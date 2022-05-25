Минфин США решил лишить Россию возможности обслуживать ее суверенный долг

Соединенные Штаты не будут продлевать ключевую лицензию, срок действия которой истекает в среду и которая позволяет России производить выплаты американским владельцам облигаций, что может приблизить Москву к грани дефолта.

Министерство финансов США сообщило во вторник, что не будет продлевать лицензию, срок действия которой истекает в 12:01 по местному времени (04:01 по Гринвичу) в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

Эта лицензия позволяла России в условиях санкций производить платежи по своему суверенному долгу гражданам США.

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Отказ позволил Москве продолжать выплачивать проценты и основную сумму и предотвратить дефолт по своему государственному долгу.