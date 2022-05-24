Мінфін США вирішив позбавити Росію можливості обслуговувати її суверенний борг

Сполучені Штати не будуть продовжувати ключову ліцензію, термін дії якої закінчується в середу і яка дозволяла Росії робити виплати американським власникам облігацій, що може наблизити Москву до межі дефолту.

Міністерство фінансів США повідомило у вівторок, що не буде продовжувати ліцензію, термін дії якої закінчується о 12:01 за місцевим часом (04:01 за Грінвічем) у середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Ця ліцензія дозволяла Росії в умовах санкцій здійснювати платежі за своїм суверенним боргом громадянам США.

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Відмова дозволила Москві продовжувати виплачувати відсотки та основну суму та запобігти дефолту по своєму державному боргу.