою нагребти собі ніштяків.
Цовід - то ж така страшна фороба, стіко смертей від нев - геж, паскуди???
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27.06.2022 18:15 Відповісти
Чимось побризкають в під*їзді, а потім реально здоров*я на бікрєнь. 5 жителів взагалі вмерло. Скоти.
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27.06.2022 19:16 Відповісти
"Теж хочу собі курточку" - наголошує Федір Лапій, дитячий лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. Джерело: https://censor.net/ua/n3350555
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27.06.2022 18:35 Відповісти
ракетой вам по вашей башке и несуществующей болячке. Сколько возИК вам платит?
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27.06.2022 19:04 Відповісти
А де тролі лупоокого санітара мінісра, який стажувався в ВОЗі?
Не вакцинками єдиними треба людям виживати.

"В Украине усугубляются проблемы с медициной.
Многие врачи и фармацевты выехали за границу, начались перебои с лекарствами, а люди стали лечиться онлайн (появились специализированные чаты, где можно оперативно связаться с доктором).
"Прайс вырос и на лекарства, и на услуги частных клиник", - говорит руководитель Агентства медицинского маркетинга Юрий Чертков.
В государственных клиниках жалуются, что проплаты от НСЗУ идут с задержками, и их не хватает, так как тарифы на медицинские услуги занижены. Поэтому зачастую пациентам приходится платить самим - и за лекарства, и "благодарности" врачам. Причем, суммы, несмотря на войну и экономические трудности в стране растут. Сравнительно несложная операция в государственной больнице Киева обходится не меньше 20-30 тысяч гривен, хотя до войны можно было уложиться в 15-25 тысяч."
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27.06.2022 19:07 Відповісти
А де ж та Супер страшна п'ята хвиля епідемії в лютому - березні.? При такій евакуації людей без масок - пів України мало вимерти.
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27.06.2022 20:28 Відповісти
Все не вгамуються з тим фейковим вакцинуванням !
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27.06.2022 22:12 Відповісти
Ти диви, не відписалися вакцинофашисти.
Це ж їхня темка.

Проклять нема, побажань "якнайшвидше здохнути" (с).
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28.06.2022 08:13 Відповісти
 
 