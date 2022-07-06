Оккупанты начали обстреливать новые районы Харькова - Новобаварский и Славянский, - мэр
В Харькове под удар попали два района, которые ранее не обстреливались. Оккупанты обстреляли Новобаварский и Славянский районы Харькова.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Очень была неспокойная ночь. Оккупанты обстреляли город, разрушены несколько зданий. Это административные и торговые здания, которые к военной инфраструктуре не имеют никакого отношения. Поэтому мы сегодня ликвидируем последствия ночных обстрелов", - сказал Терехов.
Он рассказал, что сегодня был обстрелян Новобаварский и Славянский районы Харькова.
"Это те районы, куда раньше не прилетали снаряды. Но есть районы, которые оккупанты обстреливают регулярно. Там разрушений больше всего. Это - Пятихатки, Северная Салтовка, ХТЗ", - отметил мэр.
Он добавил, что география обстрелов действительно непредсказуема. Россияне пытаются нанести максимальный ущерб инфраструктуре города и деморализовать население.
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Який СЛовянський
Тим більше з їхньою значною перевагою у вогневій мощі, ракетах та авіації. І тим більше, що цього часу було цілком достатньо, щоб випадкових, кар'єрних генералів, які почали війну і які нічим себе не виявили, прибрати убік та на їхнє місце поставити тих, хто воювати справді вміє.
Це війна, її проміжні етапи та результат передбачити неможливо.
Этот стих 1941 года как будто написан вчера, про россию и ее армию. Один в один. Z армия выродков.
Но из белгорода ракета летит всего несколько минут и сбить её за это время очень сложно.
Ты провокатор или кацап - - сам написав і тепер подавай тобі с300
Рсзо перестали как только их отодвинули от города.
Так арта насипає орків але знову ж таки там немає такої щільності як на інших місцях фронту.Потрібно закривати питання як мінімум Харкова,
ЗСУ наші захисники роблять все можливе це питання до керівництва генштаба.Чим більше стоять війська на одній позиції тим більше ворог пристрілюється і наносить біду нашим хлопцям.