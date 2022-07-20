Защищайте украинцев: Джонсон призвал своего преемника беречь демократию в мире. ВИДЕО
Борис Джонсон, подавший в отставку, но остающийся исполняющим обязанности главы правительства Британии до избрания нового премьера, выступил с речью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Я хочу использовать последние несколько секунд, господин спикер, чтобы дать несколько советов моему преемнику, кем бы он или она ни был. Во-первых, держитесь рядом с американцами, защищайте украинцев, выступайте за свободу и демократию повсюду", - отметил премьер в обращении.
Кроме того, во время выступления он затронул и тему внутренней политики Британии и призвал правительство принять решение об уменьшении налогов и проведении дерегуляции, отметил необходимость привлечения инвестиций в экономику.
"Я люблю Министерство финансов, но помните, что если бы мы всегда прислушивались к Министерству финансов, мы бы не построили М25 или туннель под Ла-Маншем. Сосредоточьтесь на дороге впереди, но всегда не забывайте проверять зеркало заднего вида. И помните о пузыре. Важен не Twitter, а люди, которые прислали нас сюда", - добавил Джонсон.
Напомним, что 8 июля британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы изберут нового лидера партии.
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вибираємо Джонсонюка Президентом України !
про решту чеснот пана Бориса знають всі
пытаюсь найти оргинал на
https://news.sky.com/story/tory-leadership-live-updates-another-tory-candidate-facing-elimination-as-truss-responds-to-sunak-barb-12593360
кто-то может помочь, на какой минуте это было сказано?
ну и респект Джонсону как всегда! человечище! не верю в этого пакистанца, который его же и подсидел!
нашел.
У кого хороший английский.
Разве он говорит про защиту украинцев? вроде как выступайте за.....?!
стойте горой за Украинцев, свободу и демократию!
слідкуємо за ситуацією з Борисом Джонсоном
і впевнений, що якби у відставку подав, ну наприклад Шмигаль...
то українці б так не переймались )))
Мабуть брати Капранови зробили гарну справу...
Эта Железная Леди опустит хмыря рабZeи на самое дно Черного моря типа за крейсером Мацковия...
Час їхати до Чехії...
Побачимось Панове...💙💪💛💯💯
Наприкінці вересня повинні пройти перевибори Генсека НАТО , і одним із кандидатів може опинитися Борис Джонсон .
Тож до зустрічі Борисе !
Как сообщает BBC, за пост премьера дальше будут соревноваться экс-канцлер казначейства Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс. Результаты голосования:
Риши Сунак - 137;
Лиз Трасс - 113;