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Новости За рубежом
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Великобритания (4276) Джонсон_Борис (476)

На должность лидера британских консерваторов претендуют уже девять человек

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

джонсон

Младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на должность главы Консервативной партии и британского премьера.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наше руководство должно измениться. Оно должно поменьше фокусироваться на лидере и гораздо больше на стране", - заявила Мордонт.

"Я готова стать следующим лидером Консервативной партии", – добавила она.

Таким образом, министр станет уже девятым человеком, присоединившимся к гонке за лидерство в британском правительстве.

Читайте:После отставки Джонсон может уйти из политики, - The Telegraph

Ранее сообщалось, что среди тех, кто сразится за должность премьера Великобритании, - бывший глава Минздрава Саджид Джавид, экс-министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант, бывший глава Минфина Риши Сунак, министр транспорта Грант Шаппс, глава специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат.

Ожидается, что в ближайшие дни к гонке могут присоединиться глава британского МВД Прити Пател и министр иностранных дел Лиз Трасс.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который, согласно результатам опроса YouGov, был самым перспективным потенциальным кандидатом на пост лидера Консервативной партии, отказался выдвигать свою кандидатуру.

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Напомним, 8 июля британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы изберут нового лидера партии.

Джонсон – премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года.

Основной причиной предстоящей отставки Джонсона британские СМИ считают целый ряд скандалов, фигурантом которых он стал в последние месяцы.
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Топ комментарии
+16
Джонсон сделал для Украины больше чем вся Старая Европа за восемь лет.
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10.07.2022 14:24
+12
ЗСУ нанесли удар по базі росгвардії в Херсоні

Чекаємо на офіційне підтвердження
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10.07.2022 14:24
+11
Очень надеюсь, что Лиз Трасс также будет выдвигать свою кандидатуру и ее изберут на должность главы Консервативной партии. Все эти джавиды, сунаки, ханты и многие другие - к сожалению, не очень хорошие варианты для Украины..
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10.07.2022 14:49
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ЗСУ нанесли удар по базі росгвардії в Херсоні

Чекаємо на офіційне підтвердження
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10.07.2022 14:24 Ответить
Джонсон сделал для Украины больше чем вся Старая Европа за восемь лет.
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10.07.2022 14:24 Ответить
И все таки британцы это британцы❗

Пятнадцать человек на сундук мертвеца.
Йо-хо-хо, и бутылка рому👍
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10.07.2022 14:32 Ответить
Джентльмены пошли из Британии.
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10.07.2022 22:54 Ответить
Если их Джонсон не устраивает, могут забрать себе нашего Навеличнейшего
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10.07.2022 15:25 Ответить
а хто буде відосіки записувати?
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10.07.2022 16:34 Ответить
Їм не подобається яскрава і неординарна особистість, що випинається з сірої маси однопартійців. Їм треба нудного і старанного чиновника. Зеля ніяким боком тут недотичний.
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10.07.2022 16:48 Ответить
..лишається тільки сподіватися, що у Великобританії нема своЇх 73%вих експериментаторів-приколістів..(
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10.07.2022 14:25 Ответить
ох и гребанная дерьмом окрашенная демократия по Британски лять сами придумывают нереальные ограничения противоречащие человеческому нутру и строению организма попробуй попрыгай выы маске.. целый год деюбилы ***.. а кого пробелма и с дыхание и в маске человек просто задыхается а никто блшядь не подумал что людям в очках вообще маска на харю просто ****** какой то стекла потеют нихуя не виднов перепадах температур зима осень весна холод тепло тепло холод просто капец какой то...а насчет что кто то там в пьяном виде притставал к 2 мужикам и воны обиделись два педика гомика ***дть ******* вы побольше широких прав равенства ********** с иными нормальными а по итогу .. ПУТИН И МЕНЯ НЕ УБЕДЯТ ИНЫЕ ПОНТЫ и версии и причины--- УБРАЛ РУКАМИ ********** И СНОБОВ Британии БОРИСА ДЖОНСОНА ЗА ЕГО ПОЛИТИКУ НЕНАВИСТИ К РОССИИ И ***** ЛИЧНО... Британцы опять просрались...с Россией...им бы напомнить Мюнхен 1937 год не икается на Даун Стрит до сих пор а????
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10.07.2022 14:28 Ответить
дико,шо ******** пытаются рулить в лондоне..
большой бадабум нэ за горамы...
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10.07.2022 14:35 Ответить
Чим більше претендує,тим більше у Джонсона шансів залишитись...Думаю,так і буде,чувак всіх переграє і виграє...Виграє в розумінні вздрючить...Ну а потім виграє в розумінні виграє...
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10.07.2022 14:38 Ответить
***** пішов війною коли Україна позбулась останніх р-17 та урану в 2012 році, до того часу рашистська тварь пробувала тузлу, газові, війни, мутила пісуари але відкрито війною йти сцяла. Поки Джонсон при владі влада має просити, якщо потрібно на колінах, технологій зброї стримування. Британія їх має і збагачення урану й ракетні. Але Джонсона певні сили скоріш за це і зїли. - підарас лише прикриття.
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10.07.2022 14:38 Ответить
Очень надеюсь, что Лиз Трасс также будет выдвигать свою кандидатуру и ее изберут на должность главы Консервативной партии. Все эти джавиды, сунаки, ханты и многие другие - к сожалению, не очень хорошие варианты для Украины..
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10.07.2022 14:49 Ответить
Зато у нас Ермаку альтернативы нет.
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10.07.2022 14:52 Ответить
Ну і до кого тепер х@йлу з баблом поткатувать?!З кого Шмальця здэлать? Теж мені розвели ,панымаэш, демократію безгазову....
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10.07.2022 14:59 Ответить
Сейчас останется два кандидата.
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10.07.2022 15:02 Ответить
победит индус, скорее всего
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10.07.2022 15:00 Ответить
Ріші Сунак, - за походженням пенджабець з індійської частини Пенджабу, індуїст.
Саджид Джавід, - пенджабець з пакистанської частини Пенджабу, мусульманин.
Пріті Пател, - гуджаратка, індуїстка.
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10.07.2022 16:09 Ответить
Лиз Трасс или Бен Уоллес.
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10.07.2022 22:56 Ответить
Воллес ще в суботу відмовився.
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11.07.2022 02:58 Ответить
 
 