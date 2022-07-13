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ВОЗ призывает вернуть масочный режим из-за COVID

маска,карантин,коронавирус

Всемирная организация здравоохранения призвала правительства всех стран вернуть масочный режим, количество смертей от коронавируса продолжает расти.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Хотя правительства многих богатых стран практически отказались от ограничений COVID после успешного внедрения вакцин, генеральный директор организации подчеркнул, что пандемия "еще не закончилась".

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что суб-варианты "Омикрона" продолжают вызывать новые волны заболеваний, госпитализаций и смертей по всему миру.

Читайте: Сотрудников критической инфраструктуры и медиков будут вакцинировать от COVID-19 в четвертый раз, - Кузин

"Я обеспокоен тем, что количество случаев заболевания COVID-19 продолжает расти, оказывая дополнительное давление на напряженные системы здравоохранения и медицинских работников. Меня также беспокоит тенденция увеличения числа смертей", - заявил он.

ООН (4163) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) маски (115)


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Топ комментарии
+35
як ця потворна воз вже заї..ла
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13.07.2022 15:34
+28
Хіба ви всі ще нне зрозумвлм, що з ковідом були великі маніпуляції?
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13.07.2022 15:44
+22
Вдягніть терміново маску в окопє 🤣
Кончене ВООЗ - тут під 50 тисяч маріупольців загинуло і ВООЗ було насрати, але
маску зараз вдягніть. Кончені виродки.
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13.07.2022 15:45
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як ця потворна воз вже заї..ла
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13.07.2022 15:34 Ответить
Тож ласкаво просимо до лікарень за таким ж, як .., серунами лайно виносити. Волонтерити.
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13.07.2022 19:55 Ответить
Я вам поверну, я вам так поверну, зубів не зберете Розстріляв би цей моз бандитський!
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13.07.2022 15:34 Ответить
ОДЕНЬТЕ МАСКУ И ВЫ ПРИКРЫЛИСЬ ОТ ПРИЛЕТА РАКЕТЫ...
хотите хохму это чмо ВООЗ предлагает ввести иншу стать (пол) человека?????????????????!!!!!!!!!!!! мол мужской и (или) женский пол не являются исчерпывающими...вот *** до чего ********** дошла...
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13.07.2022 15:39 Ответить
Підарасні в тому ЕС дійсно повно, не зрозуміти взагалі, хто такі. UNKNOWN. Хай для таких окремий острів насипають в океані. Хай в самі в тих масках і лазять. Війна, ковід, та коли вже рагнарок станеться і накриє цю біомассу?
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13.07.2022 15:47 Ответить
не згоден з вами, хай називають себе як хочуть (їх діло), але чисто біологічно вони ч чи ж, але такі "нововведення" лобіюються вже давно, з цим нічого не зробити
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13.07.2022 16:59 Ответить
Маска від ковіду защищає, а не від ракети. Від ракети тільки мізки захищають, але це не ваш випадок.
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13.07.2022 19:43 Ответить
Так проти расєї страшно, сирло. А проти мирних лікарів - піздєть перед підлітками так херой.
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13.07.2022 19:50 Ответить
А австріяки не скасовували масочний режим зовсім . Приїжджають до Братислави , ходять по магазинам в масках , а іноді і в перчатках
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13.07.2022 15:41 Ответить
Эту организацию скоро ликвидируют, Больше её не будет , и платить ей деньги за ее существование не будут.инфо. ':Белый Дракон ''
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13.07.2022 15:42 Ответить
Цей ефіоп великий покидьок. Забулися, які висловлювання, про нас були?
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13.07.2022 15:42 Ответить
Хіба ви всі ще нне зрозумвлм, що з ковідом були великі маніпуляції?
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13.07.2022 15:44 Ответить
это как на последних выборах. Доходило туговато
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13.07.2022 15:47 Ответить
Вдягніть терміново маску в окопє 🤣
Кончене ВООЗ - тут під 50 тисяч маріупольців загинуло і ВООЗ було насрати, але
маску зараз вдягніть. Кончені виродки.
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13.07.2022 15:45 Ответить
Ви можете не вдягати маску та здохнути самі, чи прискорити смерть батьків, хворих діток - ваше право! Маріуполь свій вибір теж зробили, коли голосували за партію кончених регіонів, ОПЗЖ, виродка Шарія...
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13.07.2022 19:33 Ответить
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13.07.2022 19:41 Ответить
Скільки прививок вам від ковід ще потрібно зробити щоб ви від людей відчипились?
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13.07.2022 22:12 Ответить
Мы согласны. По 200 Евро в месяц и будем конечно же натягивать. А по другому идите нах
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13.07.2022 15:45 Ответить
Я так розумію, ви згідні здохнути самі, а перед цим газ рідних та близьких. Та вам не 200, а цілих 201 щохвилини треба, біднесенька та винахідлива
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13.07.2022 19:37 Ответить
Я так розумію що ви людям життя не дасте.
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13.07.2022 22:14 Ответить
а почему удалил? Мне можно сдыхать а тебе нет? Сдохнешь от стерильности, короношиназутые и продажные. И опять чистят, не так ли? Бот или оплачено ВОЗом, цензор?))
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13.07.2022 23:35 Ответить
Згідно статистики в межах однієї пересічної київської лікарні, 23 лютого її відділення були переповнені хворими на ковід. 24 лютого, в зв'язку із початком війни й кількістю поранених, всі ці хворі з ковідом мали б опинитися на ліжках поза лікарнею. Хтось бачив хоч одне ліжко, яке б стояло на вулиці? Куди ділися всі ці хворі
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13.07.2022 15:47 Ответить
після 24 лютого ковід був знищений війною
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13.07.2022 15:52 Ответить
Другими словами
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13.07.2022 15:48 Ответить
Нам не до масок, нам рашистів треба знищувати.
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13.07.2022 15:55 Ответить
у нас смертность от войны так что ВОЗ-ПШН
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13.07.2022 15:56 Ответить
А не пошли бы вы вслед за русским кораблем вместе с масками. Задрали со своими играми, по которым вирус включается и выключается согласно указаний вооз и ляшко. Пандемия? Границы закройте во всем мире для передвижения всем, в том числе и политикам. А если нет, то идите на йух
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13.07.2022 15:57 Ответить
Атож, атож!
Така страшна фороба той цовід! Стіко смертей від нев - страхи!

Певен, кожен має вдавити нах хоч одного цовідника.
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13.07.2022 16:00 Ответить
На масочках добре заробляти. Брендові в Європімкоштували 20-50 євро. А деякі з діодиками і під 100.Зараз їх ніхто не купляє,то потрібно повернути якось заробітки.
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13.07.2022 16:01 Ответить
400 миллионов в ближайший год-два могут умереть от голода, зато в масках.
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13.07.2022 16:09 Ответить
Пашли нахер
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13.07.2022 16:10 Ответить
А те що в Україні Війна і люди гинуть МОЗ не хвилюе???
Бо на цьому не заробиш...
От БараноВірус інша справа.
Крім непристойних слів в голові нічого не з'являеться
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13.07.2022 16:10 Ответить
Мы потеряли дом и квартиру в Мариуполе, не получили за 3 месяца ни гроша от государства, скитаемся по всей стране с детьми, один из которых инвалид. Осталось ещё маску одеть. Как то незаметно эти твари довели людей до того, что они уже и жить не хотят.
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13.07.2022 16:21 Ответить
Там ще проект "абизянья оспа" на підході. Передається через усе що можна. Власники заводів ОЗК збагатяться))
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13.07.2022 16:36 Ответить
На війні всі засоби гарні - так, мавпа? До речі, наш МОЗ теж прокинувся і вирішив таки ввести електронні рецепти на а/б.
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13.07.2022 16:49 Ответить
Это давно планировали. До войны. А что, по-вашему любой дурачок пускай при каждом чихе антибиотик бежит покупать?
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13.07.2022 20:09 Ответить
Я ж і кажу, що наш МОЗ жив і живе окремим життям від країни: і до нападу з сіл дістатися лікаря було практично нереально, бо транспорт ходив 2-3 рази на тиждень під вихідні, а зараз, наприклад, в моєму районі нема педіатра, і транспорту до найближчого нема, і містом пересуватись небезпечно. Сюди ж додай незручності з лабораторіями. І нагадаю, що додому лікаря не докличешся. Тому спочатку перемога, розв'язування цих проблем, а вже потім а/б за рецептом. Чи в нас всі багачі з автівками і коштами на таксі, і мешкають в відносно безпечних районах, чи ти не з України?
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14.07.2022 07:04 Ответить
Особиста зброя зберігає життя набагато ефективніше, ніж маска.
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13.07.2022 20:26 Ответить
 
 