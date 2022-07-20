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Україні дозволили відтермінувати погашення зовнішнього боргу, - Мінфін

гроші,долар

20 липня група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу кредиторів ("Група кредиторів") оголосила про свій намір відстрочити виплату основної суми боргу та відсотків до кінця 2023 р. з можливістю продовження відстрочки на рік (до 2024 р.).

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.

Група кредиторів визнала взірцевий досвід України щодо обслуговування боргу станом на сьогодні. Група кредиторів також висловила свою підтримку щодо оголошених сьогодні запитів на отримання згоди як щодо єврооблігацій України, що перебувають в обігу, так і ВВП-варрантів, а також наполегливо закликала власників єврооблігацій і варрантів погодитися на запити України. Група кредиторів зазначила, що, погодившись із зміненими умовами щодо єврооблігацій і варрантів, приватні інвестори забезпечать суттєву демонстрацію підтримки Уряду та народу України.

"Ми щиро вдячні міжнародним партнерам України серед країн G7 та Паризького клубу кредиторів за ініціативу із зменшення боргового навантаження. Це суттєва підтримка для державних фінансів України у визначний для держави історичний період. Разом із відстроченням платежів з обслуговування боргу по єврооблігаціям і варрантам (відповідний запит на згоду надіслано їх власникам), оголошене зменшення боргового навантаження офіційного сектору дозволить Україні спрямувати дефіцитні валютні ресурси на найнагальніші потреби, включаючи військові, соціальні та гуманітарні.

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Ми віримо, що така солідарність з Україною в її боротьбі за свободу та демократію з боку офіційного та комерційного секторів допоможе нам пом’якшити негативні наслідки війни та прискорити нашу перемогу", – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Група кредиторів висловила свою солідарність і підтримку Україні, оскільки вона захищається від невиправданої, неспровокованої та незаконної агресивної війни Росії.

До групи кредиторів України входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати Америки. До групи спостерігачів входять Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Корея, Нідерланди, Норвегія, Південна Африка, Іспанія, Швеція та Швейцарія.

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а частина зовнішнього боргу пропорційно окупованій території хоча б на рашостан перекласти ніяк?
Борг брала вся Україна..., або давайте тоді його скинемо на Крим у повному обсязі
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20.07.2022 18:53 Відповісти
Борг брав яник, беня і ахметов. Тут Україна ні до чого
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20.07.2022 19:25 Відповісти
Тобто, віддавати борг буде наступний президент, а зараз мона красти не покладаючи рук.
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20.07.2022 18:54 Відповісти
За які кошти борг віддавати? 700млрд $ коштуватиме відбудова після кацапі
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20.07.2022 19:00 Відповісти
Зараз в країні взагалі-то війна, якщо кому пам'ять відбило.
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20.07.2022 19:20 Відповісти
Навіщо?

Списання та реструктуризація зовнішніх боргів Україні не потрібні - Марченко

23.04.2022
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20.07.2022 18:55 Відповісти
ЦІ ПИТАННЯ ДО КОЛОМОЙСКОГО

ВІН ВЗЯВ БЕЗ ДОЗВОЛУ БАГАТО БАГАТО ГРОШЕЙ.

ВВАЖАЮ ЩО ЧАСТИНУ ДОВЕДЕТЬСЯ ЩЕ ПОВЕРНУТІ В БЮДЖЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ.
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20.07.2022 19:03 Відповісти
Во повезло каЛомойше Зелёной!!! Ха!!!!ха ха ха!!!!
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20.07.2022 19:21 Відповісти
в свете этого шикарного жеста со стороны стран-союзников хотелось бы спросить у таких гуру мировой геополитики как например Арахамия, или других служек Коломойского, сделал бы нам такую же отсрочку например Китай, к которому их так и тянуло магнитом все 3 года пока Сопля висит у нас на штурвале государственного корабля
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20.07.2022 19:30 Відповісти
 
 