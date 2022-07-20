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Lego (17) ЗСУ (7201)

Ритейлер Lego присвятив фігурки українським захисницям

lego

Ритейлер Lego Brickmania, який розробляє історично достовірні конструктори військової тематики, випустив фігурки з українськими захисницями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 19 липня у своєму Facebook повідомила українська волонтерка, медикиня-доброволиця Аліна Михайлова.

"Брік розробляють історично достовірні конструктори лего на військову тему. Останні фігурки вони присвятили дівчатам-медикам в Україні. Засновник компанії та новинного ресурсу про Лего Ендрю Бікрафт тегнув мене з дівчатами у твітері", – написала вона.

"Lego-версія деяких з багатьох дивовижних жінок, які захищають Україну після того, як росія вдерлася в Україну. Мій дідусь був медиком у Другій світовій війні, і я глибоко поважаю бойових медиків та інших, хто бореться з російським фашизмом в Україні сьогодні. Слава Україні!", – написав у пості Бікраф.

Також читайте: Роздрібний продавець LEGO Citizen Brick зібрав на аукціоні для України понад 16 тисяч доларів, продаючи фігурки Зеленського

Інший ритейлер Lego Citizen Brick зібрав понад 16 тисяч доларів для України, продаючи крихітні коктейлі Молотова та мініфігурки Володимира Зеленського.

LEGO versions of some of the many amazing women defending #Ukraine️ since #RussiaInvadedUkraine. My grandfather was a 🇺🇸 medic in WW2, and I deeply respect the combat medics and others fighting 🇷🇺 fascism in 🇺🇦 today. Slava Ukraini! @katalina_ada @tsunami_zsu @Mykhailova_A pic.twitter.com/kNGjXHhy3e

— Andrew Becraft 🇯🇵🇺🇸🇺🇦 (@AndrewBecraft) July 14, 2022

Автор: 
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Топ коментарі
+8
Lego-респект...
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20.07.2022 17:56
+5
Клас!
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20.07.2022 17:55
+2
Schön!
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20.07.2022 18:00
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Клас!
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20.07.2022 17:55 Відповісти
щось у світі здохло якщо Лего став випускати для дітей "оловьяних" солдатиків.

може Ойропа реально прокинулась?
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20.07.2022 18:20 Відповісти
Lego-респект...
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20.07.2022 17:56 Відповісти
Schön!
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20.07.2022 18:00 Відповісти
КрасівоЄ!
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20.07.2022 18:06 Відповісти
Наші Амазонки - то тренд. А коли це було не так.
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20.07.2022 18:20 Відповісти
«Руський воєнний карабль іді на ….» фігурка
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20.07.2022 18:45 Відповісти
Хлопці адміни .
Retailer - в бізнес логиці навивають тих , в кого головна сфера діяльності це роздрібна торгівля .

А корпорація "Lego" це класичний Меньюфекчер (Manufacturer) , тобто виробник та йще винаходець певних конструктивних принципів й маркетингових рішень .
Ритейлер не може щось розробляти , його спеціалізація -- продавати те , що розробляють інші .
Ось мережа "Епіцентр" -- ось це класичний приклад ритейлінга .
А "Лего" як й "Дженерал Електрік" , "Пежо" , "Сименс" аж ніяк не можно називати ритейлерами .
Хоча й в їх є власні мережи , в тому числі й дрібної розпродажи !
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20.07.2022 18:52 Відповісти
пишите сюда - https://censor.net/ua/forum/2008573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru
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20.07.2022 22:32 Відповісти
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20.07.2022 22:33 Відповісти
це ти кому пишеш, дурналістам місцевим, то їм треба кацапською і щоб звідти прислали. Української не знають і не розуміють, пишуть кацапською, а потім роблять автоматичний переклад івикладають українською, навіть без правок.
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21.07.2022 07:20 Відповісти
кацапи своїх з коровьячого гівна ліплять
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20.07.2022 19:50 Відповісти
 
 