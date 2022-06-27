МОЗ дозволило одночасну вакцинацію проти COVID-19 та інших хвороб
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
В Україні дозволили одночасно вакцинуватися проти COVID-19 та інших інфекційних хвороб дітям від 12 років та дорослим.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я, відповідне рішення затверджено наказом відомства №1067 від 20 червня 2022 року. Відтепер за один візит до медичного закладу можна буде щепитися одразу від кількох небезпечних хвороб.
"Практика одночасного введення вакцин від кількох хвороб є безпечною та не може "перевантажити" імунну систему. Якщо цього вимагають обставини, це дозволено як в Україні, так і у світі", - наголошує Федір Лапій, дитячий лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.
Топ коментарі
+14 Саша Паш
показати весь коментар27.06.2022 17:28
+9 Ти москаля в двері а він у вік
показати весь коментар27.06.2022 17:30
+6 Вал Кочин
показати весь коментар27.06.2022 17:40
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"Свідки цовіду" знов свої слабкі головоньки піднімають - війна-бо завадила повною мірою нагребти собі ніштяків.
Цовід - то ж така страшна фороба, стіко смертей від нев - геж, паскуди???
Не вакцинками єдиними треба людям виживати.
"В Украине усугубляются проблемы с медициной.
Многие врачи и фармацевты выехали за границу, начались перебои с лекарствами, а люди стали лечиться онлайн (появились специализированные чаты, где можно оперативно связаться с доктором).
"Прайс вырос и на лекарства, и на услуги частных клиник", - говорит руководитель Агентства медицинского маркетинга Юрий Чертков.
В государственных клиниках жалуются, что проплаты от НСЗУ идут с задержками, и их не хватает, так как тарифы на медицинские услуги занижены. Поэтому зачастую пациентам приходится платить самим - и за лекарства, и "благодарности" врачам. Причем, суммы, несмотря на войну и экономические трудности в стране растут. Сравнительно несложная операция в государственной больнице Киева обходится не меньше 20-30 тысяч гривен, хотя до войны можно было уложиться в 15-25 тысяч."
Це ж їхня темка.
Проклять нема, побажань "якнайшвидше здохнути" (с).