Реєстр олігархів готовий: суб’єкти подання збирають документи, - Данілов
Реєстр олігархів готовий, наразі суб’єкти подання готують відповідні документи для направлення в РНБО.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода" 12 липня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Цей процес іде. Сам реєстр готовий. Положення про реєстр вже затверджені. На сьогоднішній день існтитуції, які мають право подавати, обробляють документи", - розповів він.
В реєстрі олігархів будуть з'являтися прізвища після того, як буде рішення РНБО стосовно того, що та чи інша особа визнана олігархом.
Для того, щоб особа була визнана РНБО олігархом, вона має відповідати хоча б 3 із 4 критеріїв: гроші, політичний вплив, медіа і питання монополії.
Топ коментарі
+37 Александр Чуднивец #474549
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+33 Maxim Ak-Murza
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+32 jklpqrs
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Але пані -- дівка вперта!
Українка, що скажеш.
Та й народ тут теж якийсь... Пам'ятливий
От тепер ми нарешті заживемо добре, але це не точно, правда не знати коли, хоча яка різниця вже...
Не проста робота.
Функціями Ради національної безпеки і оборони України є:
1) внесення пропозицій Президентові України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони;
2) координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час;
3) координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.
То скажіть пане Данілов де тут сказано про реєстр олігархів? Не займайтесь в умовах війни тим чим вам не треба займатися!!!! Зараз у вас має подошва стиратися і телефон бути червоним в пошуках зброї, а не олігархами перейматися!!!! Чи шо війна вже скінчилася...
Кучма, Кодломойский и Ze...
Так, у справі https://reyestr.court.gov.ua/Review/104593292 № 826/7432/17 ексакціонер Привату Ігор Коломойський позивається до Нацбанку, Кабміну, Фонду гарантування вкладів, Нацкомісії з цінних паперів про визнання незаконними рішень та визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій банку державою. Фактично - оскаржує націоналізацію банку. Третьою стороною у справі виступають ПриватБанк та Мінфін.
Інша справа, якою Коломойський хоче оскаржити націоналізацію Приватбанку, є справа https://reyestr.court.gov.ua/Review/104987469 № 910/1834/19 , що розглядається у Господарському суді м. Києва.
Також суд поновив розгляд справи https://reyestr.court.gov.ua/Review/104895444 №910/15737/20 , в межах якої бізнес-партнер Коломойського, ексакціонер Приватбанку Геннадій Боголюбов хоче, аби суд визнав недійсним з моменту укладення договір купівлі-продажу акцій Приватбанку урядом в частині прав та інтересів, які стосуються його частки у 33,2525% акцій Приватбанку.
Ще 13 червня судом оголошено про відкладення розгляду справи на 18 липня об 11:00.
У справі https://reyestr.court.gov.ua/Review/105158520 №826/6664/17 кіпрська компанія Тріантал Інвестментс ЛТД, повʼязана з Коломойським та Боголюбовим, позивається до Нацбанку за участі третіх осіб (Мінфіну та ПриватБанку) про оскарження призначення та результатів інспекційної перевірки банку, що передувала націоналізації банку.
Скасування такого рішення про проведення перевірки Приватбанку матиме наслідком подальше визнання незаконним віднесення банку до категорії неплатоспроможних та націоналізації.
У понеділок, 11 липня, справу призначили до розгляду на 26 линпя о 11:00
1. Порошенко
2. Петро Порошенко
3. Петро Олексійович Порошенко
4. Порошенко Петро Олексійович
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