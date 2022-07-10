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Новини За кордоном
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Велика Британія (3697) Джонсон Борис (532)

На посаду лідера британських консерваторів претендують уже дев'ятеро людей

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

джонсон

Молодший міністр із торговельної політики Великої Британії Пенні Мордонт заявила, що висуває свою кандидатуру на посаду голови Консервативної партії та британського прем'єра.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наше керівництво повинне змінитися. Воно має трохи менше фокусуватися на лідері і набагато більше на країні", - заявила Мордонт.

"Я готова стати наступним лідером Консервативної партії", – додала вона.

Таким чином, міністр стане вже дев'ятою людиною, яка приєдналася до гонки за лідерство у британському уряді.

Читайте: Після відставки Джонсон може піти з політики, - The Telegraph

Раніше повідомлялося, що серед тих, хто побореться за посаду прем'єра Великої Британії, - колишній глава МОЗ Саджид Джавід, ексміністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеремі Хант, колишній глава Мінфіну Ріші Сунак, міністр транспорту Грант Шаппс, голова спеціального комітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендхат.

Очікується, що найближчими днями до гонки можуть приєднатися глава британського МВС Пріті Пател та міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, який, згідно з результатами опитування YouGov, був найперспективнішим потенційним кандидатом на посаду лідера Консервативної партії, відмовився висувати свою кандидатуру.

Також читайте: "Дякую за дружбу, Володимире, ти герой, тебе всі люблять", - Джонсон - Зеленському

Нагадаємо, 8 липня британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що згоден піти у відставку, але після того, як консерватори оберуть нового лідера партії.

Джонсон – прем'єр-міністр Великої Британії з 24 липня 2019 року.

Основною причиною майбутньої відставки Джонсона британські ЗМІ вважають низку скандалів, фігурантом яких він став останніми місяцями.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
Джонсон сделал для Украины больше чем вся Старая Европа за восемь лет.
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10.07.2022 14:24
+12
ЗСУ нанесли удар по базі росгвардії в Херсоні

Чекаємо на офіційне підтвердження
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10.07.2022 14:24
+11
Очень надеюсь, что Лиз Трасс также будет выдвигать свою кандидатуру и ее изберут на должность главы Консервативной партии. Все эти джавиды, сунаки, ханты и многие другие - к сожалению, не очень хорошие варианты для Украины..
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10.07.2022 14:49
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ЗСУ нанесли удар по базі росгвардії в Херсоні

Чекаємо на офіційне підтвердження
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10.07.2022 14:24 Відповісти
Джонсон сделал для Украины больше чем вся Старая Европа за восемь лет.
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10.07.2022 14:24 Відповісти
И все таки британцы это британцы❗

Пятнадцать человек на сундук мертвеца.
Йо-хо-хо, и бутылка рому👍
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10.07.2022 14:32 Відповісти
Джентльмены пошли из Британии.
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10.07.2022 22:54 Відповісти
Если их Джонсон не устраивает, могут забрать себе нашего Навеличнейшего
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10.07.2022 15:25 Відповісти
а хто буде відосіки записувати?
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10.07.2022 16:34 Відповісти
Їм не подобається яскрава і неординарна особистість, що випинається з сірої маси однопартійців. Їм треба нудного і старанного чиновника. Зеля ніяким боком тут недотичний.
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10.07.2022 16:48 Відповісти
..лишається тільки сподіватися, що у Великобританії нема своЇх 73%вих експериментаторів-приколістів..(
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10.07.2022 14:25 Відповісти
ох и гребанная дерьмом окрашенная демократия по Британски лять сами придумывают нереальные ограничения противоречащие человеческому нутру и строению организма попробуй попрыгай выы маске.. целый год деюбилы ***.. а кого пробелма и с дыхание и в маске человек просто задыхается а никто блшядь не подумал что людям в очках вообще маска на харю просто ****** какой то стекла потеют нихуя не виднов перепадах температур зима осень весна холод тепло тепло холод просто капец какой то...а насчет что кто то там в пьяном виде притставал к 2 мужикам и воны обиделись два педика гомика ***дть ******* вы побольше широких прав равенства ********** с иными нормальными а по итогу .. ПУТИН И МЕНЯ НЕ УБЕДЯТ ИНЫЕ ПОНТЫ и версии и причины--- УБРАЛ РУКАМИ ********** И СНОБОВ Британии БОРИСА ДЖОНСОНА ЗА ЕГО ПОЛИТИКУ НЕНАВИСТИ К РОССИИ И ***** ЛИЧНО... Британцы опять просрались...с Россией...им бы напомнить Мюнхен 1937 год не икается на Даун Стрит до сих пор а????
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10.07.2022 14:28 Відповісти
дико,шо ******** пытаются рулить в лондоне..
большой бадабум нэ за горамы...
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10.07.2022 14:35 Відповісти
Чим більше претендує,тим більше у Джонсона шансів залишитись...Думаю,так і буде,чувак всіх переграє і виграє...Виграє в розумінні вздрючить...Ну а потім виграє в розумінні виграє...
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10.07.2022 14:38 Відповісти
***** пішов війною коли Україна позбулась останніх р-17 та урану в 2012 році, до того часу рашистська тварь пробувала тузлу, газові, війни, мутила пісуари але відкрито війною йти сцяла. Поки Джонсон при владі влада має просити, якщо потрібно на колінах, технологій зброї стримування. Британія їх має і збагачення урану й ракетні. Але Джонсона певні сили скоріш за це і зїли. - підарас лише прикриття.
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10.07.2022 14:38 Відповісти
Очень надеюсь, что Лиз Трасс также будет выдвигать свою кандидатуру и ее изберут на должность главы Консервативной партии. Все эти джавиды, сунаки, ханты и многие другие - к сожалению, не очень хорошие варианты для Украины..
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10.07.2022 14:49 Відповісти
Зато у нас Ермаку альтернативы нет.
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10.07.2022 14:52 Відповісти
Ну і до кого тепер х@йлу з баблом поткатувать?!З кого Шмальця здэлать? Теж мені розвели ,панымаэш, демократію безгазову....
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10.07.2022 14:59 Відповісти
Сейчас останется два кандидата.
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10.07.2022 15:02 Відповісти
победит индус, скорее всего
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10.07.2022 15:00 Відповісти
Ріші Сунак, - за походженням пенджабець з індійської частини Пенджабу, індуїст.
Саджид Джавід, - пенджабець з пакистанської частини Пенджабу, мусульманин.
Пріті Пател, - гуджаратка, індуїстка.
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10.07.2022 16:09 Відповісти
Лиз Трасс или Бен Уоллес.
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10.07.2022 22:56 Відповісти
Воллес ще в суботу відмовився.
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11.07.2022 02:58 Відповісти
 
 