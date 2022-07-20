Визначились остаточні претенденти на посаду Джонсона - Ріші Сунак і Ліз Трасс
За результатами п’ятого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії, який стане наступним прем'єр-міністром Великої Британії, що відбувся у середу, участь у фінальному етапі - виборах, в яких голосуватимуть усі члени партії, братимуть двоє кандидатів - Ріші Сунак і Ліз Трасс.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, за словами глави процедурного Комітету 1922 року сера Грема Бреді, було віддано 387 голосів з 389, ще два голоси не були зараховані. Результати голосування такі:
- молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт – 105 (було 92);
- колишній міністр фінансів Ріші Сунак – 137 (було 118);
- міністерка закордонних справ Ліз Трасс – 113 (було 86).
Таким чином, боротися за посаду лідера Консервативної партії будуть Ріші Сунак і Ліз Трасс, а Пенні Мордонт вибуває з перегонів.
У четвер британський парламент іде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою, щоб обрати нового лідера. Результат буде оголошено 5 вересня.
Останнє опитування YouGov серед 725 членів партії, проведене в понеділок і вівторок, показало, що Сунак програє Мордонт і Трасс у фінальному турі голосування. Опитування показало, що Мордонт переможе Сунака 51% проти 37%, а Трасс переможе його 54% проти 35%.
Будь ласка, зачекайте...
А они у этого урода плохие. Вот и все
цього вже досить....
https://www.bbc.com/news/uk-politics-60876612
https://www.bbc.com/news/uk-politics-60866778
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https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid0aTKV12Jej9yfbopAXaR5muNikbfKGvUEqXuu43GXTQN3TBJzo6BhWuf2eo8zYFXRl?__cft__[0]=AZWzCxW7VwTfXmzfCtriOou8aIaZwe2XcO9kEEqeD6E-P-GSDcVHbTwrw9r2Zw_v9znFWa3OJ0gEVs22fPlvduDVm4FRWqYhfiHWc2D6hjdngs-vDJ864rQV_W1ojaGQDjg0jqZ3zGV5q7fJyXY2Y8MCybQSk_6HsJ49MVAlToL7pQ&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 16:30 ·
Британські консерватори геть занепали. Ні, щоб віддати місце очільника партії доброму мусульманину, вони хочуть обрати цього язичника.
Будемо сподіватися, він хоча б трансгендер!
Белоруссия этот путь прошла! Я еще тогда говорил - каждый должен пройти свой путь
лично я болею за Трасс.....
хотя, по большому счету, (не помню, кто объяснял) политику Британии определяет не Премьер, а Букингемский дворец......
Это будет агент карлика из оркостана