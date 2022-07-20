Защищайте украинцев: Джонсон призвал своего преемника беречь демократию в мире. ВИДЕО

Борис Джонсон, подавший в отставку, но остающийся исполняющим обязанности главы правительства Британии до избрания нового премьера, выступил с речью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Я хочу использовать последние несколько секунд, господин спикер, чтобы дать несколько советов моему преемнику, кем бы он или она ни был. Во-первых, держитесь рядом с американцами, защищайте украинцев, выступайте за свободу и демократию повсюду", - отметил премьер в обращении.

Кроме того, во время выступления он затронул и тему внутренней политики Британии и призвал правительство принять решение об уменьшении налогов и проведении дерегуляции, отметил необходимость привлечения инвестиций в экономику.

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"Я люблю Министерство финансов, но помните, что если бы мы всегда прислушивались к Министерству финансов, мы бы не построили М25 или туннель под Ла-Маншем. Сосредоточьтесь на дороге впереди, но всегда не забывайте проверять зеркало заднего вида. И помните о пузыре. Важен не Twitter, а люди, которые прислали нас сюда", - добавил Джонсон.

Напомним, что 8 июля британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы изберут нового лидера партии.