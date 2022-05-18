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Новости Санкции против России
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США хотят заблокировать погашение госдолга РФ, увеличив вероятность дефолта – Bloomberg

санкции,санкції

По информации источников агентства Bloomberg, США намерены полностью заблокировать для России возможность погасить внешний долг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По словам источников, Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США намерено аннулировать общую лицензию на выплаты инвесторам, срок действия которой истекает 25 мая.

Некоторые чиновники минфина США в частном порядке говорят, что разрешение России погасить свой долг еще больше опустошит ее бюджет и перенаправит ресурсы, которые в противном случае были бы потрачены на вооружение и войну в Украине.

Однако, как утверждают источники Bloomberg, администрация президента США решила поступить иначе, "чтобы сохранить финансовое давление на Москву". Еще один собеседник издания заявил, что ни в президентской администрации, ни в минфине США пока не приняли окончательного решения по этому вопросу. Официально ситуацию ни в Белом доме, ни в финансовом ведомстве не прокомментировали.

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Россия 27 мая должна расплатиться по двум выпускам еврооблигаций со сроком погашения в 2026-м и 2036 годах. Первый номинирован в долларах, но допускает оплату в евро, швейцарских франках или фунтах стерлингов, а также выплату процентов в долларах на счета в Швейцарии, Великобритания или ЕС. Облигация до 2036-го с номиналом в евро имеет дополнительную оговорку, разрешающую оплату в рублях.

внешний долг (48) дефолт (435) россия (96472) США (27341)


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Топ комментарии
+7
Амерам-черговий респект.Чавимо бункерного смердючого клопа разом...
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18.05.2022 17:50 Ответить
+5
Пречудово. Чекаємо на дефолт Після 25 травня.
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18.05.2022 17:56 Ответить
+4
Ні. Цю територію треба розділити між іншими державами. Зло не можна ізолювати, воно завжди знайде вихід, якщо будуть гроші. А грошей буде дуже багато, коли воно має такі величезні ресурси.
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18.05.2022 18:06 Ответить
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Амерам-черговий респект.Чавимо бункерного смердючого клопа разом...
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18.05.2022 17:50 Ответить
Пречудово. Чекаємо на дефолт Після 25 травня.
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18.05.2022 17:56 Ответить
Ні. Цю територію треба розділити між іншими державами. Зло не можна ізолювати, воно завжди знайде вихід, якщо будуть гроші. А грошей буде дуже багато, коли воно має такі величезні ресурси.
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18.05.2022 18:06 Ответить
так,але спочатку потрібно ізолювати економіку,що б не було притоку будь якої валюти.
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18.05.2022 18:48 Ответить
Этот дефолт уже третий месяц обещают..
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18.05.2022 18:22 Ответить
Тут посадовці хитрують, не бажают втрачати відсотки від москалів. Як можна кошти, що лежать на заході витратити на війньу? А попередні виплати дозволили з західних рахунків.
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18.05.2022 18:32 Ответить
Дії в теперішньому, лише відсрочка неминучого у майбутньому. Русню треба раз і назавжди приструнити, бо спокою не буде нашим дітям.
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18.05.2022 18:37 Ответить
экспорт валенок кокошников косовороток знаменитых балалаек портянок..и матрешек а еще сарафанов
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18.05.2022 20:22 Ответить
если бы сша захотели, то давно бы это сделали. А так один трындеж.
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18.05.2022 22:20 Ответить
Це суто для внутрішнього американського споживача, для якого дефолт/банкрутство - гірше за смерть близьких.
З фінансової точки зору це взагалі ніяк не вплина на підарашку, яка і так позбавлена кредитних капіталів.
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19.05.2022 09:56 Ответить
 
 