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Минфин США решил лишить Россию возможности обслуживать ее суверенный долг
Соединенные Штаты не будут продлевать ключевую лицензию, срок действия которой истекает в среду и которая позволяет России производить выплаты американским владельцам облигаций, что может приблизить Москву к грани дефолта.
Министерство финансов США сообщило во вторник, что не будет продлевать лицензию, срок действия которой истекает в 12:01 по местному времени (04:01 по Гринвичу) в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.
Эта лицензия позволяла России в условиях санкций производить платежи по своему суверенному долгу гражданам США.
Отказ позволил Москве продолжать выплачивать проценты и основную сумму и предотвратить дефолт по своему государственному долгу.
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+20 Max K. #516298
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+20 Vadim Izumov #511001
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+13 Max K. #516298
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плохая новость, россия знала об этом и заплатила наперед. Поэтому это неактуально до 25.06, и там + еще льготный месяц. Короче дефолт аж на август....
и я тебя на счетчик поставил
В Рашке свои кредитки, Европа и США в долг и так не дают.
Европа и Азия покупают нефть и газ через оркские банки за рубли. Вернее, Европа вынуждена в кацапском банке открывать валютный счёт, а потом банк переводит валюту в рубли, и валюта остаётся в Рашке. Доллар стоит уже 58 рублей (а был 2 месяца назад 150).
Так в чём прикол, если США не будут забирать свои деньги? Ну будет дефолт - и что?
В Раше он уже был в 1998 году, если не ошибаюсь.
И 40 млрд. тоже дают в долг. При этом заморозили свои программы по образованию и медицине на 48 млрд..
А після того, як їхні кредитори звернуться до судів з кредитними вимогами, всі російські гроші, що є за кордоном, буде арештовуватись.
Це, напевно, навіть крутіше, аніж відключення від SWIFT.
А так взагалі нічого особливого, все за планом.
Храм Петра та Павла - парафіяльний храм у Лефортовському районі Москви. Він був освячений у 1613 році на честь Миколи Чудотворця.
https://glavcom.ua/world/observe/u-moskvi-masshtabna-pozhezha-gorit-starovinniy-hram-petra-ta-pavla-video-848052.html
На композиції зображено сцени Страшного Суду, описані в Біблії. Автор - Вітале да Болонья (народився 1300 року у Болоньї - помер 1361-го).
https://ye.ua/news/news_16037.html
Их можно или победить или договориться.
Третьего не дано.
Кацапсяче ноу - хау ,, сім в одному , це 3.14здець ..!! Навіть - отпугіваніє насекомих є .
Ту краіну не здолати . .
КАЦАПСЬКА ********* БУДЕ ЗРУЙНОВАНА!!!