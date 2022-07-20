Під ознаки закону про олігархів підпадають близько 86 осіб, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що нині під ознаки, визначені законом про олігархів, підпадають близько 86 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов заявив на нараді щодо стану виконання ЗУ "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".
У нараді взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, перший віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко, міністр юстиції Денис Малюська, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, голова АМКУ Ольга Піщанська, т.в.о. голови СБУ Василь Малюк, посадові особи Апарату РНБО України.
Учасники наради обговорили інформацію щодо основних етапів формування та ведення Реєстру, а також проблемні питання реалізації згаданого Закону. Данілов акцентував на важливості посилення міжвідомчої співпраці для підвищення ефективності його виконання.
Як повідомляється, за результатами наради дано низку протокольних доручень Кабінетові Міністрів України, Антимонопольному комітетові України, Службі безпеки України та Національному банкові України.
Зазначимо, що закон щодо олігархів введено в дію 7 травня цього року.
Рішенням РНБО від 29 червня, введеним у дію відповідним указом президента, затверджено положення про реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення.
Будь ласка, зачекайте...
Цікаво, що в тому списку гарантовано немає каломойши і жодного з т.зв. слуг.
пусть только барыга - сначала передаст передаст все свои активы,
и тогда он честно займет мое далекое от списка олигархов место
- владение телеканалом и
- собственные ручные политики/депутаты,
подпадают только три миллиардера:
Коломойский, Зеленский и Пинчук.
1. он миллиардер
2. владеет телеканалом к95 и пр.
3. имеет своих депутатов в Раде (и даже Главу ВР).
*ОПа тут в 2х значениях. Если с последствиями то 3 как минимум...
Порошенко имеет свою партию, которую возглавляет и которая в парламенте.
Коломойский в политике неявно - через связанных с ним людей. В парламенте две таких партии. Также есть и другие партии связанных с ним людей, но они не в парламенте. Но и они стремятся туда попасть. То есть Коломойский присутствует в политике по принципу "их там нет". И по имеющемуся закону об олигархах он может и не олигарх. Поэтому, что-то здесь не то в этом законе.
Вот и тут так, зачем во что то играть если "проституткой" можно просто играть. Обидно до чего "козацький рід" скотився...
)))))))
Гугл-транслейт?
дивуюся Пороху, з його можливостями та своєю слабкістю, давно би чУхнув кудись у "рідну" Канаду, кудись у ліс, як мій прадід жив "куркулем" на Сумщині, то і я б не проти на Канадщині.. с.ки-жлоби малороські-тупорилі. ..(((
І ні одної порядної людини - або аватари Єрмака, або аватари Коломойського.
https://www.youtube.com/watch?v=1iVhYWC9H34
З авторитетними бізнесменами також це було. Правдда настадії внесення спотворили призвіща більше 100 осіб, Безплатно ? Побійтесь бога!Для чого тоді складали реєстр. А....а
Хто не платить, той олігарх.
Вже після того, як Валодя Боневтік таки утече буде складений реєстр шпигунів. І хто ввійде у першу десятку ? правильно уся кротоферма з Банкової. У них одне питання. Куди ? куди втікати. В Еміратах америкоси вже домовились. В Росію зась, Посадять швидко і бабло відберуть, бо брехали самому Путіну.