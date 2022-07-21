Байден планує найближчим часом поговорити з Сі Цзіньпіном, - Білий дім

Президент США Джо Байден заявив у середу, що розраховує поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном у найближчі десять днів.

Про це повідомили в Білому домі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що поговорю з президентом Сі протягом найближчих 10 днів", - сказав Байден.

Минулого місяця президент США заявляв, що чекає на розмову зі своїм китайським колегою "найближчим часом", але не називав конкретних термінів.

За останні півтора роки американський і китайський лідери мали кілька віртуальних зустрічей, остання з яких відбулася в березні.

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Однією з найчутливіших у відносинах США та Китаю є проблема Тайваню. Так, напередодні Пекін засудив схвалення владою США продажу чергової партії озброєнь Тайваню на суму $108 млн: це вже п'ята угода з того моменту, коли в січні 2021 року Джо Байден став президентом США.