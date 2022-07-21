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обстріл (27110) сільське господарство (696)

Окупанти обстріляли жниварів у полі на Дніпропетровщині. ВIДЕО

На Дніпропетровщині російські окупанти обстріляли жниварів, що працювали у полі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис обстрілу опублікований у соцмережах. На записі видно двох чоловіків. Один з них ховається під причепом. Інший стоїть поряд з вантажним автомобілем і спостерігає за вибухами неподалік.

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Топ коментарі
+20
***** , запускайте в расию огненные шары ,при попутном ветре ,**** вы сопли жуете , это Война на выживание.
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21.07.2022 09:59
+15
Грёбаный сралин штыками отобрал и устроил голодомор,эти не смогли так сделать и решили ракетами устроить,но мы живём не в то время,и ничего им не удастся, Украина сильна как никогда,враг будет опозорен и разбит.
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21.07.2022 10:24
+6
Маргарита Симоньян недели три назад...сказала...
Нас спасет только голод в Украине...а это значит...что военным путем крысы хмыря мавзолейного Украину взять не смогут...
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21.07.2022 10:02
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уроди, посівну не змогли, так вони збір врожаю вирішили нам зірвати.
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21.07.2022 09:52 Відповісти
Теж саме було і на Золочіщіні в ХарківськоїЗ гвінтокрила розбомбили комбайн в полі.
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21.07.2022 09:53 Відповісти
***** , запускайте в расию огненные шары ,при попутном ветре ,**** вы сопли жуете , это Война на выживание.
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21.07.2022 09:59 Відповісти
Маргарита Симоньян недели три назад...сказала...
Нас спасет только голод в Украине...а это значит...что военным путем крысы хмыря мавзолейного Украину взять не смогут...
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21.07.2022 10:02 Відповісти
маргаріта маргарітою іі шось сказати шо дурному з горбка збігти Нам би на фронті десь ривок зробити бо як ми стоімо друг перед другом в них арти більше і вони нас мішают з земльою Робим ривок вперед -- виходим з під арти ну і дубасим
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21.07.2022 11:12 Відповісти
вперед, на передок... власним прикладом покажеш
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21.07.2022 23:00 Відповісти
шо он боится комбайн то он бронированый
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21.07.2022 10:05 Відповісти
Ну у тебя и юмор, интересно бы на тебя посмотреть на его месте, полные штаны наложил бы, и вони было бы на целую версту. Герой хренов!
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21.07.2022 22:05 Відповісти
Грёбаный сралин штыками отобрал и устроил голодомор,эти не смогли так сделать и решили ракетами устроить,но мы живём не в то время,и ничего им не удастся, Украина сильна как никогда,враг будет опозорен и разбит.
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21.07.2022 10:24 Відповісти
"Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали."
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21.07.2022 11:08 Відповісти
кацапы, реально, - блдский народец
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21.07.2022 12:19 Відповісти
скорее адский уродец
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21.07.2022 19:41 Відповісти
Terrorussia
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21.07.2022 23:05 Відповісти
Настав час почати обстріли Криму, і обов'язково знищити цей №баний міст.
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22.07.2022 10:32 Відповісти
Якою страшною ціною дістається українцям зерно, хліб... Світ подивись на ці рашистські злочини!
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22.07.2022 22:03 Відповісти
 
 