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Реєстр олігархів готовий: суб’єкти подання збирають документи, - Данілов

данілов

Реєстр олігархів готовий, наразі суб’єкти подання готують відповідні документи для направлення в РНБО.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода" 12 липня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Цей процес іде. Сам реєстр готовий. Положення про реєстр вже затверджені. На сьогоднішній день існтитуції, які мають право подавати, обробляють документи", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Триває збір та аналіз інформації про те, хто може потрапити до реєстру олігархів, - Малюська

В реєстрі олігархів будуть з'являтися прізвища після того, як буде рішення РНБО стосовно того, що та чи інша особа визнана олігархом.

Для того, щоб особа була визнана РНБО олігархом, вона має відповідати хоча б 3 із 4 критеріїв: гроші, політичний вплив, медіа і питання монополії.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) олігарх (930) реєстр (843) РНБО (2278) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+37
А про Бєню Казламойського не забули???
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12.07.2022 22:04
+33
Беня тот реестр сам и составляет.
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12.07.2022 22:11
+32
поясни лучше, куда портнов уехал и зачем. В каком реестре можно найти ответ на этот простой вопрос
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12.07.2022 22:10
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А про Бєню Казламойського не забули???
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12.07.2022 22:04 Відповісти
Беня тот реестр сам и составляет.
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12.07.2022 22:11 Відповісти
Який Бэня? Першим буде Порошенко.
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12.07.2022 23:10 Відповісти
ой..найвеличніший відповідає
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12.07.2022 22:04 Відповісти
Ото під час війни більш нєхрін чим зайнятися. Ще вакцінацію почніть перевіряти.
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12.07.2022 22:06 Відповісти
Тепер тра дивитися в що вдягнутий Данілов, щоб потім знати як вони реагували на Єрмака
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12.07.2022 22:09 Відповісти
вже почали..завжди, якщо замайорів десь великий хіпіш - чуємо про ковід...якщо почуємо про Гонгадзе - все..шашликджани змазали лижі салом..
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12.07.2022 22:11 Відповісти
Коломойский потеряет их.
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12.07.2022 22:07 Відповісти
Чєрнорубашечнік Данілов: "У нас стільки загроз, крім Портнова, таких, як Портнов, - дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази" Та ні, альоша. Це таких як ти нікчем в країні багато. А портнов цінний кадр для любої контррозвідки на предмет помацати його пухлу дупу
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12.07.2022 22:07 Відповісти
таких як подаляк багато? так буде ще більше, якщо нічого з цим не робити.
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12.07.2022 22:27 Відповісти
Зеленский не олигарх?
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12.07.2022 22:08 Відповісти
Класичний.
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12.07.2022 22:11 Відповісти
ні..він Наполеон
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12.07.2022 22:12 Відповісти
Наполеон Боневтик.
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12.07.2022 22:14 Відповісти
Про гундосого не забули?
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12.07.2022 22:09 Відповісти
Он давно с ними
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12.07.2022 22:11 Відповісти
Після ініціатив п.Спартц опу просто фонтанує новинами! Контрнаступ, олігархи, зняли податок з військових...
Що ще можна зробить?

Але пані -- дівка вперта!
Українка, що скажеш.

Та й народ тут теж якийсь... Пам'ятливий
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12.07.2022 23:08 Відповісти
поясни лучше, куда портнов уехал и зачем. В каком реестре можно найти ответ на этот простой вопрос
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12.07.2022 22:10 Відповісти
І куди вони той реєстр збираються засунути?
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12.07.2022 22:10 Відповісти
73 процентам в хлебала
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12.07.2022 22:12 Відповісти
да заспокойтесь вже з тими намальованими відсотками...ще б трішки і 113 намалювали б вони
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12.07.2022 22:48 Відповісти
я не злий, але пам'ять у мене добра, тому 73% для мене це мітка.
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13.07.2022 08:48 Відповісти
це статистично неможливо. результати виборів підтасовані..чого шукати ті відсотки, яких не існує???
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13.07.2022 14:51 Відповісти
В реєстр не потрапляє той, в кого прізвище не "Порошенко"
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12.07.2022 22:11 Відповісти
😁 Це ще одна дуля колективному правоаому Заходу. Венеційська аомісія вбе попередила желену владу про правовий нігілізм стосовно цього реєстру, починаючи з того, шо РНБО - не суд, а дорадчий орган при президенті. Тому такий реєстр не має нічого спільного з демократією. За цей реєстр будуть позови у ЄСПЛ. І Зєлєнского будуть шльопати. Не долонею по попі, як Єрмак, а Правами людини по губах і голові.
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12.07.2022 22:23 Відповісти
Та не переймайтесь, там буде одна фам1л1я. 1нш1 викрутяться, як донедавна контрабандисти чи рецидивисти з якими вже роз1брались та й забули
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12.07.2022 22:30 Відповісти
Не знаю, кого там будуть шльопати, і по чому, але відгрібати будуть всі Українці, а хтось буде волати "Пачиму мы не в ЕС?".
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12.07.2022 23:51 Відповісти
Тепер зрозуміло нарешті, чому так поспіхом Ахметов напередодні позбувся своїх ЗМІ - тепер він не олігарх
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12.07.2022 22:27 Відповісти
Но покупать депутатов или министров ему это нисколько не помешает.
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12.07.2022 22:31 Відповісти
ну то так..там же мінімум 4 умови повинні бути присутні для набуття почесного звання олігарха..а відмивати бабло на рекламі залишив каналам боневтіка))
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13.07.2022 00:00 Відповісти
Зеленського вписали??? - він тепер керує майже всім медіапростором в Україні на свій роззуд, нахапав майже мільйярд на асфальті і хєр поклав на Конституцію…
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12.07.2022 22:28 Відповісти
Не забудь внести Зеленського!
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12.07.2022 22:29 Відповісти
Порошенко отримає статус "олігарха всія України, включно з окупованими територіями". Тепер Зеля буде його називати згідно рішення РНБО тільки олігархом ( в ЗМІ теж), щоб не порушувати законодавство, бо президент у нас виключно законослухняний. Беня звичайно подасть на Порошенка в суд, як жертва свалілля олігарха.
От тепер ми нарешті заживемо добре, але це не точно, правда не знати коли, хоча яка різниця вже...
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12.07.2022 22:30 Відповісти
Трошки перший іспуг пройшов, Стефанчук відложив в сторону автомат, яким хотів відстрілюватись, взяв ложку, слинявчик витяг з кармана та завязав вже. Ермак виліз з кущів, Подоляка почав скакати по ОПі, Портнов виїхав вже, РНБО вже зробило всю оборону, тепер і реестром олігархів пора, визначити кого здоїти і на скільки.
Не проста робота.
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12.07.2022 22:31 Відповісти
Самим хитрим виявився Ахметка. Віддав свої телеканали. Вуаля і він вже не олігарх.
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12.07.2022 22:37 Відповісти
Один з елементів імітації боротьби з олігархами, а фактично прихована корупція, що дозволяє перерозподіляти активи та ЗМІ багатих людей на користь людей свого кола. Це натомість, щоб нарешті призначити главу САП. Щоправда, американці - розумні люди і цей лохотрон не для них
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12.07.2022 22:38 Відповісти
Стаття 3. Функції Ради національної безпеки і оборони України

Функціями Ради національної безпеки і оборони України є:

1) внесення пропозицій Президентові України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони;

2) координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час;

3) координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.

То скажіть пане Данілов де тут сказано про реєстр олігархів? Не займайтесь в умовах війни тим чим вам не треба займатися!!!! Зараз у вас має подошва стиратися і телефон бути червоним в пошуках зброї, а не олігархами перейматися!!!! Чи шо війна вже скінчилася...
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12.07.2022 22:40 Відповісти
Так закони, це не про зелений кодляк. За Законом, беня сидів би давно у буцигарні разом з ефесбешною частиною ОП. Інша частина того кубла, включно з Даниловим, повинна була звільнена, без вихідної допомоги, на підставі профнепридатності
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13.07.2022 15:12 Відповісти
А це виходить на часі? Тоді і на часі знати, хто здав південь і підставив на смерть десятки тисяч українців, здав ціле Азовське море зі всіма ресурсами і базами відпочинку, флотом, зерном і т.п? Надіємося все по чесному і там буде Беня і Зеля, які на сьогодні якнайбільше роеально олігархами і є?
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12.07.2022 22:46 Відповісти
********* і прочєє істоти там є? Сумніваюсь, навіть впевнений.
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12.07.2022 22:50 Відповісти
Редкостные твари. Простите мне мой английский. И ранний брежнев, который "делал знаки перед нападением" не исключение.
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12.07.2022 23:05 Відповісти
а реєстр агентів кремля в нашій владі де можно побачити ?
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12.07.2022 23:07 Відповісти
так он же кажуть РНБО піски склада)))
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13.07.2022 00:04 Відповісти
Так написали і сказали ж, реєстри готові.
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13.07.2022 09:42 Відповісти
После 24 февраля олигархат исчез сам собой..,даже Ринат Ахметов отказался от всего своего крупнецшего в Украине Медиахолдинга в Пользу Украины...,а это значит Кодломойский подберёт себе сей холдинг ... один олегарх должен быть...вернее три...
Кучма, Кодломойский и Ze...
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12.07.2022 23:12 Відповісти
А в это время....Суди повертаються до розгляду "справ Приватбанку", що були призупинені

Так, у справі https://reyestr.court.gov.ua/Review/104593292 № 826/7432/17 ексакціонер Привату Ігор Коломойський позивається до Нацбанку, Кабміну, Фонду гарантування вкладів, Нацкомісії з цінних паперів про визнання незаконними рішень та визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій банку державою. Фактично - оскаржує націоналізацію банку. Третьою стороною у справі виступають ПриватБанк та Мінфін.

Інша справа, якою Коломойський хоче оскаржити націоналізацію Приватбанку, є справа https://reyestr.court.gov.ua/Review/104987469 № 910/1834/19 , що розглядається у Господарському суді м. Києва.

Також суд поновив розгляд справи https://reyestr.court.gov.ua/Review/104895444 №910/15737/20 , в межах якої бізнес-партнер Коломойського, ексакціонер Приватбанку Геннадій Боголюбов хоче, аби суд визнав недійсним з моменту укладення договір купівлі-продажу акцій Приватбанку урядом в частині прав та інтересів, які стосуються його частки у 33,2525% акцій Приватбанку.

Ще 13 червня судом оголошено про відкладення розгляду справи на 18 липня об 11:00.

У справі https://reyestr.court.gov.ua/Review/105158520 №826/6664/17 кіпрська компанія Тріантал Інвестментс ЛТД, повʼязана з Коломойським та Боголюбовим, позивається до Нацбанку за участі третіх осіб (Мінфіну та ПриватБанку) про оскарження призначення та результатів інспекційної перевірки банку, що передувала націоналізації банку.

Скасування такого рішення про проведення перевірки Приватбанку матиме наслідком подальше визнання незаконним віднесення банку до категорії неплатоспроможних та націоналізації.

У понеділок, 11 липня, справу призначили до розгляду на 26 линпя о 11:00
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12.07.2022 23:13 Відповісти
Данилка,когда будешь зачитывать реестр-оденься во всё белое.Хуже не будет.
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13.07.2022 00:03 Відповісти
Та знаємо якій то "реєстр" буде:
1. Порошенко

2. Петро Порошенко

3. Петро Олексійович Порошенко

4. Порошенко Петро Олексійович

...
...
...
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13.07.2022 00:12 Відповісти
як жеж без Порошенко П.О. все для нього і готувалось. при чому тут бєня і зе?
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13.07.2022 08:54 Відповісти
Уважно слідкуємо за ручками........
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13.07.2022 00:35 Відповісти
І скільки у реєстрі чмирів з вру і кму ?
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13.07.2022 01:01 Відповісти
бог покарав нас війною та ще й ідіотами
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13.07.2022 08:07 Відповісти
навіть висновків веніціанської комісії не потрібні?
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13.07.2022 10:13 Відповісти
ВНИМАНИЕ!
Следите за конфетами!
На днях из продажи должны исчезуть все конфеты, кроме "рошен"!
Монополия на лицо!
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13.07.2022 10:27 Відповісти
Новітні олігархи будуть включені? Питання риторичне)))). В списку буде тільки одне прізвище. Хіба, що добавлять нікому не відомих людей. Хоча тих, хто володіє монополією на ресурси і так відомо.
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13.07.2022 12:20 Відповісти
угу..просто добавлять пов'язаних з ним осіб, а необхідні цифри намалюють, як результати виборів Зебіла
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13.07.2022 14:54 Відповісти
 
 