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Защищайте украинцев: Джонсон призвал своего преемника беречь демократию в мире. ВИДЕО

борис,джонсон

Борис Джонсон, подавший в отставку, но остающийся исполняющим обязанности главы правительства Британии до избрания нового премьера, выступил с речью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Я хочу использовать последние несколько секунд, господин спикер, чтобы дать несколько советов моему преемнику, кем бы он или она ни был. Во-первых, держитесь рядом с американцами, защищайте украинцев, выступайте за свободу и демократию повсюду", - отметил премьер в обращении.

Кроме того, во время выступления он затронул и тему внутренней политики Британии и призвал правительство принять решение об уменьшении налогов и проведении дерегуляции, отметил необходимость привлечения инвестиций в экономику.

Читайте: На должность лидера британских консерваторов претендуют уже девять человек

"Я люблю Министерство финансов, но помните, что если бы мы всегда прислушивались к Министерству финансов, мы бы не построили М25 или туннель под Ла-Маншем. Сосредоточьтесь на дороге впереди, но всегда не забывайте проверять зеркало заднего вида. И помните о пузыре. Важен не Twitter, а люди, которые прислали нас сюда", - добавил Джонсон.

Напомним, что 8 июля британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы изберут нового лидера партии.

Великобритания (4983) Джонсон_Борис (505)


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Топ комментарии
+45
повага і щира подяка Борису!
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20.07.2022 16:57
+40
Дякуємо, Сер! До зустрічі! Українці.
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20.07.2022 17:14
+29
Спасибо Джонсон ты просто наш украинский бандеровец!
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20.07.2022 16:58
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повага і щира подяка Борису!
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20.07.2022 16:57 Ответить
міняємо норму Конституції і ....

вибираємо Джонсонюка Президентом України !
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20.07.2022 17:16 Ответить
по-перше, Джонсонюк неперевершено володіє англійською

про решту чеснот пана Бориса знають всі
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20.07.2022 17:29 Ответить
Гадаєте зєля із своїм олігархатом посунеться? Ще образиться, збере манатки і виїде з України работать на другую страну.
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20.07.2022 18:23 Ответить
Спасибо Джонсон ты просто наш украинский бандеровец!
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20.07.2022 16:58 Ответить
Борісу Джонсонюку-черговий респек...
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20.07.2022 16:58 Ответить
Може малороса назад відправити в квартал, а Джонсона зробити президентом?
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20.07.2022 16:59 Ответить
Беня трупом ляже, щоб цього не сталося, бо йому зЕздець, як і всій пліснявій шоблі.
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20.07.2022 17:39 Ответить
Якби таке можна було б провернути!
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20.07.2022 17:01 Ответить
БОРИС.5+++!
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20.07.2022 17:02 Ответить
Канешна защитим Кучмистов Кодломойских и Марьяну Безпутную...
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20.07.2022 17:12 Ответить
Дякуємо, Сер! До зустрічі! Українці.
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20.07.2022 17:14 Ответить
Когда уходят из власти такие люди,думаешь а есть ли вообще справедливость на свете?
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20.07.2022 17:15 Ответить
Борис, давай в очільники НАТО !
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20.07.2022 17:16 Ответить
По-перше, тримайтеся поруч з американцями, захищайте українців, виступайте за свободу та демократію всюди

пытаюсь найти оргинал на
https://news.sky.com/story/tory-leadership-live-updates-another-tory-candidate-facing-elimination-as-truss-responds-to-sunak-barb-12593360

кто-то может помочь, на какой минуте это было сказано?

ну и респект Джонсону как всегда! человечище! не верю в этого пакистанца, который его же и подсидел!
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20.07.2022 17:19 Ответить
https://novyny.online.ua/dzhonson-porekomenduvav-svoemu-nastupniku-trimatisya-ssha-ta-dopomagati-****************/ https://novyny.online.ua/dzhonson-porekomenduvav-svoemu-nastupniku-trimatisya-ssha-ta-dopomagati-****************/


нашел.
У кого хороший английский.
Разве он говорит про защиту украинцев? вроде как выступайте за.....?!
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20.07.2022 18:29 Ответить
По поводу Украинцев он говорит "stick up for the Ukrainians". Тут нет однозначного первода, это несколько неформальный глагол, который можно перевести примерно как "стойте горой за Украинцев".
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20.07.2022 20:45 Ответить
согласен! он также повторяет этот глагол "....за свободу и демократию". Мне кажется наши перевели не совсем корректно
стойте горой за Украинцев, свободу и демократию!
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20.07.2022 23:31 Ответить
Борису Джонсону респект. Именно ему Украина всю жизнь будет обязана. Уверен что если бы не Джонсон то первые дни мы бы не выстояли, а старик Байден чесал бы свои обвисшие яйца и грозил санкциями. Джонсон же вопреки всей Европе, пригнал в Украину десятки самолетов с оружием и сказал что Украина будет бороться а не капитулирует, поетому нужно ей помогать.
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20.07.2022 17:21 Ответить
Только бы индус не пришел иначе по вопросу Украины будет разворот на 180 градусов.
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20.07.2022 17:23 Ответить
***
слідкуємо за ситуацією з Борисом Джонсоном
і впевнений, що якби у відставку подав, ну наприклад Шмигаль...
то українці б так не переймались )))
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20.07.2022 17:24 Ответить
Вся Европа пронизана вдоль и поперек коррупцией,практически все важные посты в странах ЕЭС подкуплены,проданы целые партии-при чем правящие как в Германии,все эти Шредеры ,швондеры,Ли пены и прочая наволочь работают против Украины на деньгми Газпрома,вот уже до Джонсона добрались,не говорю уже за Италию,кругом будет сплошная Мадьяртизация,Украине еще поучится..
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20.07.2022 17:35 Ответить
небуде кому підсрачники давати Зелі сцикуну..
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20.07.2022 17:37 Ответить
Книга Бориса Джононюка "Фактор Черчилля" переведена на українську мову...
Мабуть брати Капранови зробили гарну справу...
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20.07.2022 17:51 Ответить
.......................................БОРЯ!!!!.........................................................................................................................................................
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20.07.2022 17:53 Ответить
По последний данным опроса на пост премьера Британии лидирует Элизабет Трасс с большим отрывом...
Эта Железная Леди опустит хмыря рабZeи на самое дно Черного моря типа за крейсером Мацковия...
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20.07.2022 18:00 Ответить
слава Богу если так, до этого шел 1ым этот чмырь пакистанец
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20.07.2022 18:09 Ответить
I'll be back буде його наступна фраза
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20.07.2022 18:04 Ответить
Всім щира дяка...
Час їхати до Чехії...
Побачимось Панове...💙💪💛💯💯
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20.07.2022 18:09 Ответить
Не кажи прощавай пане Борисе. Можливо ми зустрінемо Вас на новому , більш важливому місці ...
Наприкінці вересня повинні пройти перевибори Генсека НАТО , і одним із кандидатів може опинитися Борис Джонсон .
Тож до зустрічі Борисе !
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20.07.2022 18:12 Ответить
Це звичайнісінька брехня, така ж як і те що уряд очолить Бен Уоллес. Це заявляв один не дуже розумний "український експерт". А тепер ми сидимо і молимось щоб прем'єром стала жінка, а не Ріші Сунак. Бо на одного серйозного союзника у нас стане менше.
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20.07.2022 18:46 Ответить
По итогам очередного раунда голосования на пост лидера правящей Консервативной партии Британии в среду, 20 июля, из гонки выбыла бывшая министр обороны Пенни Мордонт.
Как сообщает BBC, за пост премьера дальше будут соревноваться экс-канцлер казначейства Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс. Результаты голосования:
Риши Сунак - 137;
Лиз Трасс - 113;
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20.07.2022 18:45 Ответить
Є певна надія що прихильники Пенні Мордонт підтримають Ліз Трасс у фінальному голосуванні. Інакше я не знаю. Це буде великий удар.
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20.07.2022 18:48 Ответить
Дожилися. Великою Британією може правити якийсь індус з коренями племені Мумбо-Юмбо.
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20.07.2022 20:09 Ответить
Борік Джонсоненко,ти настоящий товариш!!!
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20.07.2022 23:18 Ответить
 
 