Захищайте українців: Джонсон закликав свого наступника берегти демократію в світі. ВIДЕО

Борис Джонсон, який подав у відставку, але залишається виконувати обов'язки глави уряду Британії до обрання нового прем'єра, виступив з промовою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Я хочу використати останні кілька секунд, пане спікер, щоб дати кілька порад моєму наступнику, ким би він чи вона не був. По-перше, тримайтеся поруч з американцями, захищайте українців, виступайте за свободу та демократію всюди", - зазначив прем'єр в промові.

Крім того, під час виступу він торкнувся й теми внутрішньої політики Британії та закликав уряд ухвалити рішення про зменшення податків та проведення дерегуляції, наголосив на необхідності залучення інвестицій в економіку.

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"Я люблю Міністерство фінансів, але пам’ятайте, що якби ми завжди прислухалися до Міністерства фінансів, ми б не побудували М25 або тунель під Ла-Маншем. Зосередьтеся на дорозі попереду, але завжди не забувайте перевіряти дзеркало заднього виду. І пам’ятайте про бульбашку. Важливий не Twitter, а люди, які прислали нас сюди" - додав Джонсон.

Нагадаємо, що 8 липня британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що згоден піти у відставку, але після того, як консерватори оберуть нового лідера партії.