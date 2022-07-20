Ритейлер Lego присвятив фігурки українським захисницям
Ритейлер Lego Brickmania, який розробляє історично достовірні конструктори військової тематики, випустив фігурки з українськими захисницями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це 19 липня у своєму Facebook повідомила українська волонтерка, медикиня-доброволиця Аліна Михайлова.
"Брік розробляють історично достовірні конструктори лего на військову тему. Останні фігурки вони присвятили дівчатам-медикам в Україні. Засновник компанії та новинного ресурсу про Лего Ендрю Бікрафт тегнув мене з дівчатами у твітері", – написала вона.
"Lego-версія деяких з багатьох дивовижних жінок, які захищають Україну після того, як росія вдерлася в Україну. Мій дідусь був медиком у Другій світовій війні, і я глибоко поважаю бойових медиків та інших, хто бореться з російським фашизмом в Україні сьогодні. Слава Україні!", – написав у пості Бікраф.
Інший ритейлер Lego Citizen Brick зібрав понад 16 тисяч доларів для України, продаючи крихітні коктейлі Молотова та мініфігурки Володимира Зеленського.
LEGO versions of some of the many amazing women defending #Ukraine️ since #RussiaInvadedUkraine. My grandfather was a 🇺🇸 medic in WW2, and I deeply respect the combat medics and others fighting 🇷🇺 fascism in 🇺🇦 today. Slava Ukraini! @katalina_ada @tsunami_zsu @Mykhailova_A pic.twitter.com/kNGjXHhy3e— Andrew Becraft 🇯🇵🇺🇸🇺🇦 (@AndrewBecraft) July 14, 2022
Будь ласка, зачекайте...
може Ойропа реально прокинулась?
Retailer - в бізнес логиці навивають тих , в кого головна сфера діяльності це роздрібна торгівля .
А корпорація "Lego" це класичний Меньюфекчер (Manufacturer) , тобто виробник та йще винаходець певних конструктивних принципів й маркетингових рішень .
Ритейлер не може щось розробляти , його спеціалізація -- продавати те , що розробляють інші .
Ось мережа "Епіцентр" -- ось це класичний приклад ритейлінга .
А "Лего" як й "Дженерал Електрік" , "Пежо" , "Сименс" аж ніяк не можно називати ритейлерами .
Хоча й в їх є власні мережи , в тому числі й дрібної розпродажи !