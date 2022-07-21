Окупанти обстріляли жниварів у полі на Дніпропетровщині. ВIДЕО

На Дніпропетровщині російські окупанти обстріляли жниварів, що працювали у полі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис обстрілу опублікований у соцмережах. На записі видно двох чоловіків. Один з них ховається під причепом. Інший стоїть поряд з вантажним автомобілем і спостерігає за вибухами неподалік.

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