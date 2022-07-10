На должность лидера британских консерваторов претендуют уже девять человек
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Младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на должность главы Консервативной партии и британского премьера.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Наше руководство должно измениться. Оно должно поменьше фокусироваться на лидере и гораздо больше на стране", - заявила Мордонт.
"Я готова стать следующим лидером Консервативной партии", – добавила она.
Таким образом, министр станет уже девятым человеком, присоединившимся к гонке за лидерство в британском правительстве.
Ранее сообщалось, что среди тех, кто сразится за должность премьера Великобритании, - бывший глава Минздрава Саджид Джавид, экс-министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант, бывший глава Минфина Риши Сунак, министр транспорта Грант Шаппс, глава специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат.
Ожидается, что в ближайшие дни к гонке могут присоединиться глава британского МВД Прити Пател и министр иностранных дел Лиз Трасс.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который, согласно результатам опроса YouGov, был самым перспективным потенциальным кандидатом на пост лидера Консервативной партии, отказался выдвигать свою кандидатуру.
Напомним, 8 июля британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы изберут нового лидера партии.
Джонсон – премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года.
Основной причиной предстоящей отставки Джонсона британские СМИ считают целый ряд скандалов, фигурантом которых он стал в последние месяцы.
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Пятнадцать человек на сундук мертвеца.
Йо-хо-хо, и бутылка рому👍
большой бадабум нэ за горамы...
Саджид Джавід, - пенджабець з пакистанської частини Пенджабу, мусульманин.
Пріті Пател, - гуджаратка, індуїстка.