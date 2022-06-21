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Оккупанты ночью ударили по депо харьковского метрополитена, ранен один человек, - Терехов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

метро,харків

В Харькове ночью российские войска обстреляли депо метрополитена, в результате чего один человек ранен.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация напряжена. Были ночные прилеты. Несколько микрорайонов сразу подверглись бомбардировкам, ракетным ударам со стороны российского агрессора. Есть разрушения. Это гражданские объекты, объекты инфраструктуры, в частности, депо метрополитена, где стояло определенное количество поездов. Есть один раненый человек. Сейчас там работает ГСЧС, идет разминирование, а затем приступим к разбору завалов", - отметил глава города.

Глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что в результате удара баллистической ракеты по инфраструктуре метрополитена повреждено по меньшей мере три поезда.

КП "Харьковский метрополитен" проинформировало, что "по техническим причинам движение поездов на участке Салтовской линии от станции "Академика Барабашова" до станции "Героев труда" временно приостановлено".

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Браво *гепа наше всьо Тєрєхов* проїбав трамваї, тепер проїбав метро, красава. дебіл... потім буде по всій Європі з протягнутою рукою дайте нам трамваїв і вагонів метро бо ми про!бали...
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21.06.2022 13:21 Ответить
Я не фанат Гепи та його правонаступника Терехова, але це війна, і де тут їх провина?
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21.06.2022 13:24 Ответить
Не звертайте уваги. Це фашистські кацапотролі надриваються.!
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21.06.2022 13:45 Ответить
Зрозумів. А я дивуюсь вивернутій лозіці, дякую.
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21.06.2022 14:05 Ответить
Три состава. Капец. В тоннелях держать не судьба?
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21.06.2022 13:35 Ответить
Та нехай это будет самое худшее:главное люди(ну и жильё).А там(после Победы),про это старьё никто и не вспомнит...
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21.06.2022 14:03 Ответить
 
 