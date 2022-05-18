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Новини Санкції проти Росії
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США хочуть заблокувати погашення держборгу РФ, збільшивши ймовірність дефолту, – Bloomberg

санкции,санкції

За інформацією джерел агентства Bloomberg, США мають намір повністю заблокувати для Росії можливості гасити зовнішній борг.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За словами джерел, Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США має намір анулювати загальну ліцензію на виплати інвесторам, строк дії якої спливає 25 травня.

Деякі посадовці мінфіну США приватно говорять, що дозвіл Росії погасити свій борг ще більше спустошить її бюджет і переспрямує ресурси, які інакше були б витрачені на озброєння та війну в Україні.

Проте, як стверджують джерела Bloomberg, адміністрація президента США вирішила зробити інакше, "щоб зберегти фінансовий тиск на Москву". Ще один співрозмовник видання заявив, що ні в президентській адміністрації, ні в мінфіні США поки що не ухвалили остаточного рішення щодо цього питання. Офіційно ситуацію ні у Білому домі, ні у фінансовому відомстві не прокоментували.

Також читайте: Національний дефолт Росії - питання часу, - фон дер Ляєн

Росія 27 травня має розплатитися за двома випусками єврооблігацій зі строком погашення 2026-го та 2036 року. Перший номінований у доларах, але допускає оплату у євро, швейцарських франках або фунтах стерлінгів, а також виплату відсотків у доларах на рахунки у Швейцарії, Великобританії чи ЄС. Облігація до 2036-го з номіналом у євро має додаткове застереження, яке дозволяє оплату в рублях.

Автор: 

зовнішній борг (77) дефолт (207) росія (66502) США (23623)


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Топ коментарі
+7
Амерам-черговий респект.Чавимо бункерного смердючого клопа разом...
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18.05.2022 17:50 Відповісти
+5
Пречудово. Чекаємо на дефолт Після 25 травня.
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18.05.2022 17:56 Відповісти
+4
Ні. Цю територію треба розділити між іншими державами. Зло не можна ізолювати, воно завжди знайде вихід, якщо будуть гроші. А грошей буде дуже багато, коли воно має такі величезні ресурси.
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18.05.2022 18:06 Відповісти
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Амерам-черговий респект.Чавимо бункерного смердючого клопа разом...
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18.05.2022 17:50 Відповісти
Пречудово. Чекаємо на дефолт Після 25 травня.
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18.05.2022 17:56 Відповісти
Ні. Цю територію треба розділити між іншими державами. Зло не можна ізолювати, воно завжди знайде вихід, якщо будуть гроші. А грошей буде дуже багато, коли воно має такі величезні ресурси.
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18.05.2022 18:06 Відповісти
так,але спочатку потрібно ізолювати економіку,що б не було притоку будь якої валюти.
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18.05.2022 18:48 Відповісти
Этот дефолт уже третий месяц обещают..
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18.05.2022 18:22 Відповісти
Тут посадовці хитрують, не бажают втрачати відсотки від москалів. Як можна кошти, що лежать на заході витратити на війньу? А попередні виплати дозволили з західних рахунків.
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18.05.2022 18:32 Відповісти
Дії в теперішньому, лише відсрочка неминучого у майбутньому. Русню треба раз і назавжди приструнити, бо спокою не буде нашим дітям.
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18.05.2022 18:37 Відповісти
экспорт валенок кокошников косовороток знаменитых балалаек портянок..и матрешек а еще сарафанов
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18.05.2022 20:22 Відповісти
если бы сша захотели, то давно бы это сделали. А так один трындеж.
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18.05.2022 22:20 Відповісти
Це суто для внутрішнього американського споживача, для якого дефолт/банкрутство - гірше за смерть близьких.
З фінансової точки зору це взагалі ніяк не вплина на підарашку, яка і так позбавлена кредитних капіталів.
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19.05.2022 09:56 Відповісти
 
 