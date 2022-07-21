Оккупанты обстреляли жнецов в поле на Днепропетровщине. ВИДЕО

На Днепропетровщине российские оккупанты обстреляли работавших в поле жнецов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись обстрела опубликована в соцсетях. На записи видны двое мужчин. Один из них прячется под прицепом. Другой стоит рядом с грузовым автомобилем и наблюдает за взрывами неподалеку.

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