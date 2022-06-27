Минздрав разрешил одновременную вакцинацию против COVID-19 и других болезней

В Украине разрешили одновременно вакцинироваться против COVID-19 и других инфекционных заболеваний детям от 12 лет и взрослым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения, соответствующее решение утверждено приказом ведомства №1067 от 20 июня 2022 года. Теперь за один визит в медицинское учреждение можно будет привиться сразу от нескольких опасных болезней.

"Практика одновременного введения вакцин от нескольких болезней безопасна и не может "перегрузить" иммунную систему. Если этого требуют обстоятельства, это разрешено как в Украине, так и в мире", - отмечает Федор Лапий, детский врач-инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.

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