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Велика Британія (5338) вибори (6593) Джонсон Борис (572)

Визначились остаточні претенденти на посаду Джонсона - Ріші Сунак і Ліз Трасс

трасс,ліз,ріші,сунак

За результатами п’ятого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії, який стане наступним прем'єр-міністром Великої Британії, що відбувся у середу, участь у фінальному етапі - виборах, в яких голосуватимуть усі члени партії, братимуть двоє кандидатів - Ріші Сунак і Ліз Трасс.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, за словами глави процедурного Комітету 1922 року сера Грема Бреді, було віддано 387 голосів з 389, ще два голоси не були зараховані. Результати голосування такі:

  • молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт – 105 (було 92);
  • колишній міністр фінансів Ріші Сунак – 137 (було 118);
  • міністерка закордонних справ Ліз Трасс – 113 (було 86).

Таким чином, боротися за посаду лідера Консервативної партії будуть Ріші Сунак і Ліз Трасс, а Пенні Мордонт вибуває з перегонів.

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У четвер британський парламент іде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою, щоб обрати нового лідера. Результат буде оголошено 5 вересня.

Останнє опитування YouGov серед 725 членів партії, проведене в понеділок і вівторок, показало, що Сунак програє Мордонт і Трасс у фінальному турі голосування. Опитування показало, що Мордонт переможе Сунака 51% проти 37%, а Трасс переможе його 54% проти 35%.

Автор: 
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Топ коментарі
+36
главное чтобы не индус
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20.07.2022 20:03
+34
Залишається Ліз Трасс. Я, тоже за неї вболіваю, як напевне і вся Україна.
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20.07.2022 20:04
+31
Ліз Трасс-бажаю перемоги...
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20.07.2022 20:14
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главное чтобы не индус
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20.07.2022 20:03 Відповісти
Залишається Ліз Трасс. Я, тоже за неї вболіваю, як напевне і вся Україна.
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20.07.2022 20:04 Відповісти
Он англичанин, ******* вы своей дикарской ****** аки москали. Он с партии Джонсона, а судить о человеке по рассовой принадлежности и незная его это низко.
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20.07.2022 20:08 Відповісти
забыл спросить ******* типа тебя, что тут писать
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20.07.2022 20:15 Відповісти
умно
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20.07.2022 20:19 Відповісти
видать сразу, что ты никогда с баклажанами не работал....это лживые и подлые твари !!!! знаю о чем говорю...
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20.07.2022 23:38 Відповісти
индус он и в Англии индус хоть и в европейском костюме
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20.07.2022 20:21 Відповісти
В вики написано что он родился в Англии, родители с Африки. Он вырос в английском обществе, закончил престижные английские и американские университеты. Предки были индусами ? Ну и что? С этого что-то выходит? Абсолютно нет. Мы говорим про конкретного человека, а не его далеких предков. Если его выберут, значит его поддерживают и какое мы право мы можем судить, а обвиняя его в чем то, мы обвиняем весь британский парламент, который непрямым текстом называем продажным. И помощь Англии Украине независит от одного человека, а зависит от всего парламента, всех министров, и всех жителей страны. Лишь бы не индус - это банальный рассизм от дикарей, которые на словах хотят в Европу но менталитет у них свинособачий.
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20.07.2022 20:59 Відповісти
А виходить з цього, що це буде англійський Барак Обама... черговий "голуб миру" для свинорусні, якщо до тебе тупаря це не доходить, то це не наша проблема.
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20.07.2022 21:22 Відповісти
запомни, гены-не блохи !!!
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20.07.2022 23:39 Відповісти
против генов батенька, не попрешь, какой бы у тебя не был паспорт...
А они у этого урода плохие. Вот и все
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20.07.2022 23:50 Відповісти
той циган підсидів Джонсонюка.
цього вже досить....
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20.07.2022 20:30 Відповісти
Ріші Сунак піддається нападкам з боку політичних суперників через частку його дружини в індійській транснаціональній корпорації, яка працює в Росії.
https://www.bbc.com/news/uk-politics-60876612

https://www.bbc.com/news/uk-politics-60866778
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20.07.2022 20:44 Відповісти
вот с этого и нужно было начинать !!!
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20.07.2022 23:40 Відповісти
Ви з ними колись працювали? Скільки б їх не надали у группу, кількість не має значення - будете розумово працювати за всіх ви один. То нехай будуть аглосакси.
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20.07.2022 21:40 Відповісти
он подсидел Джонсона, этот урод!!!
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20.07.2022 23:48 Відповісти
Чемберлен проти Черчіля...
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20.07.2022 20:04 Відповісти
можна додати що індуси майже всі совкодрочери та русофіли. Потрібно щоб цей котрий поклоняється коровам програв👇

https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZWzCxW7VwTfXmzfCtriOou8aIaZwe2XcO9kEEqeD6E-P-GSDcVHbTwrw9r2Zw_v9znFWa3OJ0gEVs22fPlvduDVm4FRWqYhfiHWc2D6hjdngs-vDJ864rQV_W1ojaGQDjg0jqZ3zGV5q7fJyXY2Y8MCybQSk_6HsJ49MVAlToL7pQ&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid0aTKV12Jej9yfbopAXaR5muNikbfKGvUEqXuu43GXTQN3TBJzo6BhWuf2eo8zYFXRl?__cft__[0]=AZWzCxW7VwTfXmzfCtriOou8aIaZwe2XcO9kEEqeD6E-P-GSDcVHbTwrw9r2Zw_v9znFWa3OJ0gEVs22fPlvduDVm4FRWqYhfiHWc2D6hjdngs-vDJ864rQV_W1ojaGQDjg0jqZ3zGV5q7fJyXY2Y8MCybQSk_6HsJ49MVAlToL7pQ&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 16:30 ·

Британські консерватори геть занепали. Ні, щоб віддати місце очільника партії доброму мусульманину, вони хочуть обрати цього язичника.

Будемо сподіватися, він хоча б трансгендер!

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20.07.2022 20:05 Відповісти
Тот индус может оказаться еще более злым в отношении кацапстана, чем Джонсон.
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20.07.2022 20:12 Відповісти
Лиз Трасс и ее отношение к Украине и параше известно всем.Зечем нам гадать каким окажется индус.Даже если он и хороший человек.А если нет?...
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20.07.2022 20:30 Відповісти
логіка каже, що з точністю навпаки - що він буде лояльний до РФ.
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20.07.2022 20:30 Відповісти
Средневековье. Вы делите людей на язычников, христиан, мусульман. Вам не похрен как он бога(или богов) называет? Вы ещё член ему померяйте, а потом скажите что слишком длинный
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20.07.2022 20:17 Відповісти
какаяразница? - мені здається українці мали вже порозумнішати після того, як заплатили десятками тисяч жертв, а заплатять ще більше за какаяразница
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20.07.2022 20:32 Відповісти
Пограли вже в лояльність... Нічого доброго не виходить... Люди кучкуються своїм кругом.. Вон скількі руських народилися в Україні, а всеодно чекали путіна.... Не чекали б, так їх не прийшли б *захіщати* Во Франціі вже є райони, куди не заходять сами французы....
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20.07.2022 21:31 Відповісти
Яке твоє ставлення до Сатани?
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20.07.2022 20:46 Відповісти
हिंदी रूसी भाई भाई
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20.07.2022 20:53 Відповісти
до чего же не цивилизованные выборы, как тут, так и на загнивающем западе в целом. та такие назначения, это даже не уровень дерьмака. тут сама игривая обезьянка, в случае даже доказанного залёта, могла бы сама себя переназначить, причём при единогласном согласии партии )))
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20.07.2022 20:07 Відповісти
Обама -2
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20.07.2022 20:11 Відповісти
Ліз Трасс-бажаю перемоги...
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20.07.2022 20:14 Відповісти
Цей індус і положив початок усунення Джонсона,покинувши першим свій пост.
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20.07.2022 20:14 Відповісти
Індуса геть. В нього русофобія взагалі ніяка. І його індийський тесть-бульйонер не пішов з рашки
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20.07.2022 20:16 Відповісти
Тільки не індус, бо буде нам жопа
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20.07.2022 20:17 Відповісти
Владелец ай-ти компании более независим в своих решениях. Я так думаю
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20.07.2022 20:17 Відповісти
В каких?
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20.07.2022 20:22 Відповісти
Англия "понюхает" чем перец бетель пахнет! Они тоже должны пройти этот путь!

Белоруссия этот путь прошла! Я еще тогда говорил - каждый должен пройти свой путь
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20.07.2022 20:19 Відповісти
этот Сунак какой-то подозрительный типок......
лично я болею за Трасс.....
хотя, по большому счету, (не помню, кто объяснял) политику Британии определяет не Премьер, а Букингемский дворец......
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20.07.2022 20:21 Відповісти
Если победит красномордый бабуин ето будет пздц.
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20.07.2022 20:30 Відповісти
Риши Сунак женат на дочери самого богатого индийского миллиардера и сам явдяется богатейшим политиком Британии. Тесть его пиарит и лоббирует. Вообщем такой индийский Абрамович - практически олигарх, ему наср-ать на Украину .... и на Англию. Человек бабла.
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20.07.2022 20:31 Відповісти
А ты человек говна. Незная человека ты обвиняешь его а страшном, в том что ему насрать на свою родину, обвиняешь во лжи. Как же вам тупым недоходит что такая тупая клевета это тоже самое что гундосят скабеевы с соловьевыми и свинособачими политиками, чем вы отличаетесь от них в таком случае?
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20.07.2022 20:40 Відповісти
Зразу видно, що Ви не жили і не працювали з індусами, які, як Ви вище кажете, виросли не в Індії. Інакше говорили б інакше
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20.07.2022 22:00 Відповісти
Б*я индус с*ный должен уйти в Шотландский лес...
Это будет агент карлика из оркостана
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20.07.2022 20:34 Відповісти
РИШИ СУНАК - кацапская кандидатура . Он участвовал в спецоперации против Джонсона и первым вышел из правительства
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20.07.2022 21:47 Відповісти
Вибори виграє Ліз Трасс
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20.07.2022 21:58 Відповісти
нет
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20.07.2022 23:06 Відповісти
Так.Побачите
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20.07.2022 23:54 Відповісти
Британський Обама
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20.07.2022 23:17 Відповісти
Цей Рікша хитродупий, як Мойша.
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21.07.2022 00:35 Відповісти
А шо там робить якийсь індус ??
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21.07.2022 00:55 Відповісти
 
 