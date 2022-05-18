США хочуть заблокувати погашення держборгу РФ, збільшивши ймовірність дефолту, – Bloomberg

За інформацією джерел агентства Bloomberg, США мають намір повністю заблокувати для Росії можливості гасити зовнішній борг.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За словами джерел, Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США має намір анулювати загальну ліцензію на виплати інвесторам, строк дії якої спливає 25 травня.



Деякі посадовці мінфіну США приватно говорять, що дозвіл Росії погасити свій борг ще більше спустошить її бюджет і переспрямує ресурси, які інакше були б витрачені на озброєння та війну в Україні.

Проте, як стверджують джерела Bloomberg, адміністрація президента США вирішила зробити інакше, "щоб зберегти фінансовий тиск на Москву". Ще один співрозмовник видання заявив, що ні в президентській адміністрації, ні в мінфіні США поки що не ухвалили остаточного рішення щодо цього питання. Офіційно ситуацію ні у Білому домі, ні у фінансовому відомстві не прокоментували.

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Росія 27 травня має розплатитися за двома випусками єврооблігацій зі строком погашення 2026-го та 2036 року. Перший номінований у доларах, але допускає оплату у євро, швейцарських франках або фунтах стерлінгів, а також виплату відсотків у доларах на рахунки у Швейцарії, Великобританії чи ЄС. Облігація до 2036-го з номіналом у євро має додаткове застереження, яке дозволяє оплату в рублях.