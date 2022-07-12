Реестр олигархов готов: субъекты представления собирают документы, - Данилов

Реестр олигархов готов, пока субъекты представления готовят соответствующие документы для направления в СНБО.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио Свобода 12 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Этот процесс идет. Сам реестр готов. Положения о реестре уже утверждены. На сегодняшний день существования, имеющие право подавать, обрабатывают документы", - рассказал он.

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В реестре олигархов будут появляться фамилии после того, как будет решение СНБО относительно того, что то или иное лицо признано олигархом.

Для того чтобы лицо было признано СНБО олигархом, оно должно соответствовать хотя бы 3 из 4 критериев: деньги, политическое влияние, медиа и вопросы монополии.