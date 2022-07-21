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Рашисти обстрілюють один з районів Харкова, відомо про поранених, - мер Терехов (оновлено)

харків

Російські окупаційні війська обстрілюють один з найбільш густонаселених районів Харкова.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни наносять удари по Харкову. До уваги жителів: перебувайте в укриттях, без нагальної потреби не виходьте на вулиці, не ігноруйте сигнали тривоги!" - наголосив він.

Водночас мер Ігор Терехов повідомив, що рашисти б'ють по одному з найбільш густонаселених районів міста.

"Є поранені. Є влучання в одну з медустанов Харкова", - додав очільник міста.

"За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу одного із житлових районів Харкова 17 людей отримали поранення", - пізніше розповів глава ОВА Олег Синєгубов.

Читайте: Через обстріли російськими окупантами на Харківщині загинули 4 цивільних, 11 осіб дістали поранення, - ОВА

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21.07.2022 10:07 Відповісти
Так кот вроде бы тоже колоборат,все это время кормился с рук оккупантов.😁
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21.07.2022 10:54 Відповісти
Кіт на острові нормально прогодується сам, миші, пташки...
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21.07.2022 11:17 Відповісти
В Харкові не так і багато медмістечек.Звідтіля та від закладів освіти треба відсіляти цівільних.Треба обов'язково.Бо вони гинуть першими.
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21.07.2022 10:15 Відповісти
треба русню за кордон відтіснити, а в нас на мапі deepstate, мало того що з моменту коли відбили кацапів від міста немає ніяких здобутків, так ще й кацапи назад повернулись на деяких позиціях, ближче до міста знову.
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21.07.2022 10:20 Відповісти
Бьють з території рашкі
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21.07.2022 10:34 Відповісти
А тім часом Кирило Тимошенко мріе получати 50% відкату від турків за відбудову міста Харків
МОЖЕ ТИМОШЕНКО ПОРА НА ФРОНТ ЗВИЧАЙНИМ ВІЙСЬКОВИМ ???
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21.07.2022 10:53 Відповісти
А в ответ тишина... якобы западные партнеры не разрешают бить в ответ по рф (но это конечно п*здеж)
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21.07.2022 11:39 Відповісти
хочеться пошвидше, щоб вигнали орків з під Харкова!
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21.07.2022 12:41 Відповісти
 
 