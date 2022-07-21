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Байден планує найближчим часом поговорити з Сі Цзіньпіном, - Білий дім

байден,сі,цзіньпін

Президент США Джо Байден заявив у середу, що розраховує поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном у найближчі десять днів.

Про це повідомили в Білому домі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що поговорю з президентом Сі протягом найближчих 10 днів", - сказав Байден.

Минулого місяця президент США заявляв, що чекає на розмову зі своїм китайським колегою "найближчим часом", але не називав конкретних термінів.

За останні півтора роки американський і китайський лідери мали кілька віртуальних зустрічей, остання з яких відбулася в березні.

Читайте: Розраховуємо, що Китай використає свій вплив на РФ, щоб змусити її припинити війну проти України, - МЗС

Однією з найчутливіших у відносинах США та Китаю є проблема Тайваню. Так, напередодні Пекін засудив схвалення владою США продажу чергової партії озброєнь Тайваню на суму $108 млн: це вже п'ята угода з того моменту, коли в січні 2021 року Джо Байден став президентом США.

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Поговорити - це добре. Головне. щоб позитивний результат був для України.
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21.07.2022 07:14 Відповісти
В цьому немає сенсу, балачки ,одні балачки.
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21.07.2022 07:19 Відповісти
Не факт. Можливо Китай не такий свихнувшийся як рашисти й прийме вірне рішення. Шанс є - треба використати.
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21.07.2022 07:21 Відповісти
Проблему Тайваня надо обсудить. Но главый вопрос- как делить Парашу будем.
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21.07.2022 07:39 Відповісти
Норвегия просит помощь НАТО на охрану своих границ с Казахстаном, Монголией и Китаем.
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21.07.2022 07:41 Відповісти
За круглим столом.
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21.07.2022 07:51 Відповісти
дві самі прокачані краіни -- хаи говорат -- балачки луче чим ракети
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21.07.2022 08:04 Відповісти
ахаха!!
а ничо шо пусин как раз накануне ездил в сиське? а ничо шо красножопые большевиков как минимум "благословили" на вторжение??
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21.07.2022 08:27 Відповісти
Может быть толк. В любом случае лучше чем ничего не делать
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21.07.2022 09:01 Відповісти
 
 