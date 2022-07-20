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Захищайте українців: Джонсон закликав свого наступника берегти демократію в світі. ВIДЕО

борис,джонсон

Борис Джонсон, який подав у відставку, але залишається виконувати обов'язки глави уряду Британії до обрання нового прем'єра, виступив з промовою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Я хочу використати останні кілька секунд, пане спікер, щоб дати кілька порад моєму наступнику, ким би він чи вона не був. По-перше, тримайтеся поруч з американцями, захищайте українців, виступайте за свободу та демократію всюди", - зазначив прем'єр в промові.

Крім того, під час виступу він торкнувся й теми внутрішньої політики Британії та закликав уряд ухвалити рішення про зменшення податків та проведення дерегуляції, наголосив на необхідності залучення інвестицій в економіку.

Також читайте: На посаду лідера британських консерваторів претендують уже дев'ятеро людей

"Я люблю Міністерство фінансів, але пам’ятайте, що якби ми завжди прислухалися до Міністерства фінансів, ми б не побудували М25 або тунель під Ла-Маншем. Зосередьтеся на дорозі попереду, але завжди не забувайте перевіряти дзеркало заднього виду. І пам’ятайте про бульбашку. Важливий не Twitter, а люди, які прислали нас сюди" - додав Джонсон.

Нагадаємо, що 8 липня британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що згоден піти у відставку, але після того, як консерватори оберуть нового лідера партії.

Велика Британія (5609) Джонсон Борис (583)


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Топ коментарі
+45
повага і щира подяка Борису!
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20.07.2022 16:57
+40
Дякуємо, Сер! До зустрічі! Українці.
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20.07.2022 17:14
+29
Спасибо Джонсон ты просто наш украинский бандеровец!
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20.07.2022 16:58
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повага і щира подяка Борису!
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20.07.2022 16:57 Відповісти
міняємо норму Конституції і ....

вибираємо Джонсонюка Президентом України !
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20.07.2022 17:16 Відповісти
по-перше, Джонсонюк неперевершено володіє англійською

про решту чеснот пана Бориса знають всі
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20.07.2022 17:29 Відповісти
Гадаєте зєля із своїм олігархатом посунеться? Ще образиться, збере манатки і виїде з України работать на другую страну.
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20.07.2022 18:23 Відповісти
Спасибо Джонсон ты просто наш украинский бандеровец!
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20.07.2022 16:58 Відповісти
Борісу Джонсонюку-черговий респек...
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20.07.2022 16:58 Відповісти
Може малороса назад відправити в квартал, а Джонсона зробити президентом?
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20.07.2022 16:59 Відповісти
Беня трупом ляже, щоб цього не сталося, бо йому зЕздець, як і всій пліснявій шоблі.
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20.07.2022 17:39 Відповісти
Якби таке можна було б провернути!
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20.07.2022 17:01 Відповісти
БОРИС.5+++!
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20.07.2022 17:02 Відповісти
Канешна защитим Кучмистов Кодломойских и Марьяну Безпутную...
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20.07.2022 17:12 Відповісти
Дякуємо, Сер! До зустрічі! Українці.
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20.07.2022 17:14 Відповісти
Когда уходят из власти такие люди,думаешь а есть ли вообще справедливость на свете?
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20.07.2022 17:15 Відповісти
Борис, давай в очільники НАТО !
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20.07.2022 17:16 Відповісти
По-перше, тримайтеся поруч з американцями, захищайте українців, виступайте за свободу та демократію всюди

пытаюсь найти оргинал на
https://news.sky.com/story/tory-leadership-live-updates-another-tory-candidate-facing-elimination-as-truss-responds-to-sunak-barb-12593360

кто-то может помочь, на какой минуте это было сказано?

ну и респект Джонсону как всегда! человечище! не верю в этого пакистанца, который его же и подсидел!
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20.07.2022 17:19 Відповісти
https://novyny.online.ua/dzhonson-porekomenduvav-svoemu-nastupniku-trimatisya-ssha-ta-dopomagati-****************/ https://novyny.online.ua/dzhonson-porekomenduvav-svoemu-nastupniku-trimatisya-ssha-ta-dopomagati-****************/


нашел.
У кого хороший английский.
Разве он говорит про защиту украинцев? вроде как выступайте за.....?!
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20.07.2022 18:29 Відповісти
По поводу Украинцев он говорит "stick up for the Ukrainians". Тут нет однозначного первода, это несколько неформальный глагол, который можно перевести примерно как "стойте горой за Украинцев".
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20.07.2022 20:45 Відповісти
согласен! он также повторяет этот глагол "....за свободу и демократию". Мне кажется наши перевели не совсем корректно
стойте горой за Украинцев, свободу и демократию!
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20.07.2022 23:31 Відповісти
Борису Джонсону респект. Именно ему Украина всю жизнь будет обязана. Уверен что если бы не Джонсон то первые дни мы бы не выстояли, а старик Байден чесал бы свои обвисшие яйца и грозил санкциями. Джонсон же вопреки всей Европе, пригнал в Украину десятки самолетов с оружием и сказал что Украина будет бороться а не капитулирует, поетому нужно ей помогать.
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20.07.2022 17:21 Відповісти
Только бы индус не пришел иначе по вопросу Украины будет разворот на 180 градусов.
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20.07.2022 17:23 Відповісти
***
слідкуємо за ситуацією з Борисом Джонсоном
і впевнений, що якби у відставку подав, ну наприклад Шмигаль...
то українці б так не переймались )))
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20.07.2022 17:24 Відповісти
Вся Европа пронизана вдоль и поперек коррупцией,практически все важные посты в странах ЕЭС подкуплены,проданы целые партии-при чем правящие как в Германии,все эти Шредеры ,швондеры,Ли пены и прочая наволочь работают против Украины на деньгми Газпрома,вот уже до Джонсона добрались,не говорю уже за Италию,кругом будет сплошная Мадьяртизация,Украине еще поучится..
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20.07.2022 17:35 Відповісти
небуде кому підсрачники давати Зелі сцикуну..
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20.07.2022 17:37 Відповісти
Книга Бориса Джононюка "Фактор Черчилля" переведена на українську мову...
Мабуть брати Капранови зробили гарну справу...
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20.07.2022 17:51 Відповісти
.......................................БОРЯ!!!!.........................................................................................................................................................
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20.07.2022 17:53 Відповісти
По последний данным опроса на пост премьера Британии лидирует Элизабет Трасс с большим отрывом...
Эта Железная Леди опустит хмыря рабZeи на самое дно Черного моря типа за крейсером Мацковия...
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20.07.2022 18:00 Відповісти
слава Богу если так, до этого шел 1ым этот чмырь пакистанец
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20.07.2022 18:09 Відповісти
I'll be back буде його наступна фраза
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20.07.2022 18:04 Відповісти
Всім щира дяка...
Час їхати до Чехії...
Побачимось Панове...💙💪💛💯💯
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20.07.2022 18:09 Відповісти
Не кажи прощавай пане Борисе. Можливо ми зустрінемо Вас на новому , більш важливому місці ...
Наприкінці вересня повинні пройти перевибори Генсека НАТО , і одним із кандидатів може опинитися Борис Джонсон .
Тож до зустрічі Борисе !
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20.07.2022 18:12 Відповісти
Це звичайнісінька брехня, така ж як і те що уряд очолить Бен Уоллес. Це заявляв один не дуже розумний "український експерт". А тепер ми сидимо і молимось щоб прем'єром стала жінка, а не Ріші Сунак. Бо на одного серйозного союзника у нас стане менше.
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20.07.2022 18:46 Відповісти
По итогам очередного раунда голосования на пост лидера правящей Консервативной партии Британии в среду, 20 июля, из гонки выбыла бывшая министр обороны Пенни Мордонт.
Как сообщает BBC, за пост премьера дальше будут соревноваться экс-канцлер казначейства Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс. Результаты голосования:
Риши Сунак - 137;
Лиз Трасс - 113;
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20.07.2022 18:45 Відповісти
Є певна надія що прихильники Пенні Мордонт підтримають Ліз Трасс у фінальному голосуванні. Інакше я не знаю. Це буде великий удар.
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20.07.2022 18:48 Відповісти
Дожилися. Великою Британією може правити якийсь індус з коренями племені Мумбо-Юмбо.
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20.07.2022 20:09 Відповісти
Борік Джонсоненко,ти настоящий товариш!!!
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20.07.2022 23:18 Відповісти
 
 