США хотят заблокировать погашение госдолга РФ, увеличив вероятность дефолта – Bloomberg

По информации источников агентства Bloomberg, США намерены полностью заблокировать для России возможность погасить внешний долг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По словам источников, Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США намерено аннулировать общую лицензию на выплаты инвесторам, срок действия которой истекает 25 мая.



Некоторые чиновники минфина США в частном порядке говорят, что разрешение России погасить свой долг еще больше опустошит ее бюджет и перенаправит ресурсы, которые в противном случае были бы потрачены на вооружение и войну в Украине.



Однако, как утверждают источники Bloomberg, администрация президента США решила поступить иначе, "чтобы сохранить финансовое давление на Москву". Еще один собеседник издания заявил, что ни в президентской администрации, ни в минфине США пока не приняли окончательного решения по этому вопросу. Официально ситуацию ни в Белом доме, ни в финансовом ведомстве не прокомментировали.

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Россия 27 мая должна расплатиться по двум выпускам еврооблигаций со сроком погашения в 2026-м и 2036 годах. Первый номинирован в долларах, но допускает оплату в евро, швейцарских франках или фунтах стерлингов, а также выплату процентов в долларах на счета в Швейцарии, Великобритания или ЕС. Облигация до 2036-го с номиналом в евро имеет дополнительную оговорку, разрешающую оплату в рублях.