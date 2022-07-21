Франція витратить 85 млн євро на закупівлю САУ Caesar замість переданих

Франція інвестує 85 млн євро в будівництво 18 гармат Caesar замість переданих Україні. За 2022 рік парк САУ Caesar у французькій армії скоротився майже на чверть.

Про це заявив міністр Збройних сил Себастьян Лекорню, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Транш в 85 млн євро дозволить нам заповнити передані знаряддя і не нашкодити планам навчання і підготовки наших артилеристів", - заявив Лекорню.

Перед початком російського вторгнення в Україну на озброєнні французької армії перебувало 76 САУ Caesar з дальністю дії 40 кілометрів. Випуском сучасних гармат займається промислова група Nexter. За її даними, виробництво однієї системи Caesar зараз займає понад 18 місяців.

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Нагадаємо, Франція вже передала Україні 12 САУ Caesar, які можуть запускати 155 мм снаряди на відстані 40 кілометрів зі швидкістю від шести до восьми пострілів за хвилину, а нещодавно стало відомо, що ще шість установок вже перебувають у дорозі до місця призначення.