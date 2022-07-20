Спецпідрозділ "Kraken" взяв у полон розвідника ГРУ старшого лейтенанта Євдошенка. ВIДЕО

В ході операції у Білогорівці бійцями спецпідрозділу ГУР МОУ "KRAKEN" був захоплений у полон розвідник ГРУ ЗС РФ старший лейтенант Іван Євдошенко.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал спецпідрозділу "KRAKEN".

Під час допиту полонений Євдошенко виклав "легенду", що він нібито служить в інженерно-технічних військах. Однак фотографії та інші дані у його телефоні викрили його як кадрового співробітника ГРУ.

Євдошенко - старший лейтенант СпН ГРУ, закінчив Рязанське ВК училище ВДВ, кафедра застосування спецназу.

Перший раз окупант перебував в Україні з 24 лютого по 30 березня у Сумській області, після чого був виведений на територію РФ. 18 квітня знов зайшов на територію України і воював у різних населених пунктах Луганської області.

У полон Євдошенко був взятий у Білогорівці, яку захопив спецпідрозділ "Kraken". Спостережні пости окупантів були знищені за допомогою холодної зброї, без пострілів. Тепер грушник сподівається на обмін. Йому дозволили подзвонити матері.

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Будучи "досвідченим розвідником", Євдошенко вів у телефоні цифровий щоденник. Там зафіксований його "бойовий шлях" Україною, спілкування з сім‘єю, дівчиною та коханкою.