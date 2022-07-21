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Новости Война
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обстрел (25782) Харьков (7287) Терехов Игорь (255) Синегубов (554)

Рашисты обстреливают один из районов Харькова, известно о раненых, - мэр Терехов (обновлено)

харків

Российские оккупационные войска обстреливают один из самых густонаселенных районов Харькова.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне наносят удары по Харькову. Ко вниманию жителей: находитесь в укрытиях, без необходимости не выходите на улицы, не игнорируйте сигналы тревоги!" – подчеркнул он.

В то же время мэр Игорь Терехов сообщил, что рашисты бьют по одному из самых густонаселенных районов города.

"Есть раненые. Есть попадание в одно из медучреждений Харькова", - добавил глава города.

"По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрела одного из жилых районов Харькова 17 человек получили ранения", – позже рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

Читайте: Оккупанты начали обстреливать новые районы Харькова - Новобаварский и Славянский, - мэр
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21.07.2022 10:07 Ответить
Так кот вроде бы тоже колоборат,все это время кормился с рук оккупантов.😁
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21.07.2022 10:54 Ответить
Кіт на острові нормально прогодується сам, миші, пташки...
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21.07.2022 11:17 Ответить
В Харкові не так і багато медмістечек.Звідтіля та від закладів освіти треба відсіляти цівільних.Треба обов'язково.Бо вони гинуть першими.
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21.07.2022 10:15 Ответить
треба русню за кордон відтіснити, а в нас на мапі deepstate, мало того що з моменту коли відбили кацапів від міста немає ніяких здобутків, так ще й кацапи назад повернулись на деяких позиціях, ближче до міста знову.
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21.07.2022 10:20 Ответить
Бьють з території рашкі
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21.07.2022 10:34 Ответить
А тім часом Кирило Тимошенко мріе получати 50% відкату від турків за відбудову міста Харків
МОЖЕ ТИМОШЕНКО ПОРА НА ФРОНТ ЗВИЧАЙНИМ ВІЙСЬКОВИМ ???
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21.07.2022 10:53 Ответить
А в ответ тишина... якобы западные партнеры не разрешают бить в ответ по рф (но это конечно п*здеж)
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21.07.2022 11:39 Ответить
хочеться пошвидше, щоб вигнали орків з під Харкова!
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21.07.2022 12:41 Ответить
 
 