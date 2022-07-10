На должность лидера британских консерваторов претендуют уже девять человек

Младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на должность главы Консервативной партии и британского премьера.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наше руководство должно измениться. Оно должно поменьше фокусироваться на лидере и гораздо больше на стране", - заявила Мордонт.

"Я готова стать следующим лидером Консервативной партии", – добавила она.

Таким образом, министр станет уже девятым человеком, присоединившимся к гонке за лидерство в британском правительстве.

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Ранее сообщалось, что среди тех, кто сразится за должность премьера Великобритании, - бывший глава Минздрава Саджид Джавид, экс-министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант, бывший глава Минфина Риши Сунак, министр транспорта Грант Шаппс, глава специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат.

Ожидается, что в ближайшие дни к гонке могут присоединиться глава британского МВД Прити Пател и министр иностранных дел Лиз Трасс.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который, согласно результатам опроса YouGov, был самым перспективным потенциальным кандидатом на пост лидера Консервативной партии, отказался выдвигать свою кандидатуру.

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Напомним, 8 июля британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы изберут нового лидера партии.

Джонсон – премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года.

Основной причиной предстоящей отставки Джонсона британские СМИ считают целый ряд скандалов, фигурантом которых он стал в последние месяцы.