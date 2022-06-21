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Окупанти вночі вдарили по депо харківського метрополітену, поранено одну особу, - Терехов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

метро,харків

У Харкові вночі російські війська обстріляли депо метрополітену, внаслідок чого одну людину поранено.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація напружена. Були нічні прильоти. Декілька мікрорайонів відразу зазнали бомбардувань, ракетних ударів із боку російського агресора. Є руйнування. Це цивільні об'єкти, об'єкти інфраструктури, зокрема, депо метрополітену, де стояла певна кількість поїздів. Є одна поранена людина. Зараз там працює ДСНС, йде розмінування, а потім приступимо до розбору завалів", - зазначив очільник міста.

Голова ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що внаслідок удару балістичної ракети по інфраструктурі метрополітену пошкоджено щонайменше три поїзди.

КП "Харківський метрополітен" поінформувало, що "з технічних причин рух поїздів на ділянці Салтівської лінії від станції "Академіка Барабашова" до станції "Героїв праці" тимчасово призупинено".

Читайте: Харків та область під обстрілами рашистів. За добу 3 загиблих та 7 поранених, - Синєгубов

Автор: Богдан Гуньковський
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Браво *гепа наше всьо Тєрєхов* проїбав трамваї, тепер проїбав метро, красава. дебіл... потім буде по всій Європі з протягнутою рукою дайте нам трамваїв і вагонів метро бо ми про!бали...
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21.06.2022 13:21 Відповісти
Я не фанат Гепи та його правонаступника Терехова, але це війна, і де тут їх провина?
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21.06.2022 13:24 Відповісти
Не звертайте уваги. Це фашистські кацапотролі надриваються.!
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21.06.2022 13:45 Відповісти
Зрозумів. А я дивуюсь вивернутій лозіці, дякую.
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21.06.2022 14:05 Відповісти
Три состава. Капец. В тоннелях держать не судьба?
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21.06.2022 13:35 Відповісти
Та нехай это будет самое худшее:главное люди(ну и жильё).А там(после Победы),про это старьё никто и не вспомнит...
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21.06.2022 14:03 Відповісти
 
 