ВОЗ призывает вернуть масочный режим из-за COVID
Всемирная организация здравоохранения призвала правительства всех стран вернуть масочный режим, количество смертей от коронавируса продолжает расти.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.
Хотя правительства многих богатых стран практически отказались от ограничений COVID после успешного внедрения вакцин, генеральный директор организации подчеркнул, что пандемия "еще не закончилась".
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что суб-варианты "Омикрона" продолжают вызывать новые волны заболеваний, госпитализаций и смертей по всему миру.
"Я обеспокоен тем, что количество случаев заболевания COVID-19 продолжает расти, оказывая дополнительное давление на напряженные системы здравоохранения и медицинских работников. Меня также беспокоит тенденция увеличения числа смертей", - заявил он.
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хотите хохму это чмо ВООЗ предлагает ввести иншу стать (пол) человека?????????????????!!!!!!!!!!!! мол мужской и (или) женский пол не являются исчерпывающими...вот *** до чего ********** дошла...
Кончене ВООЗ - тут під 50 тисяч маріупольців загинуло і ВООЗ було насрати, але
маску зараз вдягніть. Кончені виродки.
Така страшна фороба той цовід! Стіко смертей від нев - страхи!
Певен, кожен має вдавити нах хоч одного цовідника.
Бо на цьому не заробиш...
От БараноВірус інша справа.
Крім непристойних слів в голові нічого не з'являеться