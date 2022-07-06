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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты начали обстреливать новые районы Харькова - Новобаварский и Славянский, - мэр

ігор,терехов

В Харькове под удар попали два района, которые ранее не обстреливались. Оккупанты обстреляли Новобаварский и Славянский районы Харькова.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Очень была неспокойная ночь. Оккупанты обстреляли город, разрушены несколько зданий. Это административные и торговые здания, которые к военной инфраструктуре не имеют никакого отношения. Поэтому мы сегодня ликвидируем последствия ночных обстрелов", - сказал Терехов.

Он рассказал, что сегодня был обстрелян Новобаварский и Славянский районы Харькова.

"Это те районы, куда раньше не прилетали снаряды. Но есть районы, которые оккупанты обстреливают регулярно. Там разрушений больше всего. Это - Пятихатки, Северная Салтовка, ХТЗ", - отметил мэр.

Он добавил, что география обстрелов действительно непредсказуема. Россияне пытаются нанести максимальный ущерб инфраструктуре города и деморализовать население.

Читайте: Оккупанты ночью ударили по депо харьковского метрополитена, ранен один человек, - Терехов

обстрел (26872) Харьков (7448) Терехов Игорь (255)


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Топ комментарии
+5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2) Слобідський ?
Який СЛовянський
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06.07.2022 18:19
+5
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06.07.2022 18:25
+4
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A Самый сок 2

Этот стих 1941 года как будто написан вчера, про россию и ее армию. Один в один. Z армия выродков.
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06.07.2022 18:20
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2) Слобідський ?
Який СЛовянський
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06.07.2022 18:19 Ответить
Або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Основ'янський
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06.07.2022 19:44 Ответить
наші їх відтіснили якось, вийшли до кордону, а тепер виходить москоити знову наших відтіснили і гатять по Харкову. Глянув на діпстейт, наш плацдарм за старим салтовом знову за орками. Не розумію що відбувається...
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06.07.2022 18:19 Ответить
Люся Арестович шось перепутала.
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06.07.2022 18:23 Ответить
так рсзв стреляет на 120км оно и харьков перестрелит стоят за границой и пуляют..даже градом
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06.07.2022 18:29 Ответить
Чому ви не припускаєте, що вони теж не зовсім кончені і за 4 місяці теж чомусь навчилися?
Тим більше з їхньою значною перевагою у вогневій мощі, ракетах та авіації. І тим більше, що цього часу було цілком достатньо, щоб випадкових, кар'єрних генералів, які почали війну і які нічим себе не виявили, прибрати убік та на їхнє місце поставити тих, хто воювати справді вміє.
Це війна, її проміжні етапи та результат передбачити неможливо.
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06.07.2022 18:32 Ответить
справа в тому що в нас "отріцатєльниє успєхі" навіть на другорядних ділянках. Я збирає в інеті більш-менш адекватну інформацію і вона мене цілком не радує, і тим більше ніяк не вяжеться з заявами що в нас 700 тищ і міліон.
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06.07.2022 18:44 Ответить
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A Самый сок 2

Этот стих 1941 года как будто написан вчера, про россию и ее армию. Один в один. Z армия выродков.
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06.07.2022 18:20 Ответить
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06.07.2022 18:25 Ответить
гепове гепово допове допово кстате где добкин
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06.07.2022 18:26 Ответить
уже понятно в харькове нет ни какого пво 4 мес вопрос почему везде хоть говно советское есть типа с 300 и оса а там нет ..так как западного нам зажали.....
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06.07.2022 18:30 Ответить
Возможно и так.
Но из белгорода ракета летит всего несколько минут и сбить её за это время очень сложно.
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06.07.2022 19:12 Ответить
так рсзв стреляет на 120км оно и харьков перестрелит стоят за границой и пуляют..даже градом
Ты провокатор или кацап - - сам написав і тепер подавай тобі с300
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06.07.2022 18:39 Ответить
Харьков каждую ночь обстреливают ракетами.
Рсзо перестали как только их отодвинули от города.
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06.07.2022 19:14 Ответить
Де це у Харкові Тєрєхов знайшов Слов'янський район?
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06.07.2022 18:58 Ответить
Треба вміти шукати.
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06.07.2022 19:51 Ответить
Він казав "Основянський"а журналісти перекрутили в Словянський
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06.07.2022 23:08 Ответить
Харківский напрямок для мене самий не зрозумілий.Відсунули дуже добре стали.Відсунули стали потім якийсь паритет.На цьому напрямку в них немає переваги в живій силі ба більше там максимум стоять 7-9 бтг
Так арта насипає орків але знову ж таки там немає такої щільності як на інших місцях фронту.Потрібно закривати питання як мінімум Харкова,
ЗСУ наші захисники роблять все можливе це питання до керівництва генштаба.Чим більше стоять війська на одній позиції тим більше ворог пристрілюється і наносить біду нашим хлопцям.
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06.07.2022 20:02 Ответить
Пока доедет обещанное оружие Харьков сравняют.
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06.07.2022 20:08 Ответить
А може Харків є в тих же оманських домовленностях, як місто яке кацапи зрівняют з землею. Чому не знищують пускові установки чи артилерію, з яких стріляють? Я не вірю в те, що технічно неможливо це зробити. Просто наші політики не дозволяють військовим це зробити. Чому військові це не роблять, я не знаю. От і все.
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06.07.2022 23:21 Ответить
 
 