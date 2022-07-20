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Данілов (1259) Закон про олігархів (149)

Під ознаки закону про олігархів підпадають близько 86 осіб, - Данілов

данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що нині під ознаки, визначені законом про олігархів, підпадають близько 86 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов заявив на нараді щодо стану виконання ЗУ "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

У нараді взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, перший віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко, міністр юстиції Денис Малюська, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, голова АМКУ Ольга Піщанська, т.в.о. голови СБУ Василь Малюк, посадові особи Апарату РНБО України.

Учасники наради обговорили інформацію щодо основних етапів формування та ведення Реєстру, а також проблемні питання реалізації згаданого Закону.  Данілов акцентував на важливості посилення міжвідомчої співпраці для підвищення ефективності його виконання.

Як повідомляється, за результатами наради дано низку протокольних доручень Кабінетові Міністрів України, Антимонопольному комітетові України, Службі безпеки України та Національному банкові України.

Зазначимо, що закон щодо олігархів введено в дію 7 травня цього року.

Також читайте: Реєстр олігархів готовий: суб’єкти подання збирають документи, - Данілов

Рішенням РНБО від 29 червня, введеним у дію відповідним указом президента, затверджено положення про реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення.

Автор: 
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Топ коментарі
+34
Ні...олігарх Порошенко,а Беня на дотації держави
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20.07.2022 16:30
+28
Коломойский - олигарх или не олигарх?
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20.07.2022 16:26
+26
Дебіли розважаються байками про олігархів ! Дебіли, які зеленого поняття не мають про бізнес !!!
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20.07.2022 16:25
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Дебіли розважаються байками про олігархів ! Дебіли, які зеленого поняття не мають про бізнес !!!
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20.07.2022 16:25 Відповісти
БзДанилов 86 раз объявил Пороха олигархом
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20.07.2022 16:48 Відповісти
Коломойский - олигарх или не олигарх?
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20.07.2022 16:26 Відповісти
нє, Бєня Казламойській-свящєнная карова...
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20.07.2022 16:29 Відповісти
Ні...олігарх Порошенко,а Беня на дотації держави
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20.07.2022 16:30 Відповісти
Не не не, вы, что, какой он олигарх. он нищий, иначе с чего бы ему долги огромные перед бюджетом прощались.
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20.07.2022 16:31 Відповісти
Да них какой он не олигарх! Просто хозяин презЕдента.
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20.07.2022 17:12 Відповісти
Ніт, на сьогодні він головний Беняфіціар проєкту Україна
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20.07.2022 17:58 Відповісти
Та Ви шо, Звичайно Беня не олігарх, він мученік, якого ганяють по світу всі, колму не ліньки і тільки справедливий Володя Боневтік прикрив його від злих і невірних. А якщо реально, то олігархами мають бути ті, що сидять на енергоносіях і мають свій вплив на керівництвао держави, прокуратуру, СБУ, суди і їх не багато, це Беня, який має вплив на Президента і всі органи влади, має свої дві партії в парламенті "слуг народу" і "за майбутнє", які складають монобільшість... це Ахметов, який має вплив на свого менеджера, а зараз прмєр міністра Шмигаля, який також має своїх депутатські фракції в парламенті...це Медведчук, який має вплив на свого Стефанчука, своїх депутатів і шаленну підтримку кума-агресора. Ці всі сидять на газу, вугіллі, електроенергії і вони диктують свої правила, решта формально підпадають під ці категорії, але тільки формально. Приклад, якщо брати Порошенка, то в нього тільки кондитерка і невелика фракція у парламенті, яка не впливає ні на які рішення. Фірташ, цей формально сидить на газу, але не має впливу на владу, хіба, що тільки підкупом і являється частинкою Медведчука. Пінчук, ніби так, також має своїх депутатів в Раді, основний напрямок - метал, але не впливає на керівництво, рішення, просто підіграє тим, хто при владі. А точніше являється часткою Зеленського. Дуже сильно підпадає під ознаки олфгарха пан Зеленський, але ми не можемо його туди пока вписувати, бо він Президент.
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20.07.2022 18:19 Відповісти
Каже, що 86 підприємців уже отримали рекламку і прайс.

Цікаво, що в тому списку гарантовано немає каломойши і жодного з т.зв. слуг.
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20.07.2022 16:30 Відповісти
Ветеринар, а вот Ахметов уже нет, не попадает в олигархи. И Каломойша не олигарх. А вот клятий барИга Порошенко в списке олигархов под № 1.
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20.07.2022 16:30 Відповісти
...я согласен занять место Порошенка в списке олигархов!
пусть только барыга - сначала передаст передаст все свои активы,
и тогда он честно займет мое далекое от списка олигархов место
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20.07.2022 16:43 Відповісти
Ну от дивіться, він передав 5 канал і прямий уже і Ахметов так само свої канали віддав. Так чому тоді один лишається олігархом, а інший уже ним не є?
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20.07.2022 16:53 Відповісти
На сегодня, под заявленые критерии олигарха

- владение телеканалом и
- собственные ручные политики/депутаты,

подпадают только три миллиардера:

Коломойский, Зеленский и Пинчук.
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20.07.2022 19:28 Відповісти
Владеющий каналом 1+1, совместно с Коломойским, Медведчук был шельмован перебежавшими к Зе и прочими одинокими бывшими опзж-истами, типа Бойко, и официально не имеет политического влияния.
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20.07.2022 19:39 Відповісти
Zeленский и єрьмакъ почему не в списке? - узурпация влаcти , финансов и всех медиа zелемарафоном.
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20.07.2022 16:30 Відповісти
Ще навіть немає офіційного реєстру, а всі вже шукають зраду)
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20.07.2022 16:46 Відповісти
В нас зараз один олігарх, це Ермак.
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20.07.2022 16:31 Відповісти
який він олігарх? у нього тільки метли. граблі і вили. ще чорнильниці з ручками. головний олігарх в Україні це Порошенко П.О. і вся ця катавасія закручена тільки для нього, бо він набарижив і під час війни передає ЗСУ все набарижене - зброю, авто, дрони, ліки, спорядження. зеленський, єрмак, 95 з кривого ще не набарижили і тому нічого на ЗСУ не передають.
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20.07.2022 18:47 Відповісти
Зеленский теперь главный олигарх.

1. он миллиардер
2. владеет телеканалом к95 и пр.
3. имеет своих депутатов в Раде (и даже Главу ВР).
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20.07.2022 20:11 Відповісти
Зеленський перший.
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20.07.2022 16:33 Відповісти
Дуже повільно працює. У військовий час треба працювати швидше як наші хлопці на фронті. І не пускати мильні бульбашки в очі народу.
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20.07.2022 16:34 Відповісти
Мало ли что вы хотите.... Агентура свое дело знает... Когда за *ОПу хватают срочно нужно говорить про "наработки, опыт и важность его персоны..." а он вообще кырувальнык... Это выше всех похвал.

*ОПа тут в 2х значениях. Если с последствиями то 3 как минимум...
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20.07.2022 16:45 Відповісти
Звісно беня не олігарх і до цього списку не попав
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20.07.2022 16:35 Відповісти
Напишу какое отличие присутствия в политике Порошенко и Коломойского.

Порошенко имеет свою партию, которую возглавляет и которая в парламенте.

Коломойский в политике неявно - через связанных с ним людей. В парламенте две таких партии. Также есть и другие партии связанных с ним людей, но они не в парламенте. Но и они стремятся туда попасть. То есть Коломойский присутствует в политике по принципу "их там нет". И по имеющемуся закону об олигархах он может и не олигарх. Поэтому, что-то здесь не то в этом законе.
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20.07.2022 16:38 Відповісти
Закон писали під Пороха, а не під Зелю чи Беню.
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20.07.2022 16:47 Відповісти
Якщо тебе образила система а ти її перемогти не можеш - кращою помстою їй будет оголювання останньої.

Вот и тут так, зачем во что то играть если "проституткой" можно просто играть. Обидно до чего "козацький рід" скотився...
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20.07.2022 16:47 Відповісти
.. оголювання останної...

)))))))

Гугл-транслейт?
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20.07.2022 20:16 Відповісти
Правильно останньої.
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21.07.2022 03:25 Відповісти
..сподіваюсь я ще не підпадаю під олігархів? .. бо дуУже критично налаштований проти дебілів та зрадників у владі України..
дивуюся Пороху, з його можливостями та своєю слабкістю, давно би чУхнув кудись у "рідну" Канаду, кудись у ліс, як мій прадід жив "куркулем" на Сумщині, то і я б не проти на Канадщині.. с.ки-жлоби малороські-тупорилі. ..(((
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20.07.2022 16:39 Відповісти
На ictv ровно 10 минут назад их было озвучено 88 и вот на цензоре их уже 86! Интересно сколько их останется к концу дня!!!!!!
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20.07.2022 16:47 Відповісти
У нараді взяли участь...

І ні одної порядної людини - або аватари Єрмака, або аватари Коломойського.
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20.07.2022 16:48 Відповісти
Якщо людина є хазяїном Зе, він підпадає під визначення олігарха чи ні?
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20.07.2022 16:48 Відповісти
Я так розумію ,що у зеленої влади до зрадництва та великого крадівницьтва додалися ще політичні репресіі. Чим далі ,тим більше зелена влада Бені нагадує кремлівську.
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20.07.2022 16:53 Відповісти
Це всі видатні націоналісти?
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20.07.2022 17:08 Відповісти
1.Порошенко.....86.Порох.
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20.07.2022 17:24 Відповісти
Видайте для початку Коломойського США і конфіскуйте все ним вкрадене в держави та громадян. без цього "акту доброї волі" ви як були так і залишаєтесь недолугими "зеленими" блазнями.
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20.07.2022 17:35 Відповісти
Дивні люди готові гризти один одного за по за зе чи ще якійсь непотріб.Маючи при цьому https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
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20.07.2022 17:45 Відповісти
Дивні люди ігнорують факт грабунку держави коломойським на сотні МЛРД.
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20.07.2022 17:53 Відповісти
"А як ми налякали олігархів?" Дві лайняні історії.
https://www.youtube.com/watch?v=1iVhYWC9H34
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20.07.2022 17:48 Відповісти
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20.07.2022 17:49 Відповісти
Україна опустилася в рейтингу "Індекс сприйняття корупції" https://www.dw.com/uk/ukraina-opustylasia-v-reitynhu-indeks-************-koruptsii/a-60541369 А ви і на далі готові рвати глотки за тих хто їх вам затика. Дивні люди.
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20.07.2022 17:52 Відповісти
Так Zеленський також має всі ознаки олігарха. Коли там його посадять? Ілі єто другоє?
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20.07.2022 18:11 Відповісти
Ціль і логіка "зелено-голубої" влади одна, під виглядом боротьби з олігархами розтрощити одного єдиного проукраїнського політикат Попрошенка, який не дає їм під виглядом "миру" злити Україну. Бо нічогісінько за три роки проти нього не знайшли, брехня вона гарна по телевізору, а от до справи немає відношення, то маючи більшість у Верховній Раді прийняли такий недолугий закон і рішення ветеринарно-риговського РНБО, щоб розправитися з одним. Але вони забувають, що час не стоїть на місці і через два роки прийдеться нести відповідільність по закону, чи знову будуть палити справи, як це зробили в ДБР?
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20.07.2022 18:31 Відповісти
Зараз Єрмак буде по одному виключати із зформованого списку. Безплатно ? Побійтесь бога ? Для чого тоді старались ? А......а.
З авторитетними бізнесменами також це було. Правдда настадії внесення спотворили призвіща більше 100 осіб, Безплатно ? Побійтесь бога!Для чого тоді складали реєстр. А....а
Хто не платить, той олігарх.

Вже після того, як Валодя Боневтік таки утече буде складений реєстр шпигунів. І хто ввійде у першу десятку ? правильно уся кротоферма з Банкової. У них одне питання. Куди ? куди втікати. В Еміратах америкоси вже домовились. В Росію зась, Посадять швидко і бабло відберуть, бо брехали самому Путіну.
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20.07.2022 18:33 Відповісти
Натяк, щоб занесли в Офіс для "непопадання в список".
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20.07.2022 18:49 Відповісти
сподіваюся, у тому списку з 86 чоловік немає фірташа, ахмєтки, пороха, пінчука та 82 рази коломойші. чи тільки порох та 85 разів неколомойша?..
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20.07.2022 19:10 Відповісти
може і попадають, а може і ні,- це як карта ляже, я так розумію вся ця бадяга заради одного чоловіка і це не валерієвіч і не леонідович, вони зеленському не цікаві
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20.07.2022 20:32 Відповісти
РНБО замість роботи над безпекою країни фігнею займається
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21.07.2022 09:12 Відповісти
 
 