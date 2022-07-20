Захищайте українців: Джонсон закликав свого наступника берегти демократію в світі. ВIДЕО
Борис Джонсон, який подав у відставку, але залишається виконувати обов'язки глави уряду Британії до обрання нового прем'єра, виступив з промовою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Я хочу використати останні кілька секунд, пане спікер, щоб дати кілька порад моєму наступнику, ким би він чи вона не був. По-перше, тримайтеся поруч з американцями, захищайте українців, виступайте за свободу та демократію всюди", - зазначив прем'єр в промові.
Крім того, під час виступу він торкнувся й теми внутрішньої політики Британії та закликав уряд ухвалити рішення про зменшення податків та проведення дерегуляції, наголосив на необхідності залучення інвестицій в економіку.
"Я люблю Міністерство фінансів, але пам’ятайте, що якби ми завжди прислухалися до Міністерства фінансів, ми б не побудували М25 або тунель під Ла-Маншем. Зосередьтеся на дорозі попереду, але завжди не забувайте перевіряти дзеркало заднього виду. І пам’ятайте про бульбашку. Важливий не Twitter, а люди, які прислали нас сюди" - додав Джонсон.
Нагадаємо, що 8 липня британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що згоден піти у відставку, але після того, як консерватори оберуть нового лідера партії.
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вибираємо Джонсонюка Президентом України !
про решту чеснот пана Бориса знають всі
пытаюсь найти оргинал на
https://news.sky.com/story/tory-leadership-live-updates-another-tory-candidate-facing-elimination-as-truss-responds-to-sunak-barb-12593360
кто-то может помочь, на какой минуте это было сказано?
ну и респект Джонсону как всегда! человечище! не верю в этого пакистанца, который его же и подсидел!
нашел.
У кого хороший английский.
Разве он говорит про защиту украинцев? вроде как выступайте за.....?!
стойте горой за Украинцев, свободу и демократию!
слідкуємо за ситуацією з Борисом Джонсоном
і впевнений, що якби у відставку подав, ну наприклад Шмигаль...
то українці б так не переймались )))
Мабуть брати Капранови зробили гарну справу...
Эта Железная Леди опустит хмыря рабZeи на самое дно Черного моря типа за крейсером Мацковия...
Час їхати до Чехії...
Побачимось Панове...💙💪💛💯💯
Наприкінці вересня повинні пройти перевибори Генсека НАТО , і одним із кандидатів може опинитися Борис Джонсон .
Тож до зустрічі Борисе !
Как сообщает BBC, за пост премьера дальше будут соревноваться экс-канцлер казначейства Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс. Результаты голосования:
Риши Сунак - 137;
Лиз Трасс - 113;