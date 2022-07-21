Окупанти обстріляли жниварів у полі на Дніпропетровщині. ВIДЕО
На Дніпропетровщині російські окупанти обстріляли жниварів, що працювали у полі
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис обстрілу опублікований у соцмережах. На записі видно двох чоловіків. Один з них ховається під причепом. Інший стоїть поряд з вантажним автомобілем і спостерігає за вибухами неподалік.
Топ коментарі
+20 Yakov Nemo
показати весь коментар21.07.2022 09:59
+15 Алик Асланов
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+6 Senator 0eaca536
показати весь коментар21.07.2022 10:02
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Нас спасет только голод в Украине...а это значит...что военным путем крысы хмыря мавзолейного Украину взять не смогут...