Минздрав разрешил одновременную вакцинацию против COVID-19 и других болезней
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Украине разрешили одновременно вакцинироваться против COVID-19 и других инфекционных заболеваний детям от 12 лет и взрослым.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения, соответствующее решение утверждено приказом ведомства №1067 от 20 июня 2022 года. Теперь за один визит в медицинское учреждение можно будет привиться сразу от нескольких опасных болезней.
"Практика одновременного введения вакцин от нескольких болезней безопасна и не может "перегрузить" иммунную систему. Если этого требуют обстоятельства, это разрешено как в Украине, так и в мире", - отмечает Федор Лапий, детский врач-инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.
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"Свідки цовіду" знов свої слабкі головоньки піднімають - війна-бо завадила повною мірою нагребти собі ніштяків.
Цовід - то ж така страшна фороба, стіко смертей від нев - геж, паскуди???
Не вакцинками єдиними треба людям виживати.
"В Украине усугубляются проблемы с медициной.
Многие врачи и фармацевты выехали за границу, начались перебои с лекарствами, а люди стали лечиться онлайн (появились специализированные чаты, где можно оперативно связаться с доктором).
"Прайс вырос и на лекарства, и на услуги частных клиник", - говорит руководитель Агентства медицинского маркетинга Юрий Чертков.
В государственных клиниках жалуются, что проплаты от НСЗУ идут с задержками, и их не хватает, так как тарифы на медицинские услуги занижены. Поэтому зачастую пациентам приходится платить самим - и за лекарства, и "благодарности" врачам. Причем, суммы, несмотря на войну и экономические трудности в стране растут. Сравнительно несложная операция в государственной больнице Киева обходится не меньше 20-30 тысяч гривен, хотя до войны можно было уложиться в 15-25 тысяч."
Це ж їхня темка.
Проклять нема, побажань "якнайшвидше здохнути" (с).