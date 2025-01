Ритейлер Lego присвятив фігурки українським захисницям

Ритейлер Lego Brickmania, який розробляє історично достовірні конструктори військової тематики, випустив фігурки з українськими захисницями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 19 липня у своєму Facebook повідомила українська волонтерка, медикиня-доброволиця Аліна Михайлова.

"Брік розробляють історично достовірні конструктори лего на військову тему. Останні фігурки вони присвятили дівчатам-медикам в Україні. Засновник компанії та новинного ресурсу про Лего Ендрю Бікрафт тегнув мене з дівчатами у твітері", – написала вона.

"Lego-версія деяких з багатьох дивовижних жінок, які захищають Україну після того, як росія вдерлася в Україну. Мій дідусь був медиком у Другій світовій війні, і я глибоко поважаю бойових медиків та інших, хто бореться з російським фашизмом в Україні сьогодні. Слава Україні!", – написав у пості Бікраф.

Інший ритейлер Lego Citizen Brick зібрав понад 16 тисяч доларів для України, продаючи крихітні коктейлі Молотова та мініфігурки Володимира Зеленського.

LEGO versions of some of the many amazing women defending #Ukraine️ since #RussiaInvadedUkraine. My grandfather was a 🇺🇸 medic in WW2, and I deeply respect the combat medics and others fighting 🇷🇺 fascism in 🇺🇦 today. Slava Ukraini! @katalina_ada @tsunami_zsu @Mykhailova_A pic.twitter.com/kNGjXHhy3e