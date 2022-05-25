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Новости Санкции против России
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Минфин США решил лишить Россию возможности обслуживать ее суверенный долг

сша

Соединенные Штаты не будут продлевать ключевую лицензию, срок действия которой истекает в среду и которая позволяет России производить выплаты американским владельцам облигаций, что может приблизить Москву к грани дефолта.

Министерство финансов США сообщило во вторник, что не будет продлевать лицензию, срок действия которой истекает в 12:01 по местному времени (04:01 по Гринвичу) в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

Эта лицензия позволяла России в условиях санкций производить платежи по своему суверенному долгу гражданам США.

Также читайте: Россия должна остаться изгоем и банкротом, - Кличко на открытии экономического форума в Давосе

Отказ позволил Москве продолжать выплачивать проценты и основную сумму и предотвратить дефолт по своему государственному долгу.

Автор: 

госдолг (453) дефолт (435) россия (95418) США (26511)


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Топ комментарии
+20
Це прєдпіZдіє
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24.05.2022 23:50
+20
Не просто разрушен, а место должно быть посыпано солью
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25.05.2022 00:00
+13
Кремль должен быть разрушен.
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24.05.2022 23:48
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Це *****, чи ще не *****?
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24.05.2022 23:47 Ответить
Це прєдпіZдіє
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24.05.2022 23:50 Ответить
Кремль должен быть разрушен.
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24.05.2022 23:48 Ответить
Не просто разрушен, а место должно быть посыпано солью
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25.05.2022 00:00 Ответить
Лучше лес посадить - вернуть первоначальный вид
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25.05.2022 01:23 Ответить
хорошая новость и честно скажу, не ожидал от США.
плохая новость, россия знала об этом и заплатила наперед. Поэтому это неактуально до 25.06, и там + еще льготный месяц. Короче дефолт аж на август....
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24.05.2022 23:49 Ответить
Не зовсім так вони заплатили наперед за цей місяць,А далі так +1 місяць
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25.05.2022 00:37 Ответить
Кацапи , вам пі пі пі , да да да
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24.05.2022 23:51 Ответить
Та болт ложили орки на ті санкції!
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24.05.2022 23:56 Ответить
Від санцій рускаму мідвєдю тільки краще! Кажуть, руzкій автопром вже на 80% покращився, будівництво теж на 80%. А це такі собі драйвери економіки ))
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25.05.2022 00:14 Ответить
Говорят что кур доят
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25.05.2022 10:05 Ответить
Поясніть, чим це добре для нас? (Серйозно запитую, без сарказму)
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24.05.2022 23:58 Ответить
внутренним социальнм взрывом в кацапии
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25.05.2022 00:01 Ответить
Не смогут брать кридиты забугром, финансовые проблемы. Грубо говоря за все теперь будет платить их центробанк.
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25.05.2022 00:03 Ответить
Если перевести на человеческие отношения то это блокировка банковского счета и кредитки
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25.05.2022 00:07 Ответить
хорошая тема - я тебе лове дал в долг, ты мне стрелку забил, принес а мне брать западло
и я тебя на счетчик поставил
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25.05.2022 00:43 Ответить
Ещё непонятнее.
В Рашке свои кредитки, Европа и США в долг и так не дают.
Европа и Азия покупают нефть и газ через оркские банки за рубли. Вернее, Европа вынуждена в кацапском банке открывать валютный счёт, а потом банк переводит валюту в рубли, и валюта остаётся в Рашке. Доллар стоит уже 58 рублей (а был 2 месяца назад 150).

Так в чём прикол, если США не будут забирать свои деньги? Ну будет дефолт - и что?
В Раше он уже был в 1998 году, если не ошибаюсь.
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25.05.2022 09:01 Ответить
Тим що рашці більше ніхто в борг не дасть. Принаймні ще років з тридцять.
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25.05.2022 00:18 Ответить
Может даже дойти до того, что поставив куда то газ, бабки за него Москва не получит, потому что их арестуют. Хотя это чисто теоретически. Но Байден его знает)
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25.05.2022 00:38 Ответить
Так за газ деньги уже непосредственно предоплатой идут. Не знал?
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25.05.2022 09:02 Ответить
раніше свій зовнішній борг рашці штати дозволяли гасити із заморожених резервів центробанку. а тепер рашка буде змушена платити борги живими грошима. а заморожені гроші штати планують конфіскувати і передати Україні в якості репарацій.
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25.05.2022 00:57 Ответить
С хрена бы штаты передадут деньги нам? Они и оружие поставляют по лендлизу, т.е. в долг за возврат денег в будущем.
И 40 млрд. тоже дают в долг. При этом заморозили свои программы по образованию и медицине на 48 млрд..
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25.05.2022 09:06 Ответить
Нічого особливого - просто Московія фінансово стане випаленою пустелею, якій ніхто у найближчі десятиліття не дасть ані цента в борг, навіть на годину! Або, у кращому випадку, за такими відсотками, що дешевше застрелитись.

А після того, як їхні кредитори звернуться до судів з кредитними вимогами, всі російські гроші, що є за кордоном, буде арештовуватись.

Це, напевно, навіть крутіше, аніж відключення від SWIFT.

А так взагалі нічого особливого, все за планом.
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25.05.2022 01:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=sM2J8CYcXug
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25.05.2022 06:01 Ответить
Добряче нагадування жадібним довбням, що вести будь який бізнес з росією і кацапами - шкідливо для власного гаманця
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25.05.2022 00:02 Ответить
Первый платеж, после того как закроется окно, россия должна будет произвести 23 июня - $235 млн по двум еврооблигациям. Прибавляем 30-дневный льготный период, получаем ожидаемое время суверенного дефолта.
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25.05.2022 00:05 Ответить
У Москві горить храм Петра та Павла. https://www.youtube.com/watch?v=Be9Ebd8h_UQ

Храм Петра та Павла - парафіяльний храм у Лефортовському районі Москви. Він був освячений у 1613 році на честь Миколи Чудотворця.

https://glavcom.ua/world/observe/u-moskvi-masshtabna-pozhezha-gorit-starovinniy-hram-petra-ta-pavla-video-848052.html
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25.05.2022 00:08 Ответить
добряче палае https://www.youtube.com/watch?v=XfEqFCDuYSE
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25.05.2022 04:00 Ответить
Рашисти, не к добру єто нє к добру ))
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25.05.2022 05:48 Ответить
Фсб ріже по живому: спочатку спиртзавод, потім московську церкву, тепер залишилось телевежу в останкіно підпалити. Ще й нещодавно велику партію кокаїну не пропустили до раші. Скрєпи тріщать.
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25.05.2022 07:58 Ответить
Схожість путіна із зображенням Антихриста на фресці XIV століття.


На композиції зображено сцени Страшного Суду, описані в Біблії. Автор - Вітале да Болонья (народився 1300 року у Болоньї - помер 1361-го).

https://ye.ua/news/news_16037.html
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25.05.2022 00:14 Ответить
І портрета не треба, і без того видно, що воно вилізло з чорних глибин потойбіччя. Як би його назад загнати. Оці всі ворожки, шамани, екстрасенси задурно хліб їдять.
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25.05.2022 08:03 Ответить
*мос* в угорській мові (частині фіно-угорських мов тих народів, що населяли здавна територію р. Оки і навколо...) означає *брудна, помийна вода*. Ну а що і де *ква*кає - то всім і так зрозуміло ) Тобто попри намагання мокшанців *віднайти давнє походження назви* то від *мать-скуфь*, то від якогось *князя моска* є на рівні маячні від покійного шовініста задорнова (прізвище якого до речі розшифровується як *жопо-крик-ов*)) насправді назва *москва* найточніше визначається як *гниле болото* І якщо в 1659 жадібний до царських рублів (наприкінці того ж 1659р цар ощасливив шолудивого зрадника 200 рублями і ще на 300 рублів хутром...) ивашка серко спільно з присланим московітами *комісаром* косаговим зірвав остаточний розгром цього болотного московського царства 35-тисячним українським військом гетьмана Виговського та потужною 40-тисячною кіннотою Кримського ханства, то зараз настав час спільними зусиллями ЗСУ разом з всім українським народом та союзниками остаточно поховати гнилу державу, що отруює весь світ своїм гнилим тлінням. Тож кожний удар ЗСУ, в тому числі і наданою зброєю союзниками, та дошкульні санкції мають поставити крапку в помилці (чи злочині...) літа 1659... На місці кремля має знову розливатись болото, а московія має бути лише однією з багатьох країн на території нинішньої скаженної імперії...
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25.05.2022 07:28 Ответить
Наша песня хороша начинай сначала, пик цинизма, этот дефолт уже третий месяц обещают
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25.05.2022 08:31 Ответить
Проблема с русскими начнет решаться тогда, когда Запад поймет, что русским покуй на всё, от слова совсем, в принципе даже на самих себя.
Их можно или победить или договориться.
Третьего не дано.
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25.05.2022 09:46 Ответить
Покуй на всьо , тільки покійникам . .
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25.05.2022 09:54 Ответить
Із рубрики - вєсті із-за парєбріка ,, імпрортозамєщєніе в действіі ..
Кацапсяче ноу - хау ,, сім в одному , це 3.14здець ..!! Навіть - отпугіваніє насекомих є .
Ту краіну не здолати . .
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25.05.2022 10:10 Ответить
по найскромнішим підрахункам кацапня вбила 20000 українців (мирних + військових) за останні три місяці! найбільше мертвих в Маріуполі - їх там тисячі....

КАЦАПСЬКА ********* БУДЕ ЗРУЙНОВАНА!!!
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25.05.2022 10:30 Ответить
 
 