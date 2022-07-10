На посаду лідера британських консерваторів претендують уже дев'ятеро людей

Молодший міністр із торговельної політики Великої Британії Пенні Мордонт заявила, що висуває свою кандидатуру на посаду голови Консервативної партії та британського прем'єра.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наше керівництво повинне змінитися. Воно має трохи менше фокусуватися на лідері і набагато більше на країні", - заявила Мордонт.

"Я готова стати наступним лідером Консервативної партії", – додала вона.

Таким чином, міністр стане вже дев'ятою людиною, яка приєдналася до гонки за лідерство у британському уряді.

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Раніше повідомлялося, що серед тих, хто побореться за посаду прем'єра Великої Британії, - колишній глава МОЗ Саджид Джавід, ексміністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеремі Хант, колишній глава Мінфіну Ріші Сунак, міністр транспорту Грант Шаппс, голова спеціального комітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендхат.

Очікується, що найближчими днями до гонки можуть приєднатися глава британського МВС Пріті Пател та міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, який, згідно з результатами опитування YouGov, був найперспективнішим потенційним кандидатом на посаду лідера Консервативної партії, відмовився висувати свою кандидатуру.

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Нагадаємо, 8 липня британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що згоден піти у відставку, але після того, як консерватори оберуть нового лідера партії.

Джонсон – прем'єр-міністр Великої Британії з 24 липня 2019 року.

Основною причиною майбутньої відставки Джонсона британські ЗМІ вважають низку скандалів, фігурантом яких він став останніми місяцями.